株式会社DEAR-LOGUE COSMETICS(本社：東京都渋谷区、代表取締役：山口哲朗)は、ヘアケアブランド「ikue(幾重)」より、髪の状態に合わせてケアを選べるヘアケアシリーズ「ikue 4step care」を2026年4月1日より発売いたします。

また、2026年3月よりハンズ一部店舗(43店舗)にて先行販売を開始しています。





ikue 4Step care





本シリーズは「続けられるサロンシャンプー」というコンセプトのもと、サロン専売品の品質と、市販品の続けやすさの間を埋める新しいヘアケアの選択肢として開発されました。





美容師として長年現場に立つ中で、何度も聞かれてきた質問があります。

「市販のシャンプーで、良いものはありませんか？」

サロン専売品は品質が高い一方で価格が高く、続けにくい。

一方、市販のシャンプーは種類が多すぎて、本当に良いものを選ぶことが難しい。

この問いに真正面から向き合うために生まれたのが、「続けられるサロンシャンプー」ikueです。





ikue 4step care フルラインナップ





【今のシャンプー市場に対する、ひとつの違和感】

現在のヘアケア市場では

・SNSで話題のシャンプー

・成分を前面に出したシャンプー

・多機能をうたうオールインワン商品

など、さまざまな商品が登場しています。





しかし美容師として現場に立つ中で、私たちは時々こう感じることがあります。

「本当に髪のことを考えて作られているのだろうか？」





話題性やマーケティングが先行し、処方設計そのものが見えにくい商品も少なくありません。また、良さそうな成分を多く入れれば良いという発想や、オールインワンで何でも解決できるという考え方もあります。

しかし実際の髪はそんなに単純ではありません。髪の状態は一人ひとり違い、ダメージの進行も異なります。

だからこそ私たちは、美容師の現場からヘアケアを考え直しました。









【SNS時代の「成分シャンプー論争」】

近年、SNSではシャンプーの成分を解説する動画や投稿が多く見られるようになりました。

消費者にとって参考になる情報も多い一方で、

・この成分が入っているから良い

・この成分が入っているから悪い

といったように、成分だけでシャンプーを評価する風潮も広がっています。





しかし実際のシャンプーの性能は、単一の成分だけで決まるものではありません。

・洗浄成分の組み合わせ

・処方バランス

・補修成分の設計

こうした処方全体の設計によって、シャンプーの性能は大きく変わります。





情報が増えた今、かえってシャンプー選びが難しくなっている。

それが美容師として感じている現場の実感です。









【本当にそのシャンプー、美容室で使っていますか？】

ikueは、株式会社DEAR-LOGUEが運営する美容室で実際にサロンワークでも使用されているヘアケアブランドです。

美容師が日々お客様の髪に触れ、

・仕上がりはどうか

・扱いやすさはどうか

・髪はどう変化するか

を確認しながら開発されています。

流行や話題ではなく、現場の髪から生まれたヘアケア。

それがikueです。









【サロン品質と市販価格の“あいだ”】

現在のヘアケア市場は大きく2つに分かれています。

(1) サロン専売品

高品質だが価格が高い

(2) 市販品

価格は手頃だが品質にばらつきがある





ikueはその間を埋める「第3の選択肢」として開発されました。

サロン品質の処方設計をベースにしながら、毎日続けられる価格設計を実現しています。









【髪の状態に合わせて選べる「4ステップケア」】

ikueは髪のダメージ進行に合わせてケアを選べる4ステップヘアケアシステムを採用しています。

髪のダメージは主に

・水分の喪失

・油分(脂質)の喪失

・タンパク質(ケラチン)の損傷

という3つの変化によって進行します。

ikueはこれらを段階的に補う設計になっています。





Step1：ベースケア(うるおい補給)

Step2：デイリーケア(浸透補修)

Step3：マトリックスケア(CMC補修)

Step4：スペシャルケア(集中補修)





必要なケアだけを選ぶ「引き算のヘアケア」

ikueの4ステップケアは、すべてを毎日使う必要はありません。

髪質やダメージ状態に合わせて必要なケアだけを選ぶ設計です。

無理なく続けられること。

それが髪を整えるいちばんの近道だと考えています。





シャンプー＆トリートメント





【商品ラインナップ】

・ikue ベースケアシャンプー 450ml ：1,980円

・ikue デイリーケアトリートメント 450ml ：1,980円

・ikue ヘアケア エッセンスミルク 100ml ：1,980円

・ikue ヘアケア エアリーオイル 80ml ：1,980円

・ikue ディープケアマスク 180g ：1,980円

・ikue シャンプー＆トリートメントトラベルセット 50ml×2 ：550円

・ikue ベースケアシャンプー詰替 450ml ：1,760円

・ikue デイリーケアトリートメントトリートメント詰替 450ml：1,760円

※すべて税込価格









【発売情報】

＜先行販売＞

2026年3月より

ハンズ一部店舗(43店舗)





＜一般発売＞

2026年4月1日

販売チャネル：

・自社EC

・Amazon

・楽天市場

・Yahoo!ショッピング

・ドラッグストア(順次展開予定)