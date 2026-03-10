【ガンプラ製作の“作業空間革命”】
Sachiプラモ（運営：株式会社サチクル 本社：愛媛県/代表取締役：村上博司）は、ガンプラ制作に特化したデザインのガラス製カッティングマット「VERTマット」を発売します。
本製品は、従来の無機質なカッティングマットとは異なり、ガンプラの世界観を表現したデザインを採用。
作業机そのものを“模型世界の一部”に変える新しい発想のツールとして開発されました。
■ なぜ今「作業環境」なのか
近年、プラモデル市場では30代～50代の社会人モデラーが増え、作業環境そのものを楽しむ文化が広がっています。
日々のSNSでは
・作業机
・製作途中
・製作環境を含めた完成作品
を公開する「作業環境投稿」が増えており、
“模型の世界観が感じられる作業空間”が注目を集めています。
しかし、SNSでよく見るカッティングマットは
・無機質なデザイン
・工業用途のマット
・世界観を意識していない
ものがほとんどでした。
■ 「ガンプラ世界観」を再現したカッティングマット
VERTマットは、ガンプラ制作の世界観を作業机に再現することをコンセプトに開発されました。
特徴は
・ガンダムの世界観に特化したデザイン
・作業空間そのものが“模型世界”になる設計
・工具やパーツを置くだけで写真映えするビジュアル
これまでにない“作業環境を演出するカッティングマット”となっています。
■ SNSで注目を集める存在感
VERTマットは、プラモ製作・作業机・工具写真などをSNSに投稿するモデラーにとって、
写真映えする作業環境ツールとして設計されています。
・そのまま背景として使用できる
・普段通り撮影してSNSにアップするだけ
現状デザインに特化したガラス製のカッティングマットは市場にほぼ存在しておらず、リリーズ後いち早くSNSに投稿することで注目を集める可能性があります。
■ ガラス素材による実用性
VERTマットは見た目だけでなく、
ガラス素材による作業性の高さも特徴です。
・表面が滑らかでカット作業が安定
・削りカスや塗料汚れを拭き取りやすい
・長期間フラットな作業面を維持
作業環境と実用性の両方を重視した設計です。
■ 「作業机も模型世界の一部へ」
Sachiプラモはこれまで
・ガラスヤスリ
・エアブラシ
などを通じて、模型制作体験の向上を目指してきました。
VERTマットは
“模型を作る場所そのものを楽しむ”という新しい価値を提案する製品です。
■ 今後の展望
Sachiプラモは、模型工具を単なる道具ではなく、
限られた趣味時間をもっと楽しくするための“仲間”だと捉えています。
今後も「プラモデルでもっとワクワクしたい」というユーザーに向き合った製品開発を進めていく方針です。
■ 製品概要
製品名：VERTマット
発売時期：2026年3月13日
用途：カッティングマット
特徴：世界観に特化したガラス製マット
販売：オンライン（Amazonほか）予定
・デザイン【01】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRM419Q
・デザイン【02】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJRMBTPW
・デザイン【03】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJSF57Y4
■ 会社概要／お問い合わせ先
株式会社サチクル
ブランド名：Sachiプラモ
所在地：愛媛県今治市中寺781-5
事業内容：プラモデル・模型向け工具・関連製品の企画・販売
【本件に関するお問い合わせ】
広報担当
メール：［sachikuru.ec@gmail.com］
公式サイト：［https://sachi-plamo.com］