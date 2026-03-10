株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ上野(所在地：東京都台東区)では、2026年3月19日(木)から4月19日(日)までの期間、春のキャンペーン「アトレデハナミジュンビ-ちょっといいハルをテイクアウト-」を開催します。本キャンペーンでは、人気イラストレーター「とつかみさこ」氏を起用し、お花見の準備を楽しむ動物たちの姿を描いたメインビジュアルや館内装飾を展開します。さらに、お花見気分も楽しめるメニューやアイテムの展開や同日オープンする上野エリア初出店の「ジェラート ピケ」による特別装飾など、上野恩賜公園でのお花見がもっと楽しくなる、アトレ上野ならではの春をお届けします。





〈MV〉





【開催期間】 2026年3月19日(木)～4月19日(日)

【特設ページ】 https://www.atre.co.jp/campaign/spring/ueno/





(1)イラストレーターとつかみさこ氏書き下ろしメインビジュアル

メインビジュアルはイラストレーターとつかみさこ氏が本企画のために書き下ろしました。今回のキャンペーンテーマ「ハナミジュンビ」を象徴する、特別なメインビジュアルです。





〈とつかみさこ氏〉





＜とつかみさこ氏プロフィール＞

イラストレーター 1996年埼玉出身

朗らかでのびのびとした、いきものたちを描いています。

お菓子のパッケージや、雑誌の挿絵などを手掛けており国内を中心に活動を行っています。





＜メッセージ＞

毎年桜を見に上野公園にきていたので、イラストを描くことができとても嬉しく思います。

桜を見るのももちろん好きですが、色々な国の方、幅広い年代の方が楽しそうにお花見をしている姿を見るのもとても好きです。

昼も夜も楽しめる上野の桜。ぜひ美味しい食事と共にすてきな時間をお過ごしくださいね！





(2) WEBサイトで公開！動物たちが提案する「お花見準備」のヒント

特設サイトでは、とつかみさこ氏の描く愛らしい動物たちが、お花見をスマートに楽しむための「アトレデハナミジュンビ」を全5回にわたって提案します。





〈アトレデハナミジュンビ〉





展開期間： 2026年3月19日(木)～4月19日(日)





※その他詳細は特設サイトをご覧ください。

https://www.atre.co.jp/campaign/spring/ueno/#junbi





(3)ハシゴ酒スタンプラリー

アトレ上野館内の対象ショップにて、対象のアルコールメニュー500円(税込)ごとにスタンプが1つ貯まります。スタンプを集めると、アトレ上野館内で使える最大300円分のデジタルクーポンをプレゼントします。





〈ハシゴ酒スタンプラリー〉





期間 ： 2026年3月19日(木)～4月19日(日)

参加方法：

(1)アトレ公式LINEトーク画面で「うえの」と入力し、表示された画像をタップ。

(2)アトレ公式LINEトーク画面下部メニューのスタンプラリー画像をタップ。

※(2)は2026年3月15日までに「最もよく行く店舗」で上野を選択した方が対象。

(3)対象ショップの卓上POPまたは館内ポスターの二次元コードから取得。

(4)特設サイトから「スタンプカードの取得はこちら」から取得。

※2026年3月19日より取得可能。





＜特典＞

スタンプ2つ： 100円分デジタルクーポン。

スタンプ3つ： コンプリート特典としてさらにデジタルクーポン200円分デジタルクーポン。

※デジタルクーポンはなくなり次第終了となります。

※デジタルクーポンの金額は全て税込みの金額となります。

※本キャンペーンはお1人さま3回までご参加いただけます。





※その他詳細は特設サイトをご覧ください。

https://www.atre.co.jp/campaign/spring/ueno/#stamp





(4) アトレ上野でお花見気分を楽しめる春限定のグルメやグッズが勢ぞろい！アトレ上野館内の各ショップでは、桜の季節にぴったりの期間限定メニューやアイテムを、テイクアウト・アルコールドリンク・桜商品の3つのカテゴリーで多数取り揃えています。

販売期間： 2026年3月19日(木)～4月19日(日)





〈テイクアウト〉

■京橋 千疋屋(WEST 1F)

【アトレ上野限定】春咲き誇る桜BOX

1,760円(税込)





〈春咲き誇る桜BOX〉





春咲き誇る桜と共に、ひとりピクニックを美味しく楽しんでいただきたい思いを込めて、1人前のお手軽BOXをご用意いたしました。千疋屋の自慢のフルーツと共にお楽しみください。

※テイクアウトのみの提供となります。

※食材の入荷状況により果物が替わる可能性がございます。

※果物の入荷状況により販売終了が早まる場合がございます。

※写真はイメージです。





〈アルコールドリンク〉

■デリリウムカフェ(WEST 1F)

【アトレ上野限定】SAKURA Craft Brew

1,000円(税込)





〈SAKURA Craft Brew〉





自社醸造のホワイトビールをベースに、さくらシロップクランベリージュース、表面には桜の花びらを乗せてピンク色で春らしいビアカクテルになります。

※写真はイメージです。





〈桜商品〉

■ロクシタン(EAST 1F)

フルールドスリジエサクラ［チェリーブロッサム］オードトワレ

50ml 8,470円(税込)/10ml 3,410円(税込)





〈フルールドスリジエサクラ［チェリーブロッサム］オードトワレ〉





始まりを祝福する、軽やかでピュアな桜とチェリーの香りのオードトワレです。

※写真はイメージです。





※その他詳細は特設サイトをご覧ください。

https://www.atre.co.jp/campaign/spring/ueno/#takeout





(5) 3/19(木)上野エリア初出店「ジェラート ピケ」ニューオープン＆レトロゲート特別装飾

2026年3月19日(木)、待望の「gelato pique(ジェラート ピケ)」がアトレ上野にオープン。オープンを記念し、館内を華やかに彩る装飾や限定商品等を販売実施します。





レトロゲート柱巻き装飾：JR上野駅浅草口の地下にあるアトレ上野の象徴的なエリア「レトロゲート」の柱が、「ジェラート ピケ」の世界観でラッピングされます。ブランドらしい柔らかなトーンで、お花見気分をより一層盛り上げます。





〈ノベルティ〉

〈オープン限定商品〉





※その他詳細はHPをご覧ください。

https://www.atre.co.jp/ueno/news/6558





〈SDGs〉





〈住み続けられる街づくりを〉





■アトレ上野店施設概要

施設名 ： アトレ上野

所在地 ： 東京都台東区上野7-1-1

営業時間： ショッピング/10：00～21：00 レストラン/11：00～22：30

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

階数 ： 地上2階、一部地下1階

店舗面積： 約6,500平方メートル

店舗数 ： 54ショップ(2026年3月10日現在)









■SC運営会社概要

名称 ： 株式会社アトレ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号

会社設立： 1990年4月2日

資本金 ： 16億3千万円

代表者 ： 高橋 弘行

事業内容： 駅ビルの管理および運営等

運営施設： アトレ恵比寿、アトレ吉祥寺、アトレ川崎、アトレ上野他

(※)「高」は「はしご高」が正式表記