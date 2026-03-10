人と木(ひととき)のブランドで木の雛人形・五月人形、木製品の絵本棚の販売を行う株式会社WiNEEDS HOLDINGS(読み：ウィニーズホールディングス、所在地：広島県広島市、代表取締役社長：尾田 雅史、以下、人と木)は、木で表現する本格的な兜飾り「クムキ 貫～つらぬき～」の新作として、織田信長デザインを発売しました。2026年3月中にお届けを予定しております。





クムキ 貫 ～つらぬき～ 兜飾り 織田信長 ウォルナット／ナチュラル





「クムキ 貫 ～つらぬき～ 兜飾り 織田信長 ナチュラル／ウォルナット」

URL： https://www.hito-to-ki.com/?pid=189664015 (ナチュラル)

URL： https://www.hito-to-ki.com/?pid=189664025 (ウォルナット)









■商品開発の背景について

「人と木」では木のぬくもりを生かしたオリジナル節句飾りを製造販売しています。

くらしになじむ・むくの木から切りだした・きせつをいろどる飾り(それぞれの頭文字をとってクムキ)をコンセプトに設計しています。積み木あそびをするように小さいお子様も気軽に触れて欲しい、お子様と一緒に飾り付けをしながら節句飾りの意味をお話しして欲しい、そんな想いから生まれた商品です。





貫～つらぬき～シリーズは、木の美しさと職人の繊細な手仕事をお楽しみいただける「木へのこだわりを貫いた」兜飾りです。上質な天然木を使用し、つなぎ目を感じさせない滑らかな仕上がりで、細部には職人の信念が詰まっています。大量生産では決して実現できない温かみと、手仕事ならではの確かな品質をお届けします。

2026年は織田信長が安土城築城を開始した天正4年(1576年)から数えて450年目にあたる記念すべき年です。歴史的な好機が重なる中での「信長公」モデルの発売は、まさに運命的な巡り合わせとなりました。お子様の初節句を、時代を切り拓いた英雄の姿とともに、より深い歴史的背景を持って祝っていただける逸品です。









「安心安全な素材で日本の尊い伝統を子どもに伝えたい」そんな方におすすめしたい節句飾りです。





台座「丸窓千本」が生み出す小さな日本庭園と和モダンな世界





■商品の特徴について

1. 歴史と未来への想いを融合したデザイン

戦国武将の中で人気の高い「織田信長」。既成概念にとらわれず新しい施策を次々に生み出した彼は「革新の象徴」として今も多くの日本人に愛されています。織田信長デザインの兜には、お子様が未来を切り開けますようにという強い願いが込められています。組子細工で仕上げた前立や寄木細工を施した破魔矢・太刀の持ち手など、未来に残したい日本の伝統工芸をお楽しみいただけます。





寄木細工が美しい破魔矢と太刀





2. 国内の工房で無垢材を丁寧に加工した、お子様にも安心・安全な木製五月人形

日本の職人がひとつひとつ丁寧に加工した木材は、天然の木材を使用しているため経年変化していきます。毎年飾るたびに時間の流れやお子様の成長を感じていただけます。着色しておらず天然の木目を生かした滑らかな触り心地の兜を、お子様と一緒に手に取り木のぬくもりを確かめながら楽しく飾ることができます。





職人の技術がつまった逸品





3. 現代の住まいに合わせたコンパクトサイズ

兜飾りだけの通常台座は、高さ約25cm×横幅約21cm×奥行約21cmでA4ノートに似たサイズ感です。破魔弓セット(屏風台座or丸窓千本)は、高さ約26cm×横幅約42cm×奥行約26cmと付属品で豪華さを演出しながらもコンパクトに飾れる大きさです。高さのある前立は磁石で着脱可能なのでかさばらず、シンプルでおしゃれな化粧箱にすっきり収納いただけます。





現代の住まいになじむデザインと収納





【商品概要】

商品名 ：クムキ 貫 ～つらぬき～ 兜飾り 織田信長

カラー ：ナチュラル／ウォルナット

内容 ：［兜飾り］

兜×1、忍緒×1、芯木×1、ふくさ×1、台座(※1)×1

(※1)屏風台座の場合：大台座×1組、屏風×1組

丸窓千本の場合：大台座×1組、丸窓屏風×1組(スタンド付き)、

千本格子×1

［破魔弓(セット購入か屏風台座、丸窓千本購入で付属)］

破魔弓×1、破魔矢×2、太刀×1、スタンド×1対

※通常台座 兜飾り単品には破魔弓は付属いたしませんので

ご注意お願いいたします。

生産国 ：日本

素材 ：兜飾り、台座：メイプル／ウォルナット

サイズ ：設置サイズ(兜単品)：横幅約21cm 奥行約21cm 高さ約25cm

屏風台座：横幅約42cm 奥行約26cm 高さ約23.5～24cm

丸窓千本：横幅約42cm 奥行約26cm 高さ約25～25.5cm

重さ ：本体約1.0kg

定価 ：139,800円(税込)～

発売日 ：2026年3月中お届け予定

販売場所：人と木公式ホームページ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店

URL ：「人と木」公式サイト https://www.hito-to-ki.com/

「人と木」楽天市場店 https://www.rakuten.co.jp/hito-to-ki/

「人と木」Yahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/hito-to-ki/









■早期購入割引について

早期ご購入特典で今なら10,000円OFFの特別価格でお届けいたします。早期購入割引は予告なく終了となる場合がございますので、ぜひお早めにご検討ください。









■会社概要

【会社概要】

商号 ：株式会社WiNEEDS HOLDINGS

代表者 ：代表取締役社長 尾田 雅史

所在地 ：〒732-0828 広島市南区京橋町1-7 アスティ広島京橋ビルディング7F

設立 ：2011年11月

資本金 ：69,410,000円

事業内容：EC事業





【取扱ブランド】

●クルマ・バイクのHID・LEDの専門店 明るさを超える「fcl.」

●節句飾り、木製品のお店 モノを大切に自分らしく暮らす「人と木」

●ウッドルアー専門店「Wood Splash!」

URL： https://wineeds-hd.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

お客様からのお問い合わせはメールのみで承っております。

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

MAIL： shop@hito-to-ki.com