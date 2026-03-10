【本リリースのポイント】

「地域課題の解決」： 市場に出せない果実に新たな価値を付与することにより、長崎県産かんきつのPRと地域活性モデルの構築を目指します。

「本格販売へ」： 昨年の試験販売での好評を受け、本年より製造・販売体制を強化。

「全国へお届け」： JA全農公式EC「JAタウン」にて取り扱いを開始。全国どこからでも購入可能に。

株式会社ひぐち（本社：長崎県西彼杵郡時津町/代表：樋口益次郎）は、長崎西彼農業協同組合（JA長崎せいひ）と連携し、外観不良等により市場に出せない長崎県産かんきつを活用した「ながさきジェラート」を、2026年3月10日より本格展開いたします。

長崎県は有数のかんきつ産地ですが、一部は近年の気候変動等の影響で中身は一級品ながら「規格外」となっており、その活用が産地の課題となっていました。この課題を解決するため、産地と当社が手を取り合う共同プロジェクトが始動。「農家の想いが詰まった果実を、最高の形で届けたい」という一心で開発したジェラートは、昨年の試験販売で大きな反響を呼び、この度、全国販売へと至りました。本日より、JA全農ながさき運営の公式EC「JAタウン（もぐもぐながさき）」にて順次販売を開始し、長崎の春の香りを全国へお届けします。

■ 商品紹介：地元でも流通が少ない「旬の味わい」を届ける

「津之輝」や「はるか」は、生産量が限られているため、地元・長崎でも市場に出回る機会が少ない貴重な品種です。私たちは産地と直接連携することで、本来の美味しさを逃さず一つひとつ丁寧に、ジェラートへと仕立てました。素材本来の濃密な香りと甘みを凝縮した、旬の贅沢を閉じ込めたこだわりの一品です。

『ながさきジェラート 長崎柑橘 "津之輝（つのかがやき）" 』

豊かな芳香と強い甘みが特長。品種本来の個性を生かした、濃厚な味わい。

『ながさきジェラート 長崎柑橘 "はるか"』

穏やかな酸味と上品な甘さが魅力。素材感を前面に出した、爽やかな仕上がり。

【品質の信頼性】「ながさきジェラート」は、県が認める厳選ブランド「長崎四季畑」認証のほか、「料理マスターズブランド認定」を受けるなど、その品質は専門家からも高く評価されています。

■ 担当者コメント：株式会社ひぐち 飲食営業部 西村壮平部長

「私たちは地域の食の魅力を守りたいと考えています。農家さんが大切に育てた『味は本物』の果実を、ジェラートという形で全国に届ける。この循環が、農家さんの生産意欲と、お客様の笑顔につながれば幸いです。春の贈り物としても、長崎が誇る旬の味をお楽しみください。」

■ 販売概要

販売開始日： 2026年3月10日より順次



オンライン販売：

〇 JAタウン「もぐもぐながさき」https://www.ja-town.com/shop/e/e10006038/

〇大衆割烹 樋口 オンラインショップhttps://higuchi-store.shop-pro.jp/

実店舗（順次拡大）：

〇県内各直売所等〇みのりカフェ長崎駅店〇長崎和牛 焼肉ぴゅあ〇大衆割烹 樋口（店頭）

【グループ概要】私たちHIGUCHI GROUP（ひぐちグループ）は1950年の創業より、『大衆に憩いと安らぎを』を経営理念として、飲食、ホテル、アミューズメント、エンターテインメント、森林事業、不動産、総合建築といった多岐にわたる事業を九州全7県にて展開しています。これらの様々な事業を通して、つながる全ての人々を豊かにし、社会の発展に貢献することを目指しています。

・コーポレートサイト：https://www.higuchi-gr.co.jp/・公式SNS（X）：https://x.com/Higuchi_1025