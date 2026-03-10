オートアート社製、1/12スケールで再現された巨摩 郡の「Honda CB750F」、大阪モーターサイクルショー2026で販売決定。

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、バイク漫画の金字塔『バリバリ伝説』より、1/12スケールモデル「Honda CB750F『巨摩 郡』」（オートアート社製）を「大阪モーターサイクルショー2026」で販売いたします。本商品は、主人公・巨摩 郡が高校生ライダーとして公道を駆け抜けていた時代の愛車「Honda CB750F」を、コミック仕様に基づき1/12スケールで立体化した完成品モデルです。『バリバリ伝説』序盤を象徴するマシンとして、物語の原点ともいえる1台を再現しています。ボディには独自配合のABS素材を、インナーボディにはダイキャスト素材を採用。それぞれの素材特性を活かすことで、高い剛性と重量感を確保しながら、シャープでリアルなボディラインを実現しています。細部の造形や全体のプロポーションにもこだわり、作品イメージを忠実に再現しています。『バリバリ伝説』は、1980年代のバイクブームの中で「週刊少年マガジン」に連載され、リアルな走行描写と熱い人間ドラマで多くのバイクファンを魅了してきました。公道から始まる巨摩 郡の物語は、今なお多くの読者の記憶に残る名シーンの連続です。本モデルは、 **講談社公認の『バリバリ伝説』ライセンス取得商品** として、作品の世界観を象徴するCB750Fを立体化したアイテムであり、作品ファンはもちろん、バイクモデルコレクターにもおすすめのアイテムです。CAMSHOP.JPオンラインショップでは現在予約を行っています。会場での販売数には限りがございますため状況によっては完売となる場合がございます。商品詳細は下記よりご確認ください。オンライン予約ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=3076134&sort=n

大阪モーターサイクルショー2026

・開催日時2026年3月20日（金） 10:00～17:003月21日（土） 10:00～17:003月22日（日） 10:00～17:00・開催場所インテックス大阪 1・2号館、屋外特設会場CAMSHOP.JP ブース：B14

取材は国産絶版バイク専門店「ウエマツ」の協力により、『バリバリ伝説』仕様に組まれた実車の3Dスキャニングと多くの写真撮影を敢行しました。正確に再現されたボディ形状はそのままに、実車やチューニングパーツ、膨大なコミックなどの情報を再度検証しブラッシュアップ。細部まで徹底的にリアルさに拘りました。

商品詳細

●オートアートが特許を取得した独自製法「オートアート・コンポジットダイキャストモデル（ダイキャスト製・フレーム／スイングアーム＋ABS製・カウル／ボディパーツ）」により、シャープな造形と剛性感、重量感を実現。●美しいキャンディレッドのボディカラー●グラデーション・ストライプの再現●セパレートハンドル●バックミラー（3パーツ構成）●ライトやウィンカーのレンズカット再現●サスペンション可動●裏コムスターホイール●タイヤパターンの再現●金属製ブレーキディスク（ヘアライン仕上げ）●フロントスタビライザー●オイルクーラー●センタースタンド・レス（サイドスタンド可動）●レザーシートの質感の再現●バックステップ（可動）●「モリワキ」集合管●コミック仕様ブランクナンバープレート●同スケール・ヘルメット「グンヘル」付属（バイザー可動）JAN：0674110125610(C)しげの秀一/講談社

【 **CAMSHOP.JP** 】CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

販売元

会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/

