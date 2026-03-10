電子サイレンアンプ(セパレートタイプ)「SAP-520S/521Sシリーズ」3月10日発売！
緊急車両用の製品を提供する株式会社パトライト(所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：山田 裕稔)は、電子サイレンアンプ(セパレートタイプ)「SAP-520S/521Sシリーズ」を2026年3月10日にリリースします。
SAP-520SPB-B(警察車向け)
電子サイレンアンプ(セパレートタイプ) SAP-520SPB-B
URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001020.html
SAP-520SPBL-B(警察・一般緊急車向け)
電子サイレンアンプ(セパレートタイプ) SAP-520SPBL-B
URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001021.html
SAP-520SPB-WK(道路作業車向け)
電子サイレンアンプ(セパレートタイプ) SAP-520SPB-WK
URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001024.html
SAP-520SFBL-S2(消防車向け)
電子サイレンアンプ(セパレートタイプ) SAP-521SFBL-S2
URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001022.html
SAP-520SRBL(救急車向け)
電子サイレンアンプ(セパレートタイプ) SAP-520SRBL
URL： https://www.patlite.co.jp/product/detail0000001023.html
■開発背景
緊急車両の内装デザインが徐々に変化してきており、特に普通乗用車への架装では、サイレンアンプ取り付けのための1DINスペースの確保が困難となってきています。このような環境の変化に合わせ、操作部とアンプ部を分離化(セパレート)、設置場所の自由度をもたせた電子サイレンアンプ(セパレートタイプ)を開発しました。
また、需要の多いDC12Vタイプの警察車両用、一般緊急車両用、道路作業車両用、消防車両用、救急車両用をラインアップしています。
■商品の特長
＊セパレート化で設置自由度がアップ
操作部のセパレート化で、フロント周りの形状やDINスペースの空きがなくても、操作しやすい場所(センターコンソール周辺やオーバートップ)に設置することが可能です。
様々な取り付け方法に対応したスイッチユニット部取付金具も同梱しています。
セパレート化で設置自由度がアップ
＊緊急走行時でも操作しやすいフェイスデザイン、レイアウト
緊急走行時でも操作しやすいフェイスデザイン、レイアウト
■商品概要
商品名 ：電子サイレンアンプ(セパレートタイプ)
発売日 ：2026年3月10日(火)
仕様 ：
製品仕様
製品構成：
製品構成図
■会社概要
商号 ： 株式会社パトライト
代表者 ： 代表取締役社長 山田 裕稔
所在地 ： 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪御堂筋ビル
創業 ： 1947年1月
設立 ： 1985年2月
事業内容： 「光」「音」「文字」を活用した報知機器で、
生産現場やオフィス、緊急車両などの幅広い分野へ、
見える化にまつわる機器やかんたんIoT ソリューションを提供。
資本金 ： 3億円
URL ： https://www.patlite.co.jp/
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社パトライト 技術・修理相談窓口
TEL ： 0120-497-090
お問い合せフォーム： https://www.patlite.co.jp/contact/