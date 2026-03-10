香川県初出店！「ラーメン山岡家高松中央インター店」4月3日(金)11時オープン！オープン記念企画も実施
株式会社丸千代山岡家が運営する「ラーメン山岡家」は、香川県初出店となる「高松中央インター店」を2026年4月3日(金)11:00にオープンします。
【ラーメン山岡家について】
ラーメン山岡家は北海道から九州まで185店舗を全店直営で運営しております。
店舗で4日間かけて仕込む豚骨スープ、店内仕込みのチャーシュー、包丁を使って丁寧に仕込む白髪ネギなど、手作りにこだわったラーメン店を展開しています。
ラーメン山岡家以外にも札幌味噌ラーメン専門店の「味噌ラーメン山岡家」や煮干しラーメン専門店の「煮干しラーメン山岡家」、餃子専門店の「餃子の山岡家」を運営しております。
【オープン記念企画】
ラーメン山岡家高松中央インター店のオープン記念として、2026年4月3日(金)、4月4日(土)の2日間はラーメン全品100円引きでご提供します。
また先着2,000名様に餃子無料券とボックスティッシュ、先着1,000名様にオリジナルノートの配布も計画しております。
【店舗概要】
ラーメン山岡家高松中央インター店
所在地 ：〒761-0301 高松市林町2538-2
オープン日：2026年4月3日(金)
営業時間 ：24時間営業
座席数 ：55席
駐車場 ：33台