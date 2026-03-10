メルマガ購読調査2026年度版｜AIメルマガ、世代別で重視するポイントに違い

株式会社ベンチマークジャパン

株式会社ベンチマークジャパンでは、2021年から「メールマガジンが日本のインターネットユーザーにどのように読まれているのか？」について、仕事用メールアドレス、プライベート用メールアドレスそれぞれにおける調査を行っています。今回の2026年度調査では、AIが作成したメルマガについての設問を新たに追加しています。

【調査結果サマリー】

・️ 日本のインターネットユーザーの65.5％がメルマガを受信

・️ 全体の約7～8割が、メルマガ1通あたり1分未満で読んでいる

・️ メルマガを読む時のメールソフト1位はGmail

・️ メルマガに期待するコンテンツ1位は「セール、クーポンなどお得な情報」

・️ AIを使ってメルマガ作成する場合は「文章や内容が不自然でないこと」に注意

・️ メルマガの配信停止理由1位は「配信数が多すぎる」

・️ 情報収集チャネルはLINE・メルマガ・Xが上位で、動画コンテンツ系が伸びている

・️ 女性はInstagram、男性はXが情報収集チャネル1位に

■調査目的

メルマガ購読状況についての現状を把握し、メール配信の企画・実務に携わる方々に役立つ情報を提供するため。また、仕事用とプライベート用のメールアドレスそれぞれの購読状況、世代別、男女別の傾向などを比較するため、調査対象者を下記とした。

■調査概要

・調査方法 ：インターネット調査

・調査期間 ：2026年1月21日～1月28日

・対象者 ：会社員、公務員、自営業を含めた経営者、20代～60代（回答者の年齢・性別分布は国勢調査の人口比率に対応）

・有効回答数：4,000（事前調査）、600（本調査）

※本記事の全文は以下ブログ記事に掲載しております。より詳しい調査結果については以下をご覧ください。

「メールマガジン購読状況調査 2026年度版」

https://www.benchmarkemail.com/jp/blog/newslettersurvey2026/

（事前調査）メルマガを1通以上受信している人はどれくらいの割合か？

「仕事用とプライベート用のメールアドレスいずれかで、メルマガを最低1通以上受信しているか」について伺いました。（有効回答数4,000人）

※有料のメルマガは含まない

全体の65.5％がメルマガを受信していると回答しました。前回（2023年）は71.3％でしたので、比較すると5.8ポイント低下しています。また、年代が上がるにつれメルマガの購読率が上がっていますが、どの年代も約3～8％ほど減少する結果となりました。

メルマガ購読率の減少は、メルマガ自体の価値が低下したというよりも、ユーザーが自分に合った情報収集メディアを選別し、使い分けるようになったことが背景にあると考えられます。

近年は、YouTubeやTikTokなどの動画コンテンツ、X（旧Twitter）などのSNSなど、企業と顧客の接点が大きく広がっています。情報収集の手段が増えたことで、メルマガに「とりあえず登録していた層」が減少したのかもしれません。

一方で、こうした環境の変化がありながらも、約3分の2のユーザーが自発的にメルマガを受け取っているという側面もあります。今後は、メルマガに価値を感じ、必要としている層に向けて、適切なコンテンツを継続的に届けることがより重要になるでしょう。

また、以下は年代別の詳細な結果ですが、プライベート用のメールアドレスのみ受信している人の割合は、年代が上がるにつれて高くなっています。

一方で、「仕事用のメールアドレスのみ」と回答した人は若い世代ほど多く、20代～30代はプライベートよりも、業務で必要なメルマガの方を多く受信する傾向にあるようです。

それでは、ここからは「仕事用・プライベート用のメールアドレスでメルマガを1通以上受信している」と回答した方（600名）を対象に行った調査結果をダイジェストでお届けします。

メルマガを読む時間帯は？

最初に、メルマガを読む時間帯についての調査結果がこちらです。

仕事用アドレス

1位：12時～15時台（28.6％）

2位：～9時台（22.9％）

3位：10時～11時台（20.0％）

プライベート用アドレス

1位：12時～15時台（23.6％）

2位：21時～23時台（22.4％）

3位：19時～20時台（17.1％）

仕事用アドレスの順位は前回と変わらず、昼を中心に、朝から午後にかけて読まれている人が多い結果となりました。業務の開始前や昼休みなど、仕事の合間にまとめてチェックしている人が多いのかもしれません。

プライベート用アドレスでは、前回は「21時～23時台」が1位でしたが、今回は「12時～15時台」が1位となりました。上位3位にランクインした時間帯は変わっておらず、プライベート用のメルマガはお昼、または夜の時間帯に読まれやすい傾向があります。

メルマガ購読に利用されているメールソフトは？

続いて「どのメールサービスを使ってメルマガを読んでいるか」について質問しました。（複数選択可）

仕事用アドレス

1位：Gmail（59.2％）前回比-2.8ポイント

2位：Outlook（41.3％）前回比-0.1ポイント

3位：Yahoo!メール（37.8％）前回比-8.5ポイント

プライベート用アドレス

1位：Gmail（63.7％）前回比-3.3ポイント

2位：Yahoo!メール（47.7％）前回比-4.9ポイント

3位：Outlook（25.5％）前回比-0.7ポイント

仕事・プライベート用共に、1位はGmailでした。

仕事用では2位がOutlook、3位がYahoo!メールである一方、プライベート用では2位がYahoo!メール、3位はOutlookとなりました。

全体的に利用比率はやや低下していますが、これはメールサービスの利用自体が減ったというよりも、利用するサービスを1～2つに絞る傾向が進んでいる可能性があります。実際に、1人あたりの平均選択数は前回の1.70個から1.50個に減少しました。

特に若年層では、複数サービスを使い分けるよりも、メインとなる1つのサービス（特にGmail）に情報を集約する傾向が見られます。その影響もあり、Yahoo!メールは前回との差が最も大きく、利用比率が低下したのかもしれません。

さらに、上位3つのメールサービスの利用状況を年代別に見ると、以下のような結果となりました。

仕事用アドレスの年代別結果

プライベート用アドレスの年代別結果

仕事用・プライベート用ともに20代のGmail利用率が他の2サービスと比較して高い傾向にあります。

また、プライベート用アドレスでは、Outlookの使用率が年代とともに上昇している点も特徴的です。

スマホとPC、どちらのデバイスで読まれているか？

スマホとPCのどちらでメルマガを読んでいるかについて調査しました。

仕事用は「PCのみ」、プライベート用は「スマホのみ」の回答が最も多い結果となりました。

前回と比較すると、仕事用では「PCのみ」と回答した人の割合が9.6ポイント増え、「両方だが、PCが多い」と回答した人も含めたPC派は9.7ポイント増えています。



プライベート用は「スマホのみ」と回答した人の割合が3.7ポイント増えた一方、「PCのみ」の回答も4.5ポイント増えました。プライベート用の閲覧デバイスは、スマホ中心でありつつも、PCで読む層も一定数存在しているようです。

続いて、年代別の結果も見てみましょう。

傾向を分かりやすく見るため、「スマホのみ」「両方だが、スマホが多い」のいずれかを回答したグループと、「PCのみ」「両方だが、PCが多い」のいずれかを回答したグループの2つに分けています。

どの年代においても、仕事用に比べてプライベート用の方がスマホでの閲覧率が高い結果となりました。

また、仕事用・プライベート用の両方で、若い世代ほどスマホで読む傾向が強く、年代が上がるにつれPCの割合が高くなる傾向も見られました。

特に20代は、プライベート用だけでなく仕事用のメールでもスマホで読む比率が71.6％と高めでした。近年ではリモートワークの普及により、デスク以外の場所で仕事をする機会が増えています。PCを起動せずにスマホで素早くメールを確認・処理するスタイルが、若年層を中心に定着しつつあるのかもしれません。

さらに、男女別の結果では、仕事用アドレスは大きな差が見られなかった一方で、プライベート用アドレスは女性の方がスマホ比率が高い傾向が見られました。「スマホのみ」と回答した方は、男性が23.9％であるのに対し、女性は38.1％となっています。

【調査結果ダイジェスト】仕事用・プライベート用アドレスの比較（時間/ソフト/デバイス）

1日何通のメルマガを受信している？

1日あたり平均何通のメルマガを受信しているのかについて尋ねました。

仕事用アドレスについては、1位が「1～5通」、2位は「6～10通」、3位は「21通以上」となりました。前回の調査と傾向は同じです。

プライベート用アドレスも大きな変化はないですが、前回は1位が「1～5通」だった一方で、今回は「6～10通」が1位となりました。

「21通以上」と回答した方も比較的多く、メールの受信通数は人により大きく異なることがわかります。

1日何通のメルマガを読んでいる？

受信しているメルマガのうち、「1日何通のメルマガを開いて読んでいるか」について尋ねました。

仕事用・プライベート用共に、1位は「1～5通」となり、2位は仕事用では「1通未満」、プライベート用では「6～10通」となりました。

仕事用アドレスでは、業務に直結するものや、必要性が高いものだけを選んで開封する傾向がありそうです。

一方でプライベート用では、興味関心に応じて、メルマガを比較的積極的に開封している層もいるようです。

1通あたりどれくらいの時間をかけて読んでいる？

次は「メルマガ1通あたり、どのくらいの時間をかけて読んでいるか」についての質問です。

仕事用アドレスの1位は「30秒以上1分未満」、プライベート用の1位は「10秒以上30秒未満」となりました。いずれにおいても、全体の約7～8割は1分未満で読んでおり、メルマガ1通あたりにかけている時間はそれほど長くなさそうです。

読者の多くはメルマガをじっくり読むというよりも、短時間で内容を確認し、必要な情報だけを拾っている可能性があります。そのため、配信側はファーストビューに重要情報を置く、見出しを明確にする、CTAを目立たせるなど、瞬時に価値が伝わる構造にしておくことが大切です。

一方で、仕事用のアドレスで1分以上かけて読んでいる人の割合は、前回より5.3ポイント増えました。仕事用で届くメルマガには、単なるお知らせだけでなく、「解説記事」や「調査レポート」など、業務に必要な情報収集や学習目的で読む内容も含まれているため、じっくり読まれているケースもあるのかもしれません。

メルマガを開封するかどうかは何を見て決めている？

「メルマガを開く、開かないの判断に最も影響するところはどこですか？」という質問の回答がこちらです。

1位は「件名・タイトル」で49.8％（前回比-1.7ポイント）、2位は「本文プレビュー」で22.7％（前回比+2.0ポイント）、3位は「送信元名」で11.8％（前回比-8.0ポイント）でした。

前回と順位は変わりませんでしたが、送信元名の影響がやや薄まっています。

約半数が件名で開封を判断していることから、件名が最も重要な判断材料であることが分かります。

件名を考える際は、端的に内容が伝わるかや、読者が自分に関係がありそうだと思えるかという視点を持てると良さそうです。

メルマガを配信停止する理由は？

「どんな理由でメルマガを配信停止することが多いか？」について尋ねました。

「配信数が多すぎる（38.8％）」と「メルマガの内容に興味がなくなった（34.5％）」との2つが全体の7割以上を占める結果となりました。

前回は「メルマガの内容に興味がなくなった」が1位でしたが、今回は「配信数が多すぎる」が1位となりました。

これは単純に「頻度を減らせば良い」という話ではなく、配信頻度が高いことで起きる以下のような原因が大きいのではないかと考えられます。

・頻繁にメルマガが届くが、内容が薄い

・同じような内容ばかり届く

・自分に関係のない内容が届く

・情報が新しくない

上記のように読者にとって価値の低いメルマガを頻繁に送ると、読者が離れてしまう可能性は高くなります。配信頻度の見直しも必要ではありますが、1通あたりの情報価値を上げることが最も大切です。

メルマガに期待をしているコンテンツは？

続いて、読者はどんなコンテンツを期待してメルマガに登録しているのか尋ねてみました。（複数回答可）

1位は「セール、クーポンなどお得な情報」で56.0％、2位は「最新情報、ニュース」で53.7％、3位は「ブランドやサービスが提供する商品の情報、カタログ、メニュー」で50.6％となりました。前回と比較すると、1位と2位が入れ替わっています。

また、男女別の結果を見てみると、男性は「最新情報、ニュース」が、女性は「セール、クーポンなどお得な情報」が比較的多い傾向にありました。

どんなメルマガを送るべきかは、サービスの種類や読者層によって異なりますが、「お得な情報」「最新情報」「商品情報」などは、どんな業種でも人気のコンテンツであることがわかります。

配信ネタに困っている方は、上記のようなジャンルのメルマガを検討してみてください。

メルマガ受信用にキャリアメールを使っている？

プライベート用に使っているメールアドレスについて、携帯キャリアのメールアドレス（@ezweb.ne.jp、@docomo.ne.jp、@softbank.ne.jpなど）を、メルマガ受信用に使うことはあるか尋ねました。

メルマガ受信用にキャリアメールを使うと回答した割合は、47.7％（前回比-7.9ポイント）となりました。

前回と比較すると減少傾向にあるものの、依然として約半数がキャリアメールを利用しています。キャリアメールは迷惑メール判定が厳しい傾向もあるため、配信側は送信ドメイン認証の設定や事前テストを行い、安定して届く状態を作りましょう。

また、年代別の結果はこちらです。

一般的に高年代層に多いイメージのあるキャリアメールですが、今回の調査では20代の利用率が約7割と最も高い結果となりました。

背景として、20代は学生時代から契約しているキャリアをそのまま継続し、登録情報も含めて変更せずに利用し続けているケースが多い可能性があります。

一方で40代以上の層では、家計の見直しなどをきっかけに格安SIMやサブブランドへ乗り換える人が増え、その過程でキャリアメールを手放す動きが進んでいるのかもしれません。

AIでメルマガ作成する場合に気を付けてほしい点は？

今回の調査では、「受信しているメルマガがAIが作成したものだと分かった場合、どの点に特に気を付けてほしいか」についても尋ねました。

1位は「文章や内容が不自然でないこと」（27.5％）、2位は「情報に誤りがないこと」（23.3％）、3位は「文章の長さが適切であること」（22.7％）でした。

年代別に見ると、世代ごとの意識の違いが見えてきます。

20～30代では「文章の長さが適切であること」が1位となりました。一方、40代は「文章や内容が不自然でないこと」、50代以降は「情報に誤りがないこと」が最も多い結果となりました。

若年層はタイムパフォーマンスを重視する傾向があり、AIを活用する場合は特に、簡潔で読みやすい文章であることが求められているようです。一方、50～60代では、AIが作り出す可能性のある誤情報への不安から、特に情報の正確性を重視している傾向が見られました。

また、20代では「画像やビジュアルが不自然でないこと」への関心も比較的高く、AIが生成する画像特有の違和感に敏感なのかもしれません。

ChatGPTやGeminiなどのAIツールは、アイデア出しや下書き作成など、メルマガ制作の効率化に大きく貢献します。しかし、文章の調整やブランドトーンの統一、情報の正確性の確認は人間の役割です。AIを活用する際は、必ず最終チェックを行いましょう。

メルマガ、LINE、SNSなどで会社やお店の情報を見ている？

メルマガやLINE、X（旧Twitter）などのメディアやチャネルで、会社やお店に関する情報を見ることがあるかについて尋ねました。（複数回答可）

「会社やお店に関する情報を見るチャネル」として最も多くの回答が集まったのは「LINE」で41.3％（前回比-16.2ポイント）でした。続く2位は「メルマガ」（前回比-8.8ポイント）と「X（旧Twitter）」（前回比-1.0ポイント）でした。

上位3つの回答率は前回に比べて低下していますが、Instagramは+0.3ポイント、YouTubeは+4.0ポイント、TikTokは+2.7ポイントと、前回より上昇したSNSチャネルもありました。

この結果から、LINEやメルマガといったプッシュ型メディアの比率が下がる一方で、能動的に情報を探せるSNS、特に動画コンテンツ系のチャネルが伸びていることが分かります。

今後はLINEやメルマガに加え、短時間で直感的に情報を伝えられる動画コンテンツも組み合わせることで、より幅広い層への認知拡大や接点づくりにつながるでしょう。

続いて、年代別の結果を見てみましょう。

20代～30代はX（旧Twitter）での情報収集が最も多く、40代はLINE、50～60代はメルマガが最も多い結果となりました。

「特にない」と回答した方は50～60代が比較的多く、若い世代ほど複数のメディアを情報収集チャネルとして活用している傾向が見られました。

さらに男女別に見ると、メルマガやLINEは大きな差が見られなかった一方で、XやYouTubeは男性が比較的多く、Instagramは女性の方が多く活用している結果となりました。SNSを使い分けたり、複数チャネルを併用することで、より的確に自社のターゲット層にアプローチすることができるでしょう。

メルマガ、LINE、SNSなどから購入や予約をすることは？

一つ前の質問で「会社やお店に関する情報を見ることがある」と回答したメディアについて、さらに「実際に商品やサービスを購入したり、お店や施設・イベントの予約をするきっかけとなることがあるか」について質問をしました。

以下は、「よくある」「たまにある」と回答した方の合計です。

いずれのチャネルにおいても、約8割～9割が商品の購入やお店の予約のきっかけになると回答をしました。

メルマガやLINE、SNSなどは、単なる情報収集にとどまらず、購買行動にもつながりやすい接点であることが分かります。

まとめ・調査結果の詳細について

当調査はブログ記事やセミナー、解説動画など、Benchmark Emailユーザー様へお届けするコンテンツ用のデータ収集のために実施しています。今後もユーザー様にお役立ていただけるテーマについて調査を行ってまいります。

調査結果の詳細については以下よりスライドをご覧ください：

調査レポート「メールマガジン購読状況調査 2026年度版」株式会社ベンチマークジャパン(https://drive.google.com/drive/folders/1DH8e-Wr5zCsuyzsKoV3fZ46uYF2am3vJ?usp=drive_link)

（関連記事）

業界・地域別メルマガ平均開封率レポート【2026年版】(https://www.benchmarkemail.com/jp/email-marketing-benchmarks/)