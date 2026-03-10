モビリティプラットフォーム株式会社(本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：石井 敦、以下「モビリティプラットフォーム」)は、2026年3月6日に埼玉県秩父市内の2ヶ所の宿泊施設にシェアサイクリングサービス「MaaS Cycle(マースサイクル)」のステーションを設置し、サービス提供を開始しました。

「MaaS Cycle」は国内最大級のシェアサイクルプラットフォーム「HELLO CYCLING」を活用したシェアサイクルサービスであり、同プラットフォームを採用する他サービスとの相互乗り入れ(ワンウェイ利用)が可能です。なお、埼玉県秩父市における「HELLO CYCLING」のステーション設置は今回が初めてとなります。





■背景と目的

埼玉県北西部に位置する秩父市は、広大な森林に囲まれた豊かな自然環境と古くからの信仰文化が息づく、首都圏有数の観光拠点です。年間を通じて多くの観光客が訪れる一方、点在する観光名所への移動手段の確保が課題となっていました。





この度、モビリティプラットフォームは市街地の主要ホテル2カ所へ、計8台の駐輪に対応したステーションを設置しました。





・シームレスな移動

駅からホテル、そして市内に点在し公共交通機関ではアクセスしにくい観光名所までを自由に結びます。

・街歩きの自由度向上

借りた場所に帰す必要がないHELLO CYCLINGの特性を生かし、観光客の利便性と街全体の回遊性を高めます。

・地域住民の足として

生活圏内における新たな交通手段を提供し、日常の移動もサポートします。





今後は、秩父エリアにおけるシェアモビリティサービスやレンタサイクルへの需要の高まりに応じ、利便性・回遊性をさらに高めるべく、ステーションの増設やエリア拡大を検討し、地域に根ざした展開を目指してまいります。









■ステーション設置場所

【ホテルルートインGrand秩父】

所在地：埼玉県秩父市大宮4628-2

駐輪可能台数：5台





ホテルルートインGrand秩父





【Comfort Stay みやび】

所在地：埼玉県秩父市熊木町24-14 B棟

駐輪可能台数：3台





Comfort Stay みやび





ステーション設置場所の詳細は、下記をご覧ください。

https://www.hellocycling.jp/station/saitama/%E7%A7%A9%E7%88%B6%E5%B8%82









■「HELLO CYCLING」「MaaS Cycle」の利用について

ご利用にあたっては、「HELLO CYCLING」アプリのダウンロードが必要です。アプリで無料会員登録後、ステーションの検索や、自転車の予約から決済までを簡単に行うことができます。また、アプリの地図上に表示されているステーション(全国約13,400カ所、2026年2月時点)であれば、全国どこでも貸し出し・返却が可能で、使いたいときに、使いたいだけ、便利に利用することができます。現在、全国に約55,000台の自転車を配置し、527万人を超える会員の皆さまにご利用いただいております。





【ご利用料金】

ご利用車体/エリアによって料金が異なりますので、下記のURLよりご確認ください。

https://www.hellocycling.jp/price





利用方法についてはアプリ又は「HELLO CYCLING」のホームページをご覧ください。

HELLO CYCLINGホームページ( https://www.hellocycling.jp/ )

HELLO CYCLINGアプリダウンロード( https://www.hellocycling.jp/app/openapp )









■モビリティプラットフォームについて

MOBILIXグループの事業会社として、カーシェアリングサービス「MaaS Car(マースカー)」、シェアサイクルサービス「MaaS Cycle」を展開しています。MOBILIXグループ全体では、自動車ディーラー事業をはじめ、モビリティ利活用事業(レンタカー等)、AI活用のモビリティベンチャー事業、自動車買取等のモビリティ周辺事業、不動産・建築事業(デザイン経営)、地域貢献事業まで幅広く展開。

モビリティプラットフォームは、その中でも、これから益々発展・多様化していくパーソナル・モビリティ領域でシェアリングサービスの拡大・拡充を目指します。





モビリティプラットフォーム： https://mobilityplatform.jp/

MaaS Car ： https://maascar.jp/

MaaS Cycle ： https://maascycle.hellocycling.jp/