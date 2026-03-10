日差しの強さを感じる季節が近づくとともに、紫外線対策への関心も高まる時期となりました。そこで今回は、2021年の発売以来、多くの方に選ばれ続けているロングセラー日やけ止め「ナガセ マルチプロテクション UVジェル［日やけ止め（ボディ用）］」をご紹介します。心地よいジェルタイプのテクスチャーと高いUVカット機能を兼ね備えた本製品は、毎日のUVケアを快適にサポートする アイテムとしてご好評をいただいています。本記事では、その特長やおすすめポイントを詳しくお届けします。（購入先：ナガセビューティケァ公式ショップhttps://nbcnet.jp/products/444）

2026年夏の紫外線傾向とケアのポイント

日本気象協会の予測によると、2026年の夏は 梅雨入り・梅雨明けが例年より早く、猛暑日が続く傾向が見られるとされています。これに伴い、夏本番の紫外線量は例年以上に高くなる可能性が指摘されています。※参考：日本気象協会発表の情報（2026年夏の傾向）https://tenki.jp/forecaster/t_yoshida/2025/12/18/37065.html

2026年夏のUVケアの重要ポイント

①紫外線のピークが早まる可能性

梅雨明けの早期到来により、夏の紫外線量が例年より早く増加。時間帯や季節の移り変わりにかかわらず、日差し対策は「早めの開始」が重要です。

②UVA／UVBの両方に注意

紫外線は UV-A（乾燥・ハリ不足の原因） と UV-B（日焼け・炎症の原因） の両面から肌に影響を与えます。夏以外の季節でもUVAは年間を通じて降り注ぐため、通年でのケア意識が求められています。

③暑さ＋湿度が肌ストレスに

高温多湿な夏は皮脂分泌が増え、肌表面がべたつきやすくなる一方で、冷房環境では乾燥が進みやすいという “気候ギャップ” が起きやすい点も注意が必要です。

➡ 重要ポイント日焼け止めはUVカット値だけでなく、汗・皮脂・乾燥対策を同時に考えたUVケアアイテムの選択と、日中のこまめな塗り直し・保湿が不可欠です。

新感覚「ナガセ マルチプロテクションUVジェル」 商品概要

2026年夏の紫外線・暑さ環境にピッタリの多機能UVジェルです。

名称：ナガセ マルチプロテクション ＵＶジェル 【日やけ止め(ボディ用)】 価格: 4,070円（税込）発売日：2021年４月１日香り：フレッシュフローラル販売先：全国のビューティコンサルタント経由 もしくは、ナガセビューティケァ公式ショップhttps://nbcnet.jp/products/444

商品特長

・SPF50+ / PA++++ の 高い紫外線防御力・べたつかないジェルテクスチャーで快適な塗り心地・汗や皮脂、水に強く、日常～レジャーまで対応・肌の乾燥を防ぎ、保湿ケア成分配合によるダメージ防止・紫外線以外の環境ストレスにも着目！近赤外線カット / ブルーライトカット / アンチポリューション（ポリューションとは大気汚染物質のこと）

なぜ今、ジェルタイプが支持されるのか？

2026年の猛暑予測を背景に、「べたつかない」「軽い」「塗り直しやすい」という使用感ニーズが上昇しています。ジェルタイプは✔ みずみずしく軽い使用感でベタつきにくい✔ 伸びがよく、広範囲に塗りやすい✔ 白浮きしにくく、日常使いしやすい✔ 家族でシェアしやすい という点で、猛暑環境でも“続けやすいUV”として支持を集めています。

期待される効果

夏の強い日差しだけでなく、日常の外出や通勤時、屋外レジャーなどあらゆるシーンでのUVブロック＋スキンケアを同時に実現する新感覚UVケアとして注目されています。⇒一年を通して増加傾向にある紫外線対策には、日焼け止めの基本性能だけでなく、使い続けやすさや肌への負担軽減も重要視されています。

ユーザーの声

30代女性「つけ心地も軽く伸びもよいのに、しっとりうるおい感もありよかったです。継続して使用したいです。」40代女性「香りも強すぎず、さらっとして使いやすかったです。」50代女性「少し汗をかいている肌でも白浮きせず、使い心地が良かったです。」

会社概要

株式会社ナガセビューティケァ会社所在地：東京都中央区日本橋本町1-2-8 長瀬産業本町ビル3F代表取締役社長：鳥江 孝治電話番号（代表）：03-3665-3617サイトURL：https://nagase-bc.jp/事業内容：化粧品の製造販売・健康食品の販売業設立：1991年 資本金: 110,000,000円