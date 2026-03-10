キーウェアソリューションズ株式会社(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：三田 昌弘)は、ホテル業界における人手不足や業務の属人化といった課題を背景に、現場業務の効率化を支援するホテル業務効率化ソリューション(タブレット型業務アプリ)の提供を3月10日より開始します。

本ソリューションは、ノーコード開発基盤(注)を活用し、既存のホテル基幹システムを活かしながら現場業務をタブレットで補完・最適化することで、導入負荷とコストを抑え、短期間での運用開始を実現します。

運用開始後も現場の運用に合わせて、画面項目や業務フローを見直しながら継続的に改善でき、業務に適した形へ柔軟に発展させることが可能です。





(注)本ソリューションでは、アステリア株式会社が提供するノーコードモバイルアプリ作成ツール「Platio」およびノーコードデータ連携ツール「ASTERIA Warp」を活用しています。









＜背景＞

インバウンド需要の回復にともない、ホテル業界では人手不足が深刻化しています。購買・在庫管理や宿泊・客室管理などの現場業務においては、情報の更新・共有に手間を要し、確認作業の増加や対応の遅れが生じやすいことから、業務効率化が重要な課題となっています。

当社はこうした課題に対し、現場業務を大きく変えることなく短期間で導入できる、本ソリューションを提供します。









＜ソリューションの特長＞

1. ホテル業務を横断的にカバーする基本アプリ

購買業務 ：発注処理や棚卸作業に対応

宿泊業務 ：チェックイン状況や清掃・点検状況をリアルタイムに管理し、

忘れ物記録にも対応

スタッフ業務：シフト管理、改善提案、シャトルバス乗車確認などを一元化





2. リアルタイム共有による業務スピード向上

現場で入力された情報をリアルタイムに共有し、部門間の確認作業や行き違いを抑えます。宿泊・購買・スタッフ各業務の判断と連携を迅速化し、全体の運用効率向上を支援します。





3. モバイル端末に最適化された操作性

iPad・iPhone・Android端末に対応し、ITに不慣れなスタッフでも利用しやすい設計です。





4. 短期間での運用開始

最短1か月で運用開始が可能です。運用開始後は、現場のフィードバックを踏まえた段階的な機能拡張にも対応します。









＜価格＞

導入構成により異なります。詳細はお問い合わせください。









＜製品サイト＞

ホテル業務効率化ソリューション(タブレット型業務アプリ) 詳細ページ

https://www.keyware.co.jp/products_solution/search/hotel/hoteltabletsolution.html









＜本ソリューションで活用しているソリューション＞

・「Platio」について( https://plat.io/ja/ )

Platio(プラティオ)は、現場に特化した業務用モバイルアプリをノーコードで作成・運用できるクラウドサービスです。





・「ASTERIA Warp」について( https://www.asteria.com/jp/warp/ )

ASTERIA Warpは、異なるコンピューターシステムのデータを、ノーコードで連携できるミドルウェアです。









＜アステリア株式会社のエンドースメント＞

ホテル業界における深刻な労働力不足を背景に、現場業務の抜本的な見直しとデジタル化は喫緊の課題です。本ソリューションは、現場に特化したモバイルアプリを迅速に構築できる『Platio』と、複雑なシステム連携をノーコードで実現できる『ASTERIA Warp』の強みを高度に融合させています。

現場の機動力とデータの統合力を両立させたキーウェアソリューションズ様の取り組みを、アステリアは心より歓迎いたします。両製品の提供を通じ、ホテル業界のDX推進を力強く支援してまいります。





アステリア株式会社 常務執行役員 ELGグループ管掌 熊谷 晋





【会社概要】

名称 ： キーウェアソリューションズ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 三田 昌弘

所在地 ： 東京都世田谷区上北沢5-37-18

創立 ： 1965年5月10日

資本金 ： 17億37百万円(2025年3月31日現在)

事業内容： システム開発事業および総合ITサービス事業

URL ： https://www.keyware.co.jp/









【営業お問い合わせ先】

キーウェアソリューションズ株式会社

システム営業部

TEL ： 03-3290-6712

E-Mail： ksl_products@keyware.co.jp