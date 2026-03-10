青森県階上町に「自治体公式スーパーアプリ」を提供開始

株式会社オプティム(以下 オプティム)は、青森県階上町(以下 階上町)に「自治体公式スーパーアプリ」を提供開始したことをお知らせします。

階上町では、住民向けの新たなデジタル窓口「階上町公式スーパーアプリ」として、2026年3月25日より運用を開始します。これにより、階上町民は情報配信や行政手続き、生活に役立つ機能がアプリ上で利用可能となります。もっと便利に、もっと身近に、さまざまな行政サービスにアクセスし、必要な情報を受け取れる環境を実現します。





■提供背景

階上町では、デジタル化や生活様式の変化により、行政手続きのニーズが多様化する一方で、Webサイトの情報は膨大で分かりにくく、高齢者などが必要な情報にたどり着けない「情報の壁」が課題となっていました。

こうした状況を改善するため、階上町は情報の一元化と個人向け通知を行う「階上町公式スーパーアプリ」の導入を決定しました。本アプリの活用により住民の利便性を高め、行政運営を効率化することで、誰もが質の高いサービスを受けられるデジタル社会を目指します。









■ご利用いただける機能のご紹介

町政情報やイベント情報など、町からの情報を確認できます。

また、オンライン申請やごみカレンダー、デジタル会員証、防災情報など、暮らしに役立つさまざまなページにアクセスできます。









■階上町総務課様コメント

階上町では、行政情報が分散しており、必要な情報が住民の皆様に十分に届きにくいという課題がありました。こうした状況を改善するため、町からのお知らせや防災情報、ごみ収集日などを1つのアプリで分かりやすく届けるスーパーアプリの導入を決定しました。

本アプリでは、重要な情報をプッシュ通知でタイムリーにお知らせできるため、情報の見逃し防止につながります。また、他システムとの連携により、道路上などにおける、動物の回収対応に関する通報機能も実装します。

今後は、いち早くに情報が届く仕組みとして活用し、町民の皆様の安心と利便性の向上を図っていきたいと考えています。









■自治体公式スーパーアプリとは

自治体のあらゆるサービスを、1つのアプリで住民に提供するためのプラットフォームです。

各種サービスをミニアプリとして提供することで、住民は1つのアプリから地域、子育てや防災などさまざまな情報やサービスを受けることが可能になります。

アプリを使うためのIDやパスワードも1つに統合されるため、IDやパスワードが乱立することなく、各サービスをシームレスに利用することができます。また、IDには住民の属性情報が登録されるため、その方に必要な情報だけを配信することが可能です。

なお、「新しい地方経済・生活環境創生交付金」※1における「デジタル実装型 TYPE1」※2の「優良モデル導入支援型」申請時において、本カタログに掲載された「自治体公式スーパーアプリ」を活用した事業は、優先採択(加点措置)を受けることができます。

オプティムは、複数自治体での提供実績をもとに「自治体公式スーパーアプリ」を全国の自治体へ展開してまいります。





※1 地方公共団体の自主性と創意工夫に基づく、地域の多様な主体の参画を通じた地方創生に資する地域の独自の取組みの財政支援制度。

※2 「新しい地方経済・生活環境創生交付金」のうち、デジタル技術を活用した地域の課題解決や魅力向上に資する取り組みを支援する事業。

「新しい地方経済・生活環境創生交付金について」(地方創生サイト) https://www.chisou.go.jp/sousei/about/shinchihoukouhukin/pdf/shinchihoukouhukin_gaiyou.pdf を加工して作成。









【オプティムの目指す、オプティマル事業とは】

～Optimal【形】最適な、最善の、最も有利な～

急速なインターネット普及に伴い、これまでネットを利用したことのないユーザーがネットを利用する機会が増えており、このユーザー層にとって現状のネットは必ずしも使いやすいものではありません。このような状況にあって、ネットを空気のように快適で、息をするように無意識に使えるサービス・インフラに変えていく。オプティマル事業とは、そのためのオプティム独自の最適化技術によるサービス事業の総称です。

製品情報 ： https://www.optim.co.jp/services

Facebookページ： https://www.facebook.com/optimjpn

Xページ ： https://x.com/optim_jpn









【株式会社オプティムについて】

商号 ： 株式会社オプティム

上場市場 ： 東京証券取引所プライム市場

証券コード ： 3694

URL ： https://www.optim.co.jp/

OPTiM TOKYO： (東京本社)

東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング 18階

OPTiM SAGA ： (佐賀本店)

佐賀県佐賀市本庄町1 オプティム・ヘッドクォータービル

OPTiM KOBE ： 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号 日本生命三宮駅前ビル11階

代表者 ： 菅谷 俊二

主要株主 ： 菅谷 俊二

NTT東日本株式会社

富士フイルムホールディングス株式会社

設立 ： 2000年6月

資本金 ： 445百万円





主要取引先：

株式会社NTTドコモ、NTTドコモビジネス株式会社、NTT西日本株式会社、NTT東日本株式会社、株式会社大塚商会、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI株式会社、株式会社小松製作所、ソフトバンク株式会社、パナソニック ソリューションテクノロジー株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)





事業内容：

ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業

(IoTプラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービス、その他サービス)









【Copyright・商標】

※ 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。