株式会社narow(所在地：横浜市)が提供するブランド「＆wakan(アンドワカン)」は、「＆wakanスカルプエッセンス CLEAR(夏季限定)」を2026年も3月10日に発売開始いたします。

近年、忙しい日々を送る女性たちの間で「セルフケア」が重要視されていることから、和漢植物の力を活かしたヘアケア・インナーケア・ボディケアを通じて、現代女性のココロとカラダのバランスを整える新しいセルフケア習慣を提案しています。





▼「＆wakanスカルプエッセンス CLEAR(夏季限定)」ブランドページもしくは販売ページ

https://narow.official.ec/items/100053202





アンドワカンブランドイメージ画像





「＆wakan」は、東洋医学の考え方に基づき、和漢植物が持つ「ちょうど良いバランス」に着目。毎日の生活の中で、無理なくココロとカラダを整える習慣を取り入れられるよう、シンプルかつ効果的なアイテムを展開しています。

ブランドの誕生の背景には、代表自身の経験に基づいた「忙しい毎日の中で、自分自身を後回しにしがちな女性たちに、ほんの少しでも自分を大切にする時間を持ってほしい」という想いがあります。「一日一善」の言葉通り、自分のココロとカラダにも善い行いを――そんな願いを込めたプロダクトです。





そんな＆wakanブランドより今回＆wakanスカルプエッセンスの定番商品3種類に加えて、2025年夏季限定で販売した「＆wakanスカルプエッセンス CLEAR」が今年も発売することとなりました。









■商品特徴

スカルプエッセンスの一番の特徴は、忙しい方でもサッと簡単ステップで使えて、さらに和漢の恵みを日常習慣に気軽に取り入れられることです。

CLEARは夏季限定の商品で、頭皮の汗や匂いケアにフォーカスいたしました。





クリアイメージ画像





暑い季節特有の頭皮のムワっとした感じやニオイにアプローチし、マッサージすることで頭皮に爽快感を与えます。

柑橘やミントなどの植物エキスを加えスッキリとした香りに仕上げています。

サラッとしたテクスチャーでべたつかず、シーンを選ばずに使うことができます。

朝のスタイリング時にも、またお風呂の中でも使用できるので、無理なくココロとカラダを整えられる習慣を取り入れることができます。





和漢の厳選イメージ









■オーガニック指数99％※1 ※1 水を含む ISO16128準拠

カラダに優しいオーガニック由来指数99％のナチュラル処方です。

さらにスカルプエッセンスは、次の成分を使用していません。

パラベン/シリコン/エタノール/防腐剤/合成香料/合成着色料/界面活性剤









■有機で丁寧に育てた和漢素材使用

自然豊かな長野の地にある、有機JAS認定農園で栽培された和漢植物から丁寧に抽出した成分をふんだんに使用しています。





原料の和漢を栽培している畑の画像





■カラフルなツートンカラー

スカルプエッセンスの特徴的な見た目のツートンカラーは、合成着色料不使用で、植物エキスが持つ天然素材の色です。水も不使用なので和漢のエキスが濃縮されています。









■使用方法

＆wakanスカルプエッセンス CLEARのカラーはピンクとパープルの2層式。

良く振ってからご使用ください。タオルドライした頭皮に、数箇所に分けて直接塗布し、指の腹を使って頭全体を揉み込むように生え際までマッサージします。

全身の力をゆるめて深呼吸しながら使っていただくことをおすすめします。

べた付かないので、絡まりやすいお子様の髪をスタイリングする際や髪の毛の保湿にも適しています。





頭皮のイメージ画像





■合わせ使いもおすすめ

＆wakanスカルプエッセンスシリーズはほかに3種類のプロダクトがあり、お悩み別に選べるようになっています。

・黄色とブルーの2層カラーが特徴の眠りにフォーカスしたGOOD SLEEP

・オレンジと淡いグリーンの2層カラーが特徴の頭痛や肩こりにフォーカスしたRELEASE

・赤とピンクの2層式カラーが特徴の年齢による髪のダメージにフォーカスしたHEAD SPA





ご自身のお悩みに合わせたり、お好みの香りで選んだり、その日の気分で使い分けも楽しめます。見た目もカラフルで可愛らしいので全種類並べて飾りたくなりますよね。









■「＆wakan」で、自分を大切にする時間を

日々の忙しさに追われ、自分のケアを後回しにしてしまうことも多い現代女性。しかし、ほんの少しの工夫で、自分を労わる時間を持つことは可能です。「＆wakan」は、そんな女性たちに寄り添い、和漢の力を通じて、自分自身を大切にする習慣を提案します。









■プロダクト概要

単品画像

商品名 ： ＆wakanスカルプエッセンス CLEAR

容量 ： 50ml

使用回数目安： 1回5プッシュ程度使用で約50回分

価格 ： 3,600円(税別)

発売日 ： 2026年3月10日

販売チャネル： 全国セレクトショップ、公式ECサイト、カタログ通販、全国サロン

商品ページ ： https://narow.official.ec/items/100053202

成分 ： セイヨウノコギリソウ花水、カリン水、ミドリハッカ葉／茎水、トリ(カプリル酸／カプリン酸)グリセリル、スクワラン、ペンチレングリコール、ワサビノキ葉エキス、セイヨウカラハナソウ花エキス、ウツボグサエキス、ハマナス花エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、クチナシ果実エキス、ツバキ種子油、ムラサキ根エキス、ハッカ葉油、コメ発酵液、カプリリルグリコール、香料









■株式会社narow

2025年1月に合同会社から株式会社へ。

2022年に横浜市中区で設立した化粧品のメーカー。代表自身ライフステージに伴う体調の変化によりさまざまな悩みを体験し、その経験をもとに女性に寄り添う心地よくてシンプルな商品をお届けしたいという想いで商品を開発。





【会社概要】

企業名 ： 株式会社narow

所在地 ： 神奈川県横浜市中区日本大通7 合人社横浜日本大通7ビル 4階

Mail ： info@narow.cc