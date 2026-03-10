愛犬と泊まれるホテル「1HOTEL」×カフェレストラン「HACHI ＆ MITSU」3月22日（日）限定、30食限定の特製コラボ弁当を販売　【株式会社 創造舎】

愛犬とのお出かけに3月22日（日）限定・30食限定の特製弁当を販売

株式会社創造舎

愛犬と泊まれるホテル1HOTEL（所在地：静岡市駿河区丸子3344-11）は、隣接する日本最大級の伝統工芸体験施設「駿府の工房 匠宿」内のカフェレストランHACHI ＆ MITSUとコラボレーションし、2026年3月22日（日）限定で、30食限定の「HACHI ＆ MITSU」特製弁当を販売いたします。

HACHI ＆ MITSUは、テラス席で愛犬と一緒に食事を楽しめることから、犬連れのお客さまにも人気のカフェレストランです。繁忙期には待ち時間が出るほど多くのお客さまに親しまれており、愛犬との時間を大切にするという点で、1HOTELとも高い親和性があります。

こうした繋がりから今回のコラボレーションが実現し、通常は販売していない特製弁当を、3月22日（日）限定でご用意することとなりました。

ごはんは、3種類の味を楽しめるおにぎり仕立て。それぞれにかわいい“足型”ののりをあしらい、思わず写真を撮りたくなる愛らしさに仕上げました。彩り豊かなおかずは、見た目にも華やかで、開けた瞬間に心が弾む内容。素材の味を大切に、ひとつひとつ丁寧におつくりいたします。

愛犬とのお出かけやイベントのお供に。そしてオフ会などの集まりにもぴったりの、思わず話題になるお弁当です。

数量限定のため、なくなり次第終了となります。ぜひお早めにお求めください。ご予約は1HOTELお電話にて承っております。

また、1HOTEL内には有料飲食スペースをご用意しております。本お弁当をご注文のお客さまは、スペース料無料でご利用いただけます。愛犬とご一緒に、ゆったりとしたランチ時間をお楽しみください。

「1HOTEL」×「HACHI ＆ MITSU」特製弁当

販売日：2026年3月22日（日）

販売数：30食限定（なくなり次第終了）

料金：2,300円（税込）

※お弁当・フリードリンク・有料飲食スペース使用料込み

お渡し時間：12:30

お渡し場所：1HOTEL フロント

※当日のお弁当は、テイクアウト用のランチボックスに詰めてお渡しいたします

■詳細ページ：https://www.1hotel.jp/information/news/930

【ご予約・お問い合わせ】

1HOTEL：054-204-2855（電話受付時間 10:00～18:00）

3部制で楽しむ｜パピーパーティー＆ランチ会＆しつけ教室

当日は、ドッグトレーナーさやか先生によるパピーパーティー第二弾を開催。2026年2月より毎月定期開催しております。



静岡市を中心にご活躍されているドッグトレーナーのさやか先生にお越しいただいき、1HOTELにてパピーパーティーを行います。当イベントは第1部がパピーパーティー、第2部がランチ会、第3部がしつけ教室の3部制となります。どれか1部だけのご参加も大歓迎です。

第二部のランチ会に参加されるお客様は、HACHI＆MITSU特製のお弁当をご提供いたします。



〇11：00集合受付

〇第一部 11：15～（60分）

〇第二部 12：30～（60分）

〇第三部 13：45～（60分）

ドッグトレーナー さやか先生

・2013年 陽性強化のトレーナーとして独立

・2014年以降 本気咬み犬の更生を専門に活動

・現在は、しつけ教室やパピーパーティー、グループレッスン、パックウォーク、オンライン講座など幅広く活動中

”ドッグファースト”をモットーに、飼い主と愛犬の信頼関係を大切にしたトレーニングを行っている。

インスタグラム：ht(https://www.instagram.com/sayakasuzuki.k?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=Znp4NzB3a3ZiZTg5)tps://www.instagram.com/sayakasuzuki.k?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=Znp4NzB3a3ZiZTg5(https://www.instagram.com/sayakasuzuki.k?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=Znp4NzB3a3ZiZTg5You)

YouTube：https://www.youtube.com/@WANCOACH

パピーパーティー

■スケジュール

〇11：00集合受付

〇第一部 11：15～（60分）

〇第二部 12：30～（60分）

〇第三部 13：45～（60分）

■プログラム

第1部 『パピーパーティー』

パピーパーティーは、近い月齢の仔犬が集い、遊びや観察を通して犬社会のルールを学ぶ場です。他のワンちゃんと遊べなくても、同じ空間で過ごすだけで多くの刺激と経験を得られ、社会性の土台を育みます。

※～1歳まで対象

※ヒート中・ヒート前後2週間の子はご遠慮ください。

参加費：1頭 7,000円（2頭目～ ＋3,000円）



第2部 『ランチ会』

さやか先生とランチタイム♪気軽に先生とのお話も楽しめます。

参加費：1人 2,000円



第3部 『しつけ教室』

安心・安全を第一に考えたしつけ教室。おやつに頼らず、愛情ある「褒め」で伝えるトレーニングです。ルールを学ぶことで愛犬の自信が育ち、万が一の時にも命を守りやすくなります。飼い主さんとの距離がぐっと縮まり、理想のドッグライフへ繋がります。

参加費：1頭 7,000円（2頭目～ ＋3,000円）

■プラン詳細ページ：https://www.1hotel.jp/information/event/862

■プラン予約ページ：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevZHIF497didWxsiuYFZMJYJ8Wco-7uMlnSPD3-vQl3nJODg/viewform

【開催に関するお問合せ】1HOTEL：054-204-2855

【講義に関するお問合せ】さやか先生のInstagramDMまで@sayakasuzuki.k

■1HOTEL (ワンホテル)

2024年7月に、駿府の工房 匠宿の隣にオープンした、愛犬と泊まれるホテル。ドッグランをはじめ、愛犬と参加できる工芸体験やプリクラ、フォトブース、セルフシャンプーなど一宿泊者以外のゲストも1日楽しめる複合施設になっている。日本最大級の伝統工芸体験施設「駿府の工房 匠宿」を隣接し、お散歩やお買い物、カフェでのお食事などエリアでの滞在を楽しめます。

ホームページ：https://www.1hotel.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/1hotel.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/1hotel.jp?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)