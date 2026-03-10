面談件数の偏りを自動で平準化。immedio、面談予約の担当者割り当てを最適化する「均等差配」を追加

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都港区、代表取締役：浜田 英揮、以下 immedio）は、「決まる商談が自動で増える」AIインサイドセールス「immedio（イメディオ）」において、面談予約時の担当者割り当てを自動化する「ユニット管理」（営業メンバーの組み合わせ単位で差配を行う機能）に、新たな差配ロジック「均等差配」を追加しました。既存の自動差配に加えて選択可能な差配方式として、過去30日間の面談件数をもとにユニットを自動選択し、商談対応の偏りを抑えながら、営業チーム全体の対応負荷を平準化し、より安定した運用を実現します。

面談予約の自動化を支える、immedioのユニット管理機能

immedioではこれまで、グループ管理・ユニット管理機能を通じて、面談予約時の担当者差配をテックタッチで自動化してきました。週あたりの最大面談件数の制限や、Googleカレンダーなどの予定情報との連携により、営業メンバーの稼働を考慮した差配制御を行っています。

完全ランダムな差配で生じていた、運用上の調整負荷

一方で、こうした制御を行っていても、完全ランダムな差配では、週単位で見ると営業メンバーごとの面談件数に差が生じるケースがあります。その結果、営業チーム内で案件の付け替えといった調整作業が定常的に発生し、自動差配を前提としながらも、一定の手動対応が必要になる状況がありました。

こうした運用上の調整負荷を軽減し、面談予約の自動化をより安定して活用できるようにするため、「均等差配」機能を開発しました。

面談件数にもとづいて差配を最適化する「均等差配」

「均等差配」は、商談予約時に直近30日間の面談件数をもとに、ユニットを自動選択する差配ロジックです。本機能を有効にすると、面談件数が最も少ない主催者を含むユニットが優先的に選択され、面談件数が同数の場合はランダムでユニットが決定されます。

なお、面談件数の集計対象は「主催者」のみで、管理画面から面談件数のカウントを手動でリセットすることも可能です。

運用方針に応じて選択できる差配ロジック

本機能は、従来のユニット管理における自動差配を置き換えるものではありません。運用方針に応じて、優先順位ベースの自動差配と均等差配を選択して利用でき、組織体制や商談ボリュームに合わせた柔軟な差配設計が可能です。

商談対応の安定化と、調整工数の削減を両立

「均等差配」を活用することで、ユニットや担当者ごとの面談件数の偏りを抑え、商談対応の負荷をチーム全体で均すことができます。面談予約の自動化を維持したまま、調整作業の工数を削減し、商談数の増加や組織拡大にも耐えられる安定した運用を支援します。

こんな企業におすすめ

本機能は、以下のような企業で特に効果を発揮します。

- 複数の営業・インサイドセールスメンバーで商談対応を行っている- 面談予約の自動化はできているが、週単位で差配の調整が発生している- チーム拡大や商談数の増加に備え、差配運用の安定性を高めたい

均等差配は、自動差配の仕組みを維持したまま、日々の調整工数を減らし、商談対応を安定させるための選択肢です。

immedio その他機能はこちら :https://www.immedio.io/function/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=202603103分でわかるimmedioはこちら :https://www.immedio.io/downloads/download-brochure/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260310

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)