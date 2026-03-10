行楽シーズン本番！暑い日差しの中でも快適に過ごせるアイテムをご紹介 日帰りアウトドア需要に応える「Campers Collection 2026」 新商品・人気商品のおすすめ6アイテム 大人気「パッとサッとキューブ」シリーズがさらに充実！

春から秋にかけての行楽シーズンでは、公園や海・川辺など、日帰りで楽しむアウトドア需要が高まります。また近年は、「設営が簡単」「短時間でも快適に使える」アウトドア用品への関心が拡大しています。一方で、年々厳しくなる日差しから、ご自身や家族の身を守る商品へのニーズも高まっており、当社も多くの商品をご提案してきました。

山善のアウトドアブランド「Campers Collection（キャンパーズコレクション）」は、“手軽に使えるアウトドア用品”をコンセプトに、行楽や日常の外遊びに適した商品を展開するブランドです。

今シーズンは、昨年好評を博したサンシェードを進化させた新商品「パッとサッとキューブワイド プレミアム」をはじめ、行楽シーンで活躍する新商品・人気商品をラインアップしました。当社が運営するインターネット通販サイト「山善ビズコム」やECモール「くらしのeショップ」、並びに全国のホームセンターなどで順次発売いたします。

― 行楽シーズンにおすすめの新商品・人気商品 ―

１．パッとサッとキューブワイド プレミアム【新商品】

2024年の発売以降人気を集めている、傘のように広げて閉じるだけで簡単に設営・撤収ができるキューブ型サンシェードのシリーズ最上位モデルで、ユーザーの声をもとに改良しました。

今回の改良では、背面メッシュ窓の追加、また側面をファスナー式にしたことで4面とも開放が可能となり、通気性が大幅アップ。UPF50+、遮光率99.99％の遮光性・遮熱性に優れたコーティング生地を採用しており、強い日差しの下でも快適な空間をキープします。また、広げた面をキャノピーとして使用可能なサンシェードポールが2本付属。さらに別売のポールを併用することで、日陰の面積をぐっと広げることができます。他シリーズ同様、コンパクトな収納で、電車などでも持ち運びしやすい設計です。





＜商品名・品番＞パッとサッとキューブワイド プレミアム PATCW-P150B

※当社が運営するインターネット通販サイトで販売

＜発売日＞2026年4月予定

＜参考価格＞16,990円（税込）

＜特長＞

・パッと広げるだけの簡単設営・撤収

・キューブ状なので、シェードの端まで頭上が高い

・側面ファスナー式で4面開放が可能となり通気性アップ

広げた側面はキャノピーとしても使用可能

WEBサイト：https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009315

２．パッとサッとキューブライト シースルー【新商品】

扉部分に特殊加工を施した、パッとサッとキューブシリーズの新モデルです。簡単設営・撤去、広い空間、コンパクト収納など、シリーズの良さはそのままに、扉部分に中からは外が見え、外からは見えにくい特許出願中の特殊加工の生地を採用し、開放感とプライバシー性を両立。全てクローズしても、真っ暗にならず、適度な光が入ってくるため、人目が気になる行楽地などでも使いやすい仕様です。





内側から見た際の視界イメージ 外側から見た扉部生地イメージ

（外が見える） （中が見えない）

＜商品名・品番＞パッとサッとキューブライト シースルー SPTCL-145FB

※全国のホームセンターで販売

＜参考価格＞9,880円（税込）

＜特長＞

・パッと広げるだけの簡単設営・撤収

・扉部分が特殊加工で、

視界を確保しながらプライバシーに配慮

・フルクローズ時でも、適度な光を取り込み真っ暗にならない

WEBサイト：https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009331

３．シェード付きチェア【新商品】

日差しを遮るシェードを備えたチェアです。UPF50＋、遮光率99.99％の高い遮光性を備えた生地を採用しており、行楽地やスポーツ観戦、公園、作業現場などでの日よけチェアとしても使用可能な設計です。サイドシートは取り外し可能で、日差しの向きに合わせて左右どちらにも取り付けることができます。

＜商品名・品番＞シェード付きチェア SP-210

※当社が運営するインターネット通販サイト、全国のホームセンターで販売

＜参考価格＞3,980円（税込）

＜特長＞

・頭部を覆うシェード付きで直射日光を軽減し、長時間の屋外利用にも

・行楽やイベント時の簡易日よけチェアとしても活用可能

WEBサイト：https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009330





シェード付きチェア 左右付け替え可能なサイドシート

４．アタッチメントタープ（ブラックコーティング）【新商品】

傘みたいに広げるだけで簡単に設営でき、フォールディングタープとの併用や簡易的な日除けとして、幅広いシーンで使用できるアタッチメントタープです。UPF50＋、遮光率 99.99%で、目隠しやカーサイドタープとしても活用いただけます。

＜商品名・品番＞アタッチメントタープ（ブラックコーティング） AT-2B

※当社が運営するインターネット通販サイトで販売

＜発売日＞2026年4月予定

＜参考価格＞5,980円（税込）

＜特長＞

・手軽に設営できるシンプル構造

・コンパクトに収納できて、持ち運びも楽々

・角度調節が自由自在で、様々な用途で利用可能

WEBサイト：https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009169

５．真空アイスコンテナ【人気商品】

真空二重構造による高い保冷力が特長の人気アイテム。従来の5.0Lタイプに加え、今年新たに6.6Lサイズも登場しました。飲み物や食品の冷たさを長時間キープでき、大型ハンドル付で持ち運びも楽々。真空構造なので、氷も溶けにくく、アウトドアシーンでも安心して使用可能なので、夏場のピクニックやアウトドアシーンで活躍します。

（左から）5.0L、6.6L

＜商品名・品番＞真空アイスコンテナ 5.0L：SIC-5L、6.6L：SIC-6.6L

※6.6Lのみ、当社が運営するインターネット通販サイトで販売

＜参考価格＞5.0L：3,980円、6.6L：4,980円（税込）

＜特長＞

・真空二重構造で、６時間後でも温度差は、6.6Lタイプで1.0℃、

5.0Lタイプで1.4℃)

・収納目安：

(SIC-5L)ペットボトル500ml×4本、350ml缶×8本のいずれか

(SIC-6.6L)ペットボトル2L×1本、ペットボトル500ml×5本、350ml缶×9本のいずれか

・アイスペールやボトルクーラーとしても利用できる

WEBサイト：https://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009186

６．レジャーシート【人気商品】

行楽やピクニックに欠かせないCampers Collectionの定番レジャーシートです。フチが自立して、砂や土が入りにくく、持ち運びやすさと使い勝手の良さから、昨シーズンも人気を集めました。表面は撥水加工、裏面は防水・断熱仕様で、汚れにくく快適。さらに洗濯もできるため、お手入れのしやすさも魅力です。

200×200mmサイズ

＜商品名・品番＞レジャーシート（150×200mm）HAB-1520SP

レジャーシート（200×200mm）HAB-2020SP

※当社が運営するインターネット通販サイト、全国のホームセンターで販売

＜参考価格＞HAB-1520SP：2,980円、HAB-2020SP：3,980円（税込）

＜特長＞

・３層構造の厚手仕様で、座り心地の良い中綿入り

・サイドが立ち上がり、虫や砂の侵入を防ぐ構造に！

・持ち手付きでコンパクトに収納、持ち運びが楽々

WEBサイトhttps://book.yamazen.co.jp/product/detail/I00009167

今後も Campers Collection では、日帰りレジャーや行楽シーンを快適にする商品を通じて「夏のおでかけをあきらめない」ライフスタイルを提案していきます。