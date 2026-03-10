株式会社八百万（所在地：香川県三豊市詫間町詫間889-1、代表者：島田真吾）は、2026年2月21日にクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」で「街の小さな挑戦の火種を発火させる、店舗型クラウドファンディング『挑戦百火店』」プロジェクトを開始し、支援受付をスタートしました。本プロジェクトでは、三豊市で生まれている多様な挑戦(クラウドファンディング)を実店舗に掲示・紹介する「店舗型クラウドファンディング」を立ち上げ、インターネット上では届けにくい"街で起きている挑戦"を地元住民や観光客が直接知り、応援できる場づくりを目指します。

クラウドファンディング概要

https://camp-fire.jp/projects/901038/view

街の小さな挑戦の火種を発火させる、店舗型クラウドファンディング『挑戦百火店』実施期間 ：2026/02/21～2026/03/31目標金額 ：500,000円

クラウドファンディングの目的

本プロジェクトでは、三豊市で次々と生まれている新しいクラウドファンディングを、街の人たちに日常的に届けられる仕組みづくりを目指します。インターネットやSNSを見ない方にも、店頭で挑戦内容を掲示し、挑戦者と応援者が対面で話せる場を用意することで、双方の関わりの輪を広げます。様々な商品を取り扱う百貨店の様に、様々な「挑戦」を扱う店舗を通じて、地域内での出資や協力を集めやすくし、挑戦が連鎖していく環境を整えます。

本プロジェクトの背景

【三豊で生まれる挑戦が、地元に届きにくいという課題】人口5,000人程度の三豊市仁尾町では、この5年間で20社を超える企業や100を超えるプロジェクトが立ち上がりました。地域の企業やプレイヤーが新規事業に共同出資し、挑戦を歓迎する文化がある一方で、その多くが地元の方に十分届いていない現状があります。ローカルでは日常的にクラウドファンディングサイトをチェックする人は多くなく、人づてやSNSによる情報伝達に偏りがちです。インターネットやSNSを日常的に見ない方には、そもそも街で起きている挑戦の情報が届かないままになります。せっかく自分たちの街で起きている挑戦があるのに、知る機会が限られることで、応援者が増えにくく、挑戦の加速につながりにくい状況です。不動産やファイナンス、不動産ファンドやDAOなど、ヒト・カネ・不動産のボトルネックは少しずつ解消されつつありますが、挑戦者を「知ってもらう」ための場は十分ではありません。このままでは、地域に根付いた挑戦の文化が広がりきらず、街の日常として定着しにくいおそれがあります。そこで、街の挑戦を可視化し、その場で応援できる常設の店舗「挑戦百火店」を立ち上げることにしました。挑戦百火店自体も私たちの挑戦として、挑戦の火種を絶やさない仕組みづくりに取り組んでいきます。

主なリターン紹介

① 挑戦百火店の活動への参加・応援プラン三豊市で挑戦を始めたい方や、その挑戦を支えたい方に向けた参加型のプランをご用意します。店舗での掲示や伴走支援につながる内容を予定しています。② 地域プレイヤーとのつながりプラン新しい事業を検討している方に向けて、地元の職人や販売を手伝う方など、街のプレイヤーとのマッチングにつながるリターンを想定しています。③ 挑戦百火店へのお名前掲載プラン挑戦百火店が掲示する過去の挑戦アーカイブなどに支援者としてお名前を掲載し、三豊市で起きてきた挑戦のストーリーとともに応援の歴史を残すプランを想定しています。

【会社情報】会社名：株式会社八百万代表者：島田真吾所在地：香川県三豊市詫間町詫間889-1【ブランド情報】事業：挑戦百火店電話番号：080-2972-1353Instagram：https://www.instagram.com/chousen.hyakkaten/?hl=ja【本件の問い合わせ先】担当者名：島田真吾電話番号：080-2972-1353メール：お問い合わせはInstagramまでお願いいたしますInstagram：@chousen.hyakkaten