クリニック・歯科医院の受付業務を効率化する番号呼び出しシステム「promcall」を提供開始

株式会社三電社番号呼び出しシステム「promcall」

株式会社三電社（所在地：兵庫県尼崎市塚口本町、代表：松本登雄）は、受付業務の効率化と待合環境の改善を目的とした番号呼び出しシステム「promcall（プロモコール）」の提供を開始しました。

promcallは、当日受付・番号発券・自動呼び出し・表示案内をデジタル化することで、受付業務の効率化と利用者の待ち時間ストレス軽減を実現するシステムです。

お手元のタブレット端末などから、簡単にお客様を呼び出すことが可能で、呼び出した番号は、表示用モニターに瞬時に表示され、同時に音を流すこともできます。

複数台からでも操作が行え、表示用モニターも複数台の設置が可能です。

1年・3年・5年の選べるサブスクプランなので、導入のハードルも低く、短期でお試しいただくことも可能です。

■ 開発背景

近年、医療機関では

・人手不足による受付業務の負担増加

・待合室の混雑

・呼び出し業務の非効率

・利用者の待ち時間ストレス

といった課題が顕在化しています。

クリニックや歯科医院などでは、スタッフが受付や会計対応と呼び出し業務を同時に行うケースが多く、業務負担が大きくなりがちです。



そこで当社は、これまで提供してきたデジタルサイネージや表示システムのノウハウを活かし、受付から呼び出しまでをスムーズに管理できる番号呼び出しシステム「promcall」を開発しました。

本システムにより、受付業務の効率化とスムーズなご案内を同時に実現します。

■「promcall（プロモコール）」とは

promcallは、順番待ちやご案内が発生する施設において

受付・番号管理・呼び出し・表示案内をデジタル化する番号呼び出しシステムです。

受付後に発券された番号をもとに、スタッフが簡単に呼び出し操作を行うことができ、呼び出し番号はモニターやデジタルサイネージに表示されます。

これにより、スタッフが大声で呼び出す必要がなくなり、スムーズな案内が可能になります。

■ 主な特徴

１. 受付業務の効率化

受付後は番号で管理されるため、呼び出し業務が簡単になり、

スタッフの業務負担を軽減します。

呼び出し時には、画面いっぱいに番号を表示するので、聞き取り間違いや誤入室が大幅に削減し、診療への誘導がスムーズになります。

お呼び出しイメージ２. 待合室の混雑を緩和

番号表示による呼び出しのため、利用者は呼び出し状況を確認しながら待つことができ、待合室の混雑緩和につながります。すでに呼ばれた方も、呼び出し済表示を確認できるので、外から戻られてもすぐに確認して頂けます。

院内滞在時間が快適に。３. デジタルサイネージとの連携

呼び出し番号を大型モニターやデジタルサイネージに表示することで、視認性の高い案内が可能です。

当社のデジタルサイネージと組み合わせることで、

・呼び出し番号表示

・案内表示

・PRコンテンツ表示

などの情報発信も同時に行うことができます。

左側：呼び出し画面 右側：PRコンテンツ４. それぞれの運用に合わせてシステムを構築

現状の運用やご希望に合わせてシステムを構築致します。

スタッフは管理画面から簡単に呼び出し操作を行うことができ、ITに詳しくない現場でもシンプルで使いやすい操作性を考慮し設計を行います。

操作側インターフェース

■ 導入メリット

promcallの導入により、以下の効果が期待できます。

・受付業務の効率化

・呼び出し業務の簡略化

・待合室の混雑緩和

・利用者の待ち時間ストレス軽減

・非接触型の呼び出し対応



施設運営の効率化と利用者満足度の向上を同時に実現します。

■ 今後の展開

今後は、様々なケースやご要望に対応できるようさらに技術レベルを向上させ、電子カルテとの連動ケースも増やしていくことで、より便利で効率的な受付・案内システムの提供を目指します。また、展示会や業界イベントなどを通じて、業務効率化やDXを支援するソリューションとしてpromcallの普及を推進してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社三電社

所在地：兵庫県尼崎市塚口本町3丁目2-18

代表者：松本登雄

事業内容：

・デジタルサイネージの企画・販売

・LEDビジョンの販売

・タッチパネルシステムの開発

・番号呼び出しシステムの提供

<本件に関するお問い合わせ>

株式会社三電社

TEL：06-6421-7439

メール：info@sanden-display.com

URL：https://sanden-display.com/