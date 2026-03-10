SNF原料(脱脂粉乳)を繊維に配合したインナーウェア「みるくみ」を株式会社Blueprint oneが試験販売





株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、株式会社Blueprint one（代表取締役：鈴木 大樹）とミルク繊維※1を用いたインナーウェア「みるくみ」を開発しました。ミルク繊維は、SNF原料（脱脂粉乳）に含まれるたんぱく質をレーヨン素材に練り込んだ繊維です。本商品は、2026年3月10日から5月6日までの期間限定で、株式会社Blueprint oneが「Makuake（マクアケ）※2」を通じて販売します。

※１ ミルク繊維とは、SNF原料（脱脂粉乳）に含まれるたんぱく質をレーヨン素材に練り込んだ繊維であり、シルクのような滑らかな質感と肌触りの良さが特徴の生地です。加えて、水分保持率が高い、静電気が起こりにくいといった特徴もあります。

※２ Makuakeとは、まだ世の中にないものやストーリーあふれるチャレンジが集まる「アタラシイものや体験の応援購⼊サービス」です。

・「食」で内から、「衣」で外から。Blueprint oneと明治の新たな挑戦。

・ミルク繊維だからこそ実現できた、とろけるような肌ざわり。

・日本の酪農の未来へ。着ることが、やさしい選択になるサステナビリティ。

「みるくみ」について

「みるくみ」は、当社の新規事業創出の取り組みである「meiji IDEA CASE」のもと、社内公募で集まったメンバーが新規事業の開発プログラムに参加し誕生しました。当メンバーの「研究してきたミルクの価値を『衣』の領域で肌に直接届けたい」という想いと、滑らかな質感と肌触りの良さが特長のミルク繊維を展開する株式会社Blueprint oneとの共創によって実現しました。両社は、SNF原料（脱脂粉乳）の有効活用を通じて、乳業界の社会課題解決に寄与することを目指しています。

そして誕生したのが、とろけるような滑らかさを実現した「みるくみ」インナーウェアです。

makuakeでのプロジェクト開始

株式会社Blueprint oneは、2026年3月10日から5月6日までMakuakeにて本商品を試験販売します。このインナーは、とろけるような肌ざわりに加え、しっとりとした質感、衣服がまとわりつきにくいなど、さまざまな魅力を備えています。ラインナップはタンクトップとキャミソールの2種類です。詳しくはWEBサイトをご覧ください。

WEBサイト： https://www.makuake.com/project/milkme





地球と未来に貢献するエシカルな選択

近年、生乳から脂肪分と水分を取り除いた脱脂粉乳の過剰在庫が社会的課題として認識されています。過剰在庫は酪農経営に悪影響を及ぼし、事業の継続性を脅かす要因となっています。本プロジェクトでは、食用以外の用途において脱脂粉乳の新たな価値の創出を目指しています。当プロジェクトは過剰在庫となった脱脂粉乳を有効利用することで、人々の暮らしに貢献できる商品へと転化させていくアップサイクルに繋がります。

meiji IDEA CASEについて

当社は、誰も見たことがない、でも思わず「なにそれ？いいかも！」と声をあげてしまうような新しいプロダクトやサービスを創出する「meiji IDEA CASE」を推進しています。なにげない毎日の小さなアイデアをカタチにすることを目指し、明治が持つアイデアの力と実現する力に、さまざまな企業や自治体との共創をかけ合わせることで、新しい「健康」のカタチを生み出し続けてまいります。

WEBサイト ：https://www.meiji.co.jp/corporate/open_innovation/

株式会社Blueprint oneについて

株式会社Blueprint one は2022年創業のスタートアップ企業です。過剰在庫の農産物の販路拡大や廃棄物のアップサイクルに取り組み、過剰在庫の脱脂粉乳をアパレル繊維に利活用する「moment of MILK」事業などを展開しています。

WEBサイト ： https://moment-of.com/