株式会社丸千代山岡家が運営する「ラーメン山岡家」は、香川県初出店となる「高松中央インター店」を2026年4月3日(金)11:00にオープンします。





オープン告知1





オープン告知2





【ラーメン山岡家について】

ラーメン山岡家は北海道から九州まで185店舗を全店直営で運営しております。

店舗で4日間かけて仕込む豚骨スープ、店内仕込みのチャーシュー、包丁を使って丁寧に仕込む白髪ネギなど、手作りにこだわったラーメン店を展開しています。

ラーメン山岡家以外にも札幌味噌ラーメン専門店の「味噌ラーメン山岡家」や煮干しラーメン専門店の「煮干しラーメン山岡家」、餃子専門店の「餃子の山岡家」を運営しております。









【オープン記念企画】

ラーメン山岡家高松中央インター店のオープン記念として、2026年4月3日(金)、4月4日(土)の2日間はラーメン全品100円引きでご提供します。

また先着2,000名様に餃子無料券とボックスティッシュ、先着1,000名様にオリジナルノートの配布も計画しております。









【店舗概要】

ラーメン山岡家高松中央インター店

所在地 ：〒761-0301 高松市林町2538-2

オープン日：2026年4月3日(金)

営業時間 ：24時間営業

座席数 ：55席

駐車場 ：33台