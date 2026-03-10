ターナー＆タウンゼント株式会社 (本社：東京都港区) は、2026年3月17日（火）から19日（木）東京ビッグサイトで開催される「SMART ENERGY WEEK 2026」の英国パビリオン（W28-34）に出展いたします。創業から80年にわたり、建設業界に特化したプロフェッショナルサービスを提供し、現在は60か国以上で事業を展開しているターナー＆タウンゼントは、インフラ領域であるエネルギー分野においても世界各地で各市場に最適なソリューションを提供しています。

会期中の、3月17日（火）14:30 ~ 15:00には、弊社サービスをご紹介する【洋上風力開発プロジェクトにおけるスケジュール作成から定量的リスク分析まで】 (登壇：クリーンエネルギー・トランスミッション担当ディレクター 小菅寿生) のプレゼンテーションを西4-D：洋上風力 / 風力発電 セミナー会場で予定しております。洋上風力の建設におけるスケジュール・コントロールを最大限に活かすために、スケジュール作成から定量リスク分析までをご紹介します。ぜひこちらにもお越しください。

【展示会概要】

SMART ENERGY WEEK 春 2026 WIND EXPO 国際 風力発電展会期：2026年3月17日 (火)～3月19日 (木) 10:00～17:00会場：東京ビッグサイト 西ホール 英国パビリオン W28-34当社ブース：W28 - 1 stand 2

エネルギー調達の確実性を支えるための風力発電建設におけるプロジェクトマネジメント、運用効率を高めるデジタル基盤、建設コストとスケジュールを両立するためのマネジメントを紹介します。社会の未来価値を創出するパートナーとして、多くの皆さまと新たな対話を重ねることを楽しみにしています。

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1602964913706166-IC5

ターナー＆タウンゼント株式会社について

ターナー＆タウンゼントは、60カ国以上に22,000人以上の従業員を擁するグローバルな建設マネジメント企業です。不動産、インフラ、エネルギー、天然資源分野のクライアントと連携し、世界中の市場において、大規模プログラム、プロジェクト、コストおよびコマーシャルマネジメント、ネットゼロおよびデジタルソリューションを専門としています。当社のウェブサイトはこちらをご覧ください

https://asia.turnerandtownsend.com/jp/