株式会社FULFILL FOR(本社：大阪市中央区、代表取締役：吉本 喬)が運営する、次世代都市型ふれあい動物園「動物たちが暮らす森 Animeal(アニミル)　お台場店」(以下 お台場店)と「心斎橋店」(以下　心斎橋店)の両店にて、3月20日(金)から4月22日(水)までの期間、“動物と一緒に春を楽しむ”体験型イベント『春の動物お花見フェス』を開催いたします。


屋内外それぞれの特設エリアにて、桜と動物が織りなすフォトジェニックな空間と、学びと体験を融合させた春限定のイースター特別企画をご用意。天候に左右されることなく動物たちと一緒にお花見気分と体験型イベントをお楽しみいただけます。



■「アニミル湯 お花見Ver」　(お台場店　テラスエリア)

アニミルお台場店のテラスエリアでは、桜に囲まれた特設空間にて“お花見アニミル湯”をご覧いただけます。桜のもとでゆったりと温泉に浸かるカピバラの姿を眺めながら、季節限定ドリンクで春の訪れをお楽しみください。

季節限定ドリンクは春の限定メニューの「桜あんミルク」。見た目にも華やかで春の景色と相性抜群のスペシャルドリンクです。(レギュラーサイズ　660円、メガサイズ　825円　※税込)


左)お花見アニミル湯(お台場店のみ)　右)季節限定ドリンク


■「雨でも安心！室内お花見」　(お台場店・心斎橋店パークエリア)

店内のパークエリアが期間限定のお花見会場へと変貌します。室内の為、雨天でお快適にお花見を楽しめるのが特長です。桜とネコちゃん・ワンちゃんのコラボレーションは必見です。(特設フォトブースもご用意)

動物たちと一緒に桜を眺めたり、春らしい記念写真をお楽しみいただけます。


左)パークエリア(お花見Ver.)　右)特設フォトブース(1)


■「イースター特別企画」- 命を学ぶ体験イベント -(お台場店・心斎橋店)

春の象徴であるイースターエッグにちなみ、“命・再生・新しい始まり”をテーマにした体験型プログラムを多数開催します。


●卵の強さを体験！

実物のダチョウの卵に触れ、その「構造」や「強度」を体験して頂く展示解説イベントを実施します。

なぜ割れにくいのか？他の卵と何が違いのか？を飼育員が分かりやすく解説します。


●エッグハント！(土日祝日14:00～)

イベント期間中の土日祝日の時間限定で、店内でのエッグハントイベントを開催します。

店内のエリア内に隠された卵を見つけられるでしょうか!?卵の中には動物のおやつの他何やらお宝が入っているかも？


●巨大うさぎとの記念撮影会

世界最大級のうさぎ品種「フレミッシュジャイアント」との特別撮影会を開催します。

イースター装飾に彩られた特設ブースで、物語のワンシーンのような写真撮影をお楽しみ頂けます。


●もぐもぐイベント　イースターVer(土日祝日　17:30～)

土日祝限定で17:30から開催している通年イベント、「もぐもぐイベント」がイースターVerに！

野生動物を飼育する上で重要な環境エンリッチメントを取り入れた解説イベント。今回は卵型のフィーダーにおやつを隠して動物たちに探してもらう様子を解説します。

お台場店では「キンカジュー」が、心斎橋店では「ビントロング」が野生下でどのようにご飯をたべるのか？を期間中イースター仕様でお届けします。


左)イースター特別企画　卵の強さを体験イベント　右)特設フォトブース(2)


◆イベント概要

イベント名称： 春の動物お花見フェス

開催場所　　： アニミルお台場店／アニミル心斎橋店

開催期間　　： 2026年3月20日(金)～4月22日(水)

開催内容　　： 室内お花見装飾／お花見アニミル湯／期間限定ドリンク／

　　　　　　　 イースター体験イベント　等

※土日祝限定や開催時間が決まっているイベントがございます。


今後もアニミルでは、ゲストの皆様にもご参加いただける体験型のパフォーマンスを作り上げていき、動物の持つ特性や賢さなどの魅力の発信に努め、楽しみながら学ぶことができる教育エンターテイメントを提言してまいります。



■私たちAnimeal(アニミル)について

Animeal(アニミル)では「動物ファースト」を理念に掲げ、動物福祉を最優先とした運営を行っています。

昼夜交代制の導入や環境エンリッチメントの整備を通じ、動物本来の行動や魅力を引き出す展示を実現。

“可愛い”だけで終わらない、学びと感動を届ける教育エンターテインメント施設として、新たな都市型ふれあい体験を提案しています。



■店舗インフォメーション

【お台場店】

＜所在地＞

東京都港区台場1-6-1デックス東京ビーチシーサイドモール5F


＜営業時間＞

OPEN　　 平日／12：00～、休日／11：00～

CLOSE　　19：00(最終受付は18：15)

※動物の体調によってはパフォーマンスが中止になる場合がございますので予めご了承下さい


＜定休日＞

毎週木曜日が定休日


＜カフェメニュー＞

アニミル人気ドリンク「自家製レモネード」他アルコール各種、ソフトドリンク各種


＜入場料＞

・大人(13歳以上)45分　　 2,200円～／別途入場時に1オーダー制となります

・小人(4～12歳)時間無制限　990円＋おやつ体験ガチャ／二十歳以上の同伴者が必須

・幼児(0～3歳) 時間無制限　無料／二十歳以上の同伴者が必須

その他90分パックなどお得なパック料金もご用意しております！



【心斎橋店】

＜所在地＞

大阪市中央区西心斎橋1-8-11(御堂筋線 心斎橋駅(7)番出口より徒歩3分)


＜営業時間＞

OPEN　　　 12：00 ～ 16：00(ピクニックタイム)

　　　　　 16：00 ～ 19：00(キャンプタイム)

CLOSE　　　19：00(18：30　アドベンチャーエリア終了)

※動物の体調によってはパフォーマンスが中止になる場合がございますので予めご了承下さい


＜定休日＞

毎週火曜日が定休日


＜飲食メニュー＞

アニミル特製、丸ごと野菜シリーズランチ(2種)、可愛い動物達をモチーフとした自家製スイーツ(4種)アニミル人気ドリンク「自家製レモネード」「自家製ココア」、他アルコール各種、ソフトドリンク各種


＜入場料＞

・大人(13歳以上)60分　 　2,200円～／別途入場時に1オーダー制となります

・小人(4～12歳)時間無制限　990円＋プチおやつ(動物)付／

　　　　　　　　　　　　　　　　　二十歳以上の同伴者が必須

・幼児(0～3歳) 時間無制限　無料／ 二十歳以上の同伴者が必須

その他90分パックなどお得なパック料金もご用意しております！




＊＊＊店舗公式SNS＊＊＊

店舗から動物スタッフの紹介やイベントのご案内など最新情報配信中です！

是非フォローしてください！


＜お台場店公式Instagramアカウント＞


お台場店


＜心斎橋店公式Instagramアカウント＞


心斎橋店


【会社概要】

商号　　： 株式会社FULFILL FOR(フルフィルフォー)

代表者　： 代表取締役　吉本　喬

設立　　： 2018年5月22日

事業内容： 動物に関する展示・ふれあい・イベント事業

資本金　： 600万円

URL　　 ： https://www.animeal.jp/