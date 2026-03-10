安藤ハザマ(本社：東京都港区、代表取締役社長：国谷 一彦)は、NTT株式会社が提唱する次世代情報通信基盤IOWN(R)(注1)を建設現場に適用するユースケース検証の一環として、東海北陸自動車道(4車線化)椿原トンネル工事(発注者：中日本高速道路株式会社)において、坑内での大容量高速データ通信の実証実験を2026年3月から実施しています。









1.実施の背景

人手不足と熟練者の高齢化、災害リスクが高い切羽近傍での作業の存在を背景に、山岳トンネル施工の遠隔管理が求められています。一方、従来の現場ネットワークでは、遠隔管理における現場技術者の施工判断に必要不可欠な高精細の映像や大量の点群データをリアルタイムで安定的に伝送することが課題となっています。

本実証では、IOWN(R) APN(注2)に接続する坑内専用ネットワークを、実運用を想定した通信負荷をかけて評価することで、複数箇所の同時遠隔監視や点群データの即時分析および高精細映像による遠隔臨場といった場面を見据えた情報基盤と通信ネットワークの確立を目指します。









2.実証実験の概要

(1)実証目的

・山岳トンネル坑内における通信基盤としてのIOWN(R)の有用性と、大容量高速通信の実稼働性を確認し、今後の技術要件・評価基準を策定する(図1)。





(2)実証内容(要点)

・坑内に大容量高速通信ネットワーク(光ファイバー、スイッチ、ルータ等)を構築し、8K解像度 360度カメラやレーザースキャナ、ダミーデータ発生装置等で実運用負荷を再現する(図2)。

・山岳トンネル延長1,500m区間と、同トンネルから1,000km離れた遠隔拠点間の遅延再現や、複数カメラを同時接続した場合の高負荷試験を行い、通信帯域や通信遅延、ジッタ(注3)、パケットロス、エラー率等の情報通信基盤に関する技術要件を定量的に計測する。





図1：トンネル坑内の大容量高速データ通信実証実験の範囲





図2：実証試験ネットワーク構成概要図





(3)実施場所／期間

・実施場所：東海北陸自動車道(4車線化)椿原トンネル工事

・実施期間：2026年3月2日～3月17日(予定)





(4)実施体制

本実験の総括管理(計画～現場計測・安全管理～データ評価)を安藤ハザマが実施し、NTT株式会社と1Finity株式会社の協力を得て、実証実験を進める。









3.期待される成果

・閉鎖空間かつ粉塵、湿気、振動等、通信機器にとって過酷な条件が揃う山岳トンネル坑内という現場環境における通信の実効性と運用上の課題を明確化する。

・本実証で得られる定量データと運用知見をもとに、山岳トンネル向けの通信技術要件や評価基準および標準的な導入ガイドラインを整備する。









4.今後の展望

本実証実験は、2025年8月に公開した山岳トンネル施工管理のユースケース(注4)に続くものであり、過酷な現場環境で実証された通信技術とノウハウを、様々な通信環境下で行われる土木・建築工事全般へも水平展開することを見据えています。









(注1)IOWN(R) (Innovative Optical and Wireless Network)

あらゆる情報を基に個と全体との最適化を図り、光を中心とした革新的技術を活用し、高速大容量通信ならびに膨大な計算リソース等を提供可能な、端末を含むネットワーク・ 情報処理基盤の構想。( https://group.ntt/jp/group/iown/ )「IOWN(R)」は、NTT株式会社の商標又は登録商標です。





(注2)IOWN(R) APN

オールフォトニクス・ネットワーク(APN：All-Photonics Network)は、IOWN(R)を構成する主要な技術分野の1つとして、端末からネットワークまで、すべてにフォトニクス(光)ベースの技術を導入し、エンド・ツー・エンドでの光波長パスを提供する波長ネットワークにより、圧倒的な低消費電力、高速大容量、低遅延伝送の実現をめざすもの。

https://group.ntt/jp/group/iown/function/apn.html





(注3)ジッタ(jitter)

デジタル信号や通信において、本来一定であるべき信号のタイミング(時間軸)がずれたり、揺らいだりする現象のこと。





(注4)安藤ハザマ2025年8月7日リリース

安藤ハザマとNTT、IOWN(R)技術を活用したトンネル施工管理の遠隔化・自動化に向けた重点取り組みを策定―1,000km遠隔施工管理のユースケース明確化、安全性・生産性の飛躍的向上を目指す―

( https://www.ad-hzm.co.jp/info/2025/20250807_02.php )