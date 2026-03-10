【新発売】ワイン提供の現場を支える充実性能と省エネ設計、最大収納本数144本の大容量ワインセラー「ファンヴィーノ 144」

株式会社グローバル

株式会社グローバル（本社：大阪市、代表取締役：和田 修）が企画・販売するワインセラーブランド『funVino（ファンヴィーノ）』から、デイリーに活躍する大容量144本収納の1温度帯ワインセラー「ファンヴィーノ 144」が登場します。2026年3月16日（月）より発売予定です。

ワインを提供する飲食店やホテルの現場でも安心して使える設計で、プロの日々のワイン管理をしっかりサポートいたします。

【ファンヴィーノ 144 製品特徴】

ファンヴィーノ 144 設置イメージ■大容量144本収納＆太いボトルも安定して収納できるこだわりのスライドラック

ワインサービスの現場のワイン管理を考え、様々な形状のボトルを収納・出し入れしやすい工夫を施したラックを採用。ボトルを安定して支えるワイヤーラックは、日々のハードユースにも対応します。

・ボルドータイプのボトルなら最大144本、ブルゴーニュタイプのボトルなら最大132本を収納可能

・ブルゴーニュやシャンパンなど、径の太いボトルも安定して置けるラック設計

・出し入れ時に上の棚とボトルが擦れない棚幅で、ラベルへのダメージに配慮

・スムーズに引き出せるスライド式ラックで、日々の出し入れもストレスフリー

ボルドーボトル最大11本収納ブルゴーニュボトル最大10本収納様々な太さのボトルが座りよく一緒に収納できる

■インバーター制御による省エネ運転を実現したハイパワー・コンプレッサー

庫内温度の変化に応じて運転を細かく制御するインバーターコンプレッサーを採用。

必要に応じた効率のよい運転で、消費電力を抑えながら安定した温度管理を実現しています。

省エネルギー運転により、電気代の負担軽減にもつながります。

コンプレッサー回転数比較グラフ

さらに、ハイパワーで設定温度までスピーディーに到達。

大容量セラーでも庫内温度を安定して保ちます。

■ 断熱・遮熱効果を高めたガラス扉と庫内壁

・断熱・遮熱効果を高める4層の保冷キープ構造のガラス扉

ガラス扉 4層の保冷キープ構造

ガラス扉には、断熱性と遮熱性に優れた「Low-Eガラス」と、熱伝導を抑えて結露を防ぐ「真空ガラス」を組み合わせた4層構造を採用しています。

「Low-Eガラス」は、2枚の強化ガラスの内側に「Low-Eフィルム」を施し、さらにガラス層の間にアルゴンガスを封入することで断熱性を高めた構造です。紫外線を防ぐUVカット効果も備え、ワインの保管環境にも配慮しています。

・庫内壁への工夫

庫内壁の構造

庫内壁には分厚い高密度断熱材を採用。

これらの構造により、外気温の影響を受けにくくなり、安定した庫内温度を保ちます。

■冷却効率を維持する霜取り機能を搭載

ワインセラーは、冷却板とファンで庫内を冷やす仕組みのため、低い温度設定ほど冷却板が冷えて0℃以下になります。そのため夏場のように湿度が高い環境や設定温度と外気温との差が大きくなる時期には霜付きに注意が必要でした。霜が付くと冷却効率が低下し、設定温度に達するまでの運転時間が長くなります。

本製品では霜取り機能を搭載し、冷却効率の低下を抑制。安定した温度管理と省エネルギー運転の維持に役立ちます。

■前面給排気で省スペース設置可能

コンプレッサーの熱をセラー前面下から排気し、給気も前面から行う前面給排気を採用。

両サイドや背面にはわずか3cmの放熱スペースがあれば設置可能です。

（※3台以上並べてビルトイン設置する場合は、天面・背面のスペースを十分に確保してください）

ワインセラーの前面下部分から、給気も排気も行います。

■庫内灯は白色⇔暖色切替可能、各色４段階の明るさに調整白色LED暖色LED

■温湿度を均一にする庫内ファン

■庫内の空気を浄化する活性炭フィルター

■設定温度の維持を助ける加温ヒーター機能

■ワインにも生活環境にも優しい、防振・ノンフロン

■ディスプレイパネルで簡単操作

ディスプレイパネル



■オープンエリアでの設置や万一の地震にも安心の鍵付き

■ドア開き（左・右）セレクト可

ファンヴィーノ 144 左：左ヒンジ右取手、右：右ヒンジ左取手。並べて設置すれば観音開きで使用できます。

■メンテナンス日本全国サポート

万が一のトラブルでも、引き取りや出張による全国修理サポートで安心です。

お問い合わせは自社で一次対応し、修理も一部地域を除き自社で対応します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【商品詳細】

ファンヴィーノ 144（写真は、右ヒンジ、左取手、白色LED）※ドア開きは左・右セレクト可能です。

ファンヴィーノ 144（BU-429i）

発売日：2026年3月16日（月）

最大ワイン収納本数：144本（ボルドー型レギュラーボトル換算）

サイズ：幅595x奥行き680x高さ1770mm

重量：約104kg

設定可能温度帯：5℃～22℃（推奨設定温度帯：7℃～18℃）

冷却方式・冷媒：コンプレッサー式（インバーター制御）・R600a（ノンフロン）

温度帯：１温度帯

電圧・周波数：100V・50/60Hz

定格消費電力：160W

年間消費電力量：316kWh

庫内灯：２色切替LEDインテリアライト（白色・暖色）※４段階調光機能付

スライドラック12枚、標準棚2枚、鍵付き

生産国：中国

ファンヴィーノ ワインセラーシリーズ：

https://www.globalwine.co.jp/shop/c/c1010/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

近年、光熱費の高騰や環境配慮への意識の高まりを背景に、省エネルギー性能への関心が高まっています。本製品ではインバーターコンプレッサーを採用し、省エネ性能と安定した冷却性能の両立を図りました。

『funvino（ファンヴィーノ）』は、ワインを提供する飲食店やホテル、酒販店などのワインサービスの現場で、信頼してご使用いただけるワインセラーとして、日々のワイン管理に役立つことを目指しています。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社グローバル 企画部 広報担当 森本宛

大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル2F

ナビダイヤル 0570-00-9686

E-mail: pr@globalwine.co.jp

【会社概要】

社 名：株式会社グローバル

所在地：

大阪本社：〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目5番3号 扶桑ビル2F

東京支店：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目1番21号 新虎ノ門実業会館6F

札幌支店：〒060-0061 札幌市中央区南1条西4丁目5番地 大手町ビル9F

名古屋支店：〒460-0003 名古屋市中区錦1丁目17番13号 名興ビル8F

福岡支店：〒810-0041 福岡市中央区大名2丁目4番30号 西鉄赤坂ビル4F

事業内容：ワイン・酒関連機器（ワインセラー・サーバー・グラス・グッズ等）の販売、レンタル等



企業ホームページ：http://www.globalwine.co.jp/

グローバル オンラインショップ：https://www.globalwine.co.jp/shop/

グローバル Instagram：https://www.instagram.com/globalwine9686/

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊