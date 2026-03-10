「自産自消のできる社会をつくる」を理念に掲げる農業ソーシャルベンチャー株式会社マイファーム(京都府京都市、代表取締役：西辻一真)と、福島県南相馬市（市長：門馬 和夫）は、2026年3月13日（金）に「みらい農業学校」第二期生の卒業証書授与式を開催します。東日本大震災以降、農地の再編及び農業の担い手不足解消を目指す、福島県南相馬市では、農業人材育成を目的として、雇用就農に特化した「みらい農業学校」を2024年4月に開校し、2期目を迎えました。この度、1年間を過ごした7名の第二期生が、卒業証書授与式を迎えることとなりましたのでお知らせします。

みらい農業学校について

南相馬市では、東日本大震災以降、基幹的農業従事者が震災前と比べて約73％減少し、また高齢化も進んでいます。これに対し、同市では農地の基盤整備によって大区画化が進んでおり、圃場の集約化やスマート農業といった新たな農業への動きが期待されています。そうした中、これからの農業を担う人材育成を行うため機関として、「みらい農業学校」が2024年4月に開校し、運営しています。

【公式HP】

https://agri-innovation.jp/mirai

【過去リリース】

みらい農業学校の卒業証書授与式開催概要

https://www.atpress.ne.jp/news/0775739

主催：福島県南相馬市運営：株式会社マイファーム日時：2026年3月13日（金）15:00開場会場：農業交流スペースＴＳＵＭＵＧＩ（みらい農業学校）住所：〒979-2127 福島県南相馬市小高区南鳩原字西畑24-2

開催概要当日のタイムテーブル（予定）

15:15 開式の辞（株式会社マイファーム 事務局 新開春美）15:17 卒業証書授与（株式会社マイファーム 社長 西辻一真）15:27 学校長式辞（株式会社マイファーム 社長 西辻一真）15:32 南相馬市長告辞（南相馬市 市長 門馬和夫）15:37 来賓祝辞15:47 祝電披露15:53 卒業スライド15:58 閉式の辞

報道関係者の皆様へ

取材のご依頼やその他ご相談・ご要望がございましたら、下記までお問い合わせください。株式会社マイファーム農業教育部みらい農業学校課担当：西TEL: 0244-32-1145（みらい農業学校直通）MAIL: ms-mirai@myfarm.co.jp

【プレスリリース添付資料（PDF）】

https://newscast.jp/attachments/PilzOIru7zSb7v4Ibz3B.pdf

会社概要株式会社マイファーム (https://myfarm.co.jp/)本社所在地：〒600-8216 京都市下京区東塩小路町607番地 辰巳ビル1階代表者 ：代表取締役 西辻 一真設立日 ：2007年9月26日資本金 ：100,000,000円事業内容 ：耕作放棄地の再生及び収益化事業／体験農園事業(貸し農園、情報誌の発行)／農業教育事業(社会人向け新規就農学校、農業経営塾)／農産物生産事業および企業参入サポート／流通販売事業(農産物の中間流通・通信販売)