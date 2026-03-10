株式会社カンゼン（東京都千代田区）は、広島名物アナウンサー・森拓磨（広島テレビアナウンサー）が挑む初の長編“野球小説”『スコアボード』を3月10日に刊行いたします。

「今日からスコアボードに行ってもらうけぇ」

カープOB会（会長＝大野豊） 推薦！山本浩二 推薦！世武裕子（映画音楽作曲家） 推薦！＜構想＆執筆に６年＞広島名物アナウンサーが挑む初の長編“野球小説”舞台は一九七〇年代のプロ野球 広島市民球場「今日からスコアボードに行ってもらうけぇ」崖っぷちキャッチャーに前代未聞の通告！果たして、仰天人事に隠された球団の思惑とは？

著者より皆様へ

（本書内に登場する）新田や皆実、スミレ。私も大好きになったこの若者たちを、皆さまにもかわいがっていただければ、これ以上の喜びはありません。

サンプルページ

もくじ

第一章第二章第三章第四章第五章終章

プロフィール

【著者】森拓磨（もり・たくま） 広島テレビアナウンサー1978年福岡県生まれ。2002年広島テレビ（HTV）へ入社。1年目からスポーツ中継に携わり、2011年からは夕方情報番組『テレビ派』メインキャスターも務める。2008年、2019年「NNSアナウンス大賞・優秀賞」受賞。著書に『黒田博樹 人を導く言葉 - エースの背中を追い続けた15年』（発行：ヨシモトブックス/発売：ワニブックス）『クラブ公認 広島ドラゴンフライズ ブースターノート』（発行：ザメディアジョン）などがある。文化活動として広島テレビ落語会（広テレ落語会）を主宰、自身も高座に上がる。広島県バスケットボール協会理事。

書誌情報

書名 『スコアボード』ISBN：978-4-86255-799-5著者：森拓磨（広島テレビアナウンサー）ページ数：336P判型：四六判定価：1,980円（本体1,800円＋税）発売日：2026年3月10日出版社：カンゼン商品URL：https://www.kanzen.jp/book/b10160142.html

