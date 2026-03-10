平素より別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」では、このたびバッグブランド「Ball＆Chain」（制作・販売元：アトリエフォルマーレ、東京都墨田区本所）とのコラボレーションバッグを初めて発売いたします。

「Ball＆Chain」は、「デザインやプロダクトの力を通して世の中を元気にしていきたい」という想いから2020年に誕生した、デザイナー三原英詳氏が率いるグローバルバッグブランド。厚手のナイロン素材に豪華な刺繍が施された仕様が特徴で、デザイン性と実用性を兼ね備えたショッピングバッグは、デビュー当初から幅広い世代に支持されています。デザインコンセプトは「温故美新 ー古きを温ねて美しきを創るー」。夢の世界への入り口である宝塚大劇場のゲート、花組・月組・雪組・星組・宙組の5組をイメージしたモチーフなど宝塚歌劇の世界観が細部にまでちりばめられた三原氏によるオリジナルデザイン2柄のバッグを、最も人気が高いMサイズで展開いたします。観劇にはもちろん、日々のお買い物やお出かけなど、ぜひ様々なシーンで末永くご愛用ください。詳細は次のとおりです。





■商品情報（金額は税込）

Takarazuka Grand Theater（ブルー）／Mサイズ 6,600円

-宝塚大劇場の正面ゲートとすみれの花をモチーフとしたデザインです。

Takarazuka Folding Fan（グレー）／Mサイズ 6,600円

-扇に5組のモチーフをちりばめた宝塚歌劇の世界観あふれるデザインです。

＊「Ball＆Chain」公式直営店では、同デザインをカラー違い（ブラック／ネイビー）で展開いたします。





■発売日

いずれも2026年4月13日（月）





■販売場所

キャトルレーヴ各店（宝塚店・東京店・梅田店）

キャトルレーヴオンライン https://shop.tca-pictures.net/shop/default.aspx

「Ball＆Chain」公式直営店 ＊カラー違い（ブラック／ネイビー）のみ取り扱い。





〈商品イメージ〉※キャトルレーヴ各店・オンライン販売カラー

(c)宝塚歌劇 (c)宝塚クリエイティブアーツ

※写真掲載の際にはクレジット記載をお願いいたします。





【お客様からのお問い合わせ先】

宝塚クリエイティブアーツ カスタマーセンター

TEL：0797-83-6000（日曜休）









株式会社宝塚クリエイティブアーツ https://www.tca-pictures.net/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/d16e380615ee6de08e7719a8a7bebdd6880a0644.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1