全国で10店舗を展開する日本最大級の室内遊園地「ファンタジーキッズリゾート」(運営：ファンタジーリゾート株式会社、代表取締役社長：八杉 政彦)は、紹介した家族・紹介された家族の双方がそれぞれ“大人1名無料”で1日遊び放題を利用できる『春のなかよし割』を、2026年3月14日(土)から4月6日(月)までの期間限定で開催いたします。





・開催期間 ： 2026年3月14日(土)～2026年4月6日(月)

・開催店舗 ： 「ファンタジーキッズリゾート」全店

・イベント特設ページ： https://x.gd/p_26_spring





本施策は、別れや出会いの機会が増える春に、「友だち家族と一緒に思い出をつくってほしい」という想いのもと企画された紹介型キャンペーンです。誘えば誘うほどお得に利用できる仕組みにより、家族同士の交流機会を創出し、子どもたちの笑顔あふれる時間と、ご家族にとっての温かな思い出づくりを後押しします。





春のなかよし割





■春限定イベントも同時開催

期間中は、春シーズン限定の“イースター”をテーマにしたイベントも開催いたします。7つのコンテンツでは、子どもたちの好奇心や積極性を育む、体験型のイベントをご用意。親子で一緒に楽しめるコンテンツも充実しています。

さらに、人気の「店内縁日」に、この春から新メニューが登場。ショベルカーのおもちゃを操作し、カプセルくじをすくい上げる体験型メニューをお楽しみいただけます。









■春イベント内容

【ファンタジーキッズ祭り(店内縁日)】

射的などの定番メニューに加え、巨大サイズで迫力満点の「ハイパーわなげ」など、5～8種類の縁日体験をご用意しています。

この春新登場の「パワーショベルカーすくい」は、ショベルカーのおもちゃを操作して、くじ入りカプセルをすくい上げる、特別体験。「自分で操縦できた！」という成功体験も味わえます。





ファンタジーキッズ祭り(店内縁日)





【人気No.1イベント！ビンゴ大会】

子どもも大人も大興奮のビンゴ大会は、春休み期間毎日開催いたします。

3月20日(金・祝)～3月22日(日)の三連休は、ビンゴで当たる景品がいつもよりもビッグサイズになる「メガ盛りビンゴ大会」を開催予定です。





ビンゴ大会





【3月三連休限定！ふわふわタイムトライアル】

ふわふわ遊具を使ったスピード対決。中にある障害物を避けながら進み、タイムを競います。体力も頭脳もフルに使って楽しめる、子どもたちの可能性を広げるイベントです。





ふわふわタイムトライアルの様子





【その他イベント】

・ぴょんぴょんプレゼントグリーティング

館内を回るうさぎを見つけて、合言葉「ハッピーぴょんぴょん！」を伝えるとプレゼントがもらえます。

・ぴょんぴょん探検隊

館内に隠されたカラフルエッグを探す参加型イベント。見つけるとプレゼントがもらえます。

・ストーンハンティング

道具を使って砂の中から宝石を発掘。見つけたストーンでオリジナルアイテムを制作できます。

・ファンタジーワークショップ

STEAMをテーマにした30種類(港北店のみ50種類)の工作メニューを展開。簡単なおえかきから、本格的な制作体験まで幅広くお楽しみいただけます。





春イベントの様子





■ファンタジーキッズリゾートとは

「ファンタジーキッズリゾート」は、世界中の子どもたちと家族に共感と感動を届け、ファンになっていただける環境づくりをテーマとした、子どもと家族向けの国内最大級の会員制室内遊園地です。「こどもサポーター資格」を持つ従業員が「すべては子どもたちの笑顔のために」を行動指針として運営しています。





施設内には、大人も滑れる大型スライダー、ボールプールやトンネルなどのエアー遊具が揃う「ふわふわエリア」、創造力を育む「ワークショップエリア」、衣装を着て撮影できる「ファッションフォトスタジオ」、毎日実施される「イベントひろば」、衛生的な「サラサラすなば」、2歳以下専用の「ミルキッズひろば」など、多彩なテーマ別エリアを展開しています。





ファンタジーキッズリゾートの様子1

ファンタジーキッズリゾートの様子2





■ファンタジーキッズリゾート 概要

北海道 ：新さっぽろ店

埼玉県 ：北上尾店

千葉県 ：印西店・船橋店

東京都 ：武蔵村山店・多摩店

神奈川県：港北店・海老名店

愛知県 ：名古屋北店

福岡県 ：福岡店

全10店舗





※本資料における情報はリリース時点での情報です。実際の内容は予告なしに変更する場合があります。









■ファンタジーリゾート株式会社概要

社名 ：ファンタジーリゾート株式会社

代表者 ：代表取締役社長 八杉 政彦

所在地 ：〒206-0033 東京都多摩市落合二丁目33番地 クロスガーデン多摩3F

TEL ：042-400-7017

業務内容：「ファンタジーキッズリゾート」室内遊園地の運営

ホームページ：https://x.gd/25_hp_press





当社は、これからも「世界中の子どもたちと家族に夢と感動を」をご提供し続けると共に、子どもは安全に、大人は安心して楽しく遊び学べる空間を日々追求し展開してまいります。









■お客様からのお問い合わせ

ファンタジーキッズリゾート各店舗までお問い合わせ下さい。