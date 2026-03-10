2026年4月20日(月)遠刈田温泉 ゆと森倶楽部にて世界的に活躍する松本圭介シェフを招聘し、特別ダイニングイベントを開催いたします。2025年9月に第1弾を開催し、お客様に好評だったため今回の第2弾が実現いたしました。

松本圭介シェフ×井野川賢ソムリエ×ゆと森倶楽部・斎藤克美シェフのセッションで生まれる特別な一夜。遠刈田温泉ゆと森倶楽部にて世界的に活躍する松本圭介シェフを招聘し、特別ダイニングイベントの第2弾を開催いたします。みやぎ蔵王の食材を松本圭介氏のエッセンスで仕上げた特別なひとさらとソムリエ井野川賢氏によるノンアルコールカクテル/セレクトワインのマリアージュをお楽しみください。

Special Dinner Collaboration

日程 2026年4月20日(月)場所 ゆと森倶楽部レストラン「ZAO FOOD DINING けやき」（ゆと森倶楽部ご宿泊者さま限定）時間 17:00～19:00予定協力 松本圭介シェフ・井野川賢ソムリエ（Keisuke Matsumoto）※本ダイニングイベントは通常の宿泊予約に含まれております。

報道関係者さまによる取材や宿泊のお問い合わせも受け付けております（要事前予約）

松本圭介シェフ×井野川賢ソムリエ×ゆと森倶楽部斎藤シェフ

https://ichinobo.com/contact/?contact_type=contact-media

料理人 松本圭介

仙台市出身仙台老舗フランス料理 もんこぱん あづまやにて修行後 渡仏。アラン・サンドランス率いるパリ「LUCAS CARTON」をはじめ、トゥール「JEAN BARDET」、ブルターニュ「LE BRETAGNE」等、多様なテロワールを体験しながら学ぶ。帰国後は世田谷PAS DE CHAT、ROPPONGI HILLS CLUBのオープニングシェフ、ブライダルカンパニーのエグゼクティブシェフを歴任。2014年よりシンガポール LEWIN TERRACE Executive Chefとして和魂洋才をテーマに様々なシーンにて海外発信を行う。現在は仙台に拠点を置き、国内外各所にてケータリング、LUNCH-BOX事業を行い、2022年夏より仙台市青葉区柏木にラボを併設したプライベートダイニングをOPEN。活動実績* JAPAN BRAND EVENT @Singapore 経産省主催 フードデモンストレーション（2020）* JETRO FOOD JAPAN @Singapore フードデモンストレーション（2015、2016）* WORLD GOURMET SUMMIT Chef of the yearノミネート（2016，2017、2018） AIR FRANCEガラディナー開催* SINGAPORE'S TOP RESTAURANTS 2スター獲得* MICHELIN GUIDE SINGAPORE 掲載

https://mattunipt.shopinfo.jp/

ソムリエ 井野川 賢

仙台市出身1994 年から 27 年間サービスマン・ソムリエとして 東京の恵比寿タイユヴァン・ロブションや銀座オストラル、青山 BENOIT にて活躍2008 年以降、料理の鉄人ムッシュ坂井のラ・ロシェルグループにて東京 3 店舗の統括支配人として務める2022 年に故郷である仙台にて新しいステージをスタートさせる2024 年から Keisuke Matsumoto のサービス・ソムリエ担当

ゆと森倶楽部シェフ 斎藤克美

フレンチ・イタリアンを主に数々のレストランで腕を振るう。2016年にゆと森倶楽部のシェフに就任してからは、食材豊富な蔵王の魅力と生産者の想いを料理で表現。ビュッフェでありながらも客前で一皿ずつ出来立てを提供する「フリーオーダースタイル」を確立する。

みやぎ蔵王・遠刈田温泉 ゆと森俱楽部

https://www.ichinobo.com/yutomori-club/dining/

素材を見ながら”ひとさら”を味わうフリーオーダーディナー

契約農家直送 色とりどりの野菜たちやその日のお肉やお魚など素材を見ながら味わうことのできるオープンキッチン。野菜ソムリエたちが目の前で作るお料理をお客様の手へ。手間暇惜しまず丁寧に作ったアミューズから、メイン、そしてデザートまでフリーオーダースタイルで提供します。

https://www.atpress.ne.jp/news/8790513

「湯と森と暮らす」蔵王国定公園内13万㎡の森に佇む、ゆと森倶楽部

仙台市内から車で1時間の、遠刈田温泉。蔵王国定公園内の広大な森の中にある、暮らすように時を過ごす大人の森林温泉リゾートです。まるで別荘に来たように、暮らすように自由に、気ままに。食べる・入浴する・寝るという日常生活を基本に、“理想の日常”を過ごしていただきたいと想っています。

https://www.ichinobo.com/yutomori-club/https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%AE%AE%E5%9F%8E%E7%9C%8C%E5%88%88%E7%94%B0%E9%83%A1%E8%94%B5%E7%8E%8B%E7%94%BA%E9%81%A0%E5%88%88%E7%94%B0%E6%B8%A9%E6%B3%89%E5%AD%97%E4%B8%8A%E3%83%8E%E5%8E%9F128

リリースに関するお問い合わせ

株式会社⼀の坊 営業推進本部〒980-0013宮城県仙台市⻘葉区花京院2丁⽬1-10TEL：022-222-0178(平⽇ 11:00～16:00)Mail：press@ichinobo.com▼お問い合わせフォームはこちらhttps://ichinobo.com/contact/?contact_type=contact-media報道関係者さまの取材やご宿泊は事前にお問い合わせください▼一の坊グループ｜メディア掲載情報https://www.ichinobo.com/media/

https://ichinobo.com/