Nscale、欧州史上最大のシリーズCで20億ドルを調達





このシリーズCラウンドはNscaleによるAIインフラ配備の世界的な加速を支援するもので、Nscaleの評価額は146億ドルに達します

Sheryl Sandberg氏、Susan Decker氏、Nick Clegg氏がNscaleの取締役に就任

ロンドン, 2026年3月9日 /PRNewswire/ -- 英国に拠点を置くAIインフラ・ハイパースケーラーのNscaleは本日、Aker ASAと8090 Industriesが主導する20億ドルのシリーズC資金調達を発表しました。このラウンドにより、Nscaleの評価額は146億ドルとなりました。本資金調達ラウンドには、Astra Capital Management、Citadel、Dell、Jane Street、Lenovo、Linden Advisors、Nokia、NVIDIA、およびPoint72が参加しました。今回の増資により、NscaleはGPUコンピューティングやネットワーキングから、データサービス、オーケストレーションソフトウェアに至るまで、欧州、北米、およびアジアにおける垂直統合型AIインフラのグローバル展開をさらに加速させます。

AIは産業、経済、および国家戦略を再構築しており、加速コンピューティングプラットフォームはその変化を牽引するエンジンとなっています。市場拡大における制約は需要ではなく、キャパシティを配備し、本番環境で確実に稼働させる能力にあります。Nscaleは、AI配備の加速を目的として構築されています。本資金により、Nscaleのインフラ展開基盤はさらに強化され、エンジニアリングおよびオペレーションチームの拡充とプラットフォームの強化が進みます。これにより、Nscaleは大規模な本番環境向けAI展開を継続して提供できるようになります。

「これは第4次産業革命であり、世界は急速なペースで変化しています。今後5年間で、人工知能はあらゆる産業、あらゆる製品、あらゆる仕事に統合されるでしょう。創薬を加速し、人類の寿命を延ばし、移動やロボットの自律化を進め、生産性を高め、大規模な成長を促します。これが、人類史上最大のインフラ構築につながっているのです」と、NscaleのCEO兼創業者であるJosh Payne氏は述べています。「Nscaleはこの構築をリードしています。当社は、超知能のエンジンとなる、市場が立脚する土台を築いています。」

Nscaleの取締役会の強化

Nscaleは本日、3名の新取締役を迎えました。Sheryl Sandberg氏、Susan Decker氏、およびNick Clegg氏がNscaleの取締役会に加わり、すでに世界トップクラスのビジネスリーダーを擁する同社の取締役会に、テクノロジー、政策、事業運営、およびガバナンスにおける豊富な国際的知見と経験をもたらします。

Sheryl Sandberg氏 - Sandberg氏は現在、Sandberg Bernthal Venture Partnersの共同創設者であり、同社はコンシューマー、エンタープライズ、気候、およびヘルスケアテクノロジーにわたるイノベーションへの資金提供を目的として民間資本を投入しています。Metaの元最高執行責任者（COO）であり、Googleの初期幹部でもあるSandberg氏は、世界で最も影響力のあるテクノロジー企業の規模拡大において比類のない経験を持ち、運営、成長戦略、およびグローバル組織の構築における深い専門知識を備えています。

Susan Decker氏 - Decker氏は大学向けコミュニティエクスペリエンスプラットフォーム「Raftr」のCEO兼共同創設者です。同氏はYahoo, Inc.の元社長であり、現在はCostco Wholesale Corporation、Berkshire Hathaway、Vail Resorts、Chime、Vox Media、およびAutomatticの取締役を務めています。Decker氏は、世界的なメディアおよびテクノロジー企業の最前線で数十年間にわたり培ってきた鋭い財務洞察力、ガバナンスの専門知識、および戦略的リーダーシップをもたらします。

Nick Clegg氏 - Clegg氏は現在、Hiro Capitalのゼネラルパートナーとして、欧州における主要な空間コンピューティング技術の成長促進に注力しています。同氏は英国の元副首相であり、Metaのグローバル渉外担当プレジデントも務めました。2005年に英国議会議員に選出される前、Clegg氏は欧州議会議員を5年間務めました。Clegg氏はテクノロジー、政策、および国際情勢の交差点における深い専門知識を持ち、直近ではAIの未来を形作る最も重要な規制とガバナンスの議論の中心にいました。

Sandberg氏、Decker氏、およびClegg氏は、Josh Payne氏、Rael Nurick氏、Jacob Leschly氏、およびØyvind Eriksen氏を含むNscaleの既存の取締役会に加わります。

ノルウェーにおける事業遂行の効率化

本シリーズC資金調達と新取締役の就任に合わせ、NscaleはAkerと合意に達し、2025年7月に発表されたAker Nscale合弁事業をNscaleに完全統合することとしました。今後、AkerはNscaleの主要株主であり続け、CEOであるØyvind Eriksen氏も引き続きNscaleの取締役を務めます。

この決定により、運営とガバナンスが単一の事業体に集約される一方、合弁事業の下での既存プロジェクトはすべてNscaleの一部として継続され、完全に稼働し続けます。この継続的なパートナーシップはNscaleの成長の基盤となっており、事業を展開する地域社会で長期的かつ積極的な役割を果たすという同社の継続的なコミットメントを示すものです。廃熱の再利用、現地のスキル開発、および地域インフラへの投資に対するNscaleの強い取り組み姿勢に変わりはありません。

Aker ASAの社長兼CEOであるØyvind Eriksen氏は次のように述べています。「今回の措置は、進行中の人員とプロジェクトの継続性を維持しつつ、納品とガバナンスを一元化することで執行力を強化するものです。当社は、Nscaleがノルウェーで長期にわたり責任を持って事業を遂行する能力に全幅の信頼を寄せており、今回の統合がより迅速な進展と永続的な価値創造に寄与すると確信しています。」

8090 Industriesの共同創設者兼ゼネラルパートナーであるRayyan Islam氏は次のように述べています。「私たちはAIによって定義される新時代を生きており、その制限要因はインフラです。コンピューティング、エネルギー、および産業規模の配備能力が、どの国や企業が次世代の技術的・経済的進歩をリードするかを決定します。

Nscaleは、エネルギーやデータセンターから、コンピューティングやオーケストレーションに至るまで、AIインフラの重要なレイヤーを垂直統合することで、この課題を解決できる独自のプラットフォームを構築しました。

8090 Industriesでは、産業全体の規模拡大を可能にするシステムに投資しており、Josh氏とNscaleチームがグローバルAI経済の基盤となるバックボーンを構築する過程で提携できることを誇りに思います。」

Goldman Sachs & Co. LLCおよびJ.P. Morganは、プレシリーズC SAFE（将来株式取得契約）を含む今回の資金調達に関し、Nscaleの共同募集代理人を務めました。

Nscaleについて

NscaleはAIインフラのために設計されたグローバルハイパースケーラーです。垂直統合されたAIソリューションと、欧州、北米、およびそれ以外の地域にわたるモジュール式の第一原理に基づいたデータセンター設計を通じて、Nscaleは企業によるAIトレーニング、ファインチューニング、および大規模な推論のためのコンピューティング基盤を提供します。

メディアお問い合わせ先：

press@nscale.com

投資家お問い合わせ先：

IR@nscale.com

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2928710/Nscale_Logo.jpg

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com