亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、50年以上にわたり愛されてきたロングセラーの「亀田のうす焼」ブランドから、ほっと一息つきたい時間のおともにぴったりな『70g 亀田のうす焼 梅』(以下：『亀田のうす焼 梅』)を3月23日（月）より全国のスーパーマーケットにて発売します。

■紀州産南高梅の爽やかな味わい

1967年の発売以来、50年以上にわたりお客様に愛されている「亀田のうす焼」ブランドから、新たな定番商品として上品でさっぱりとした味わいをお楽しみいただける『亀田のうす焼 梅』が新登場します。 紀州産南高梅の梅肉パウダーを使用した爽やかな酸味をベースに、隠し味として昆布を加えることで、ほのかにうまみが広がる飽きのこない味わいに仕上げています。「亀田のうす焼」ならではのパリパリパリッとした軽い食感と、さっぱりとした味わいは気分転換にもぴったりです。ほっと一息つきたいリラックスタイムのおともとして、ぜひお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 70g 亀田のうす焼 梅2. 発売日 2026年3月23日（月）3. 価格（税抜） / （税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 160円前後 /173円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。