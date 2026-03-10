“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「熱海風雅（所在地：〒413-0032静岡県熱海市梅園町16-8）」は、冬から春、春から夏と体調を崩しやすい季節の変わり目に心と身体を労わる「ご自愛温活ステイ」プランを2026年7月17日（金）まで販売いたします。熱海風雅 公式サイト：https://www.atami-fuga.com/ ご自愛温活ステイプラン：https://x.gd/NC5t5

熱海風雅は、伊豆の旬の食材を使用したフレンチや絶景を愉しめる温泉旅館です。本プランは、当館大浴場から一番近い客室「新館・1階和洋室ツイン」専用のプランです。何度でも気軽に湯浴みをお愉しみいただけるよう各種タオルは通常の倍の量を予めお部屋にご用意しており、追加も可能です。また、大浴場には女性専用の岩盤浴もございますので、温泉と合わせてご利用いただくのもおすすめです。湯上り後は韓国発スキンケアブランドのシートマスクと熱海温泉の新名物「熱海ラムネ」でリフレッシュいただき、おやすみ前には生姜湯で身体を内側からあたため、ゆったりとお休みいただけます。季節の変わり目や新生活のスタートなど心身ともに負担がかかりやすい時期、日々をがんばる自分に少しだけ労わりの時間をあげてみてはいかがでしょうか。

ご自愛温活ステイプラン

プラン名：【和洋室限定】温泉のすぐそばでととのう／がんばる私のご自愛温活ステイ＜スタンダード★雅＞ ■プラン特典①湯上りセット（シートマスク・アメニティ） ②湯上りドリンク ③生姜湯 ④タオル使い放題※①は大人のみ（男女問わず）②③はお一人様につきおひとつ価格：18,700円～（2名様1室ご利用時の1名様料金）ご予約・詳細：https://x.gd/NC5t5

■熱海風雅

熱海風雅｜概要住所：〒413-0032静岡県熱海市梅園町16-8TEL：0570-003-141 部屋数：40室館内設備： レストラン、大浴場、岩盤浴、アミューズメントルーム、テラス、ライブラリーアクセス：熱海駅よりお車にて約１5分、来宮駅より送迎あり※要予約公式サイト： https://www.atami-fuga.com/公式インスタグラム： https://www.instagram.com/atami_fuga

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式Ⅹ：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/