JRグループの鉄道情報システム株式会社(JRシステム)が提供する宿泊施設向けの旅行会社・予約サイト一元管理システム「らく通with」は、Shiji Information Technology Co., Ltd.が運営する海外チャンネルプロバイダー「Horizon Distribution」と2026年3月10日に連携を開始しました。らく通withを利用している宿泊施設においては、共通販売機能で登録した部屋・プランを、Horizon Distributionを介して様々な海外チャンネルで販売することができるようになります。世界各国からの集客が可能となり、客室稼働率や売上の向上を期待できます。





らく通with×Horizon Distribution(Shiji)





【Horizon Distribution サービス紹介】

Horizon Distribution (Horizon) は、Shiji Group の一事業であり、世界有数のホスピタリティディストリビューションソリューションプロバイダーです。Horizonは世界中に顧客・パートナーを持っており、チャンネルパートナーおよそ300社との連携によるグローバルで幅広いチャンネルネットワークを強みとしています。





今回のらく通との連携により、らく通と直接連携していなくても、Horizonが連携しているチャンネルパートナーであれば、宿泊施設とチャンネルパートナーで直接契約し、在庫・料金の管理、また予約の取り込みをオンラインで対応できるようになります。





中国、台湾、香港、韓国、東南アジアなどアジア圏をはじめとし、欧州、米国、中東を含めた様々なマーケットに対応をしておりますので、宿泊施設の今後のインバウンド対策において、マーケットや販路の拡大、また長期的に安定した予約の取り込みに貢献いたします。





・Horizon Distribution案内サイト

https://ja.shijigroup.com/horizon-distribution









【らく通with】

「らく通with」は、旅行会社と予約サイトの予約・在庫・料金を一元管理できるサービス。JRの「みどりの窓口」の予約販売システムを開発・運営する同社の技術力を強みに、宿泊施設の予約・在庫の一元管理システムとして展開しています。ホテルシステム（PMS）やレベニューマネジメントツールとの自動データ連携もできるため、予約業務全体の大幅な効率化を実現できます。





・らく通with製品案内サイト

https://www.raku-2.jp/









【共通販売機能】

共通販売機能は、らく通に登録した共通のプラン、在庫、料金情報を旅行会社・予約サイトが取得し販売します。共通販売機能の仕組み上、予約成立前に在庫を確認しますのでオーバーブックのリスクを低減できます。





・共通販売機能案内サイト

https://www.raku-2.jp/overview.html#panel6









【会社概要】

商号 ： 鉄道情報システム株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 池田 孝行

所在地 ： 〒151-8534 東京都渋谷区代々木2丁目2番2号

設立 ： 1986年12月9日

事業内容： ・「みどりの窓口」座席予約・販売システムをはじめとした

JRグループの情報システムの開発、運営、管理

・その他、ITソリューション、情報システムに関する

コンサルタント など

資本金 ： 10億円

URL ： https://www.jrs.co.jp/