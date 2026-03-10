「人と向き合う仕事」向け生成AI活用資料を無料公開、業務効率化支援パック提供　株式会社コミクス

株式会社コミクス

近年、医療・介護・保育・教育の現場では、慢性的な人手不足・書類業務の負担増大・ノウハウの属人化が同時進行し、スタッフが「人と向き合う時間」を確保しづらい状況が続いています。

一方で、業務の「文書作成・記録要約・問い合わせ対応・人材マッチング」領域を中心に、生成AIの活用は既に広がりつつあります。

株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、「人と向き合う仕事」の現場主導で進める生成AI活用の考え方と導入ポイントをまとめた資料を無料配布し、あわせて「生成AI活用支援パック」の相談受付を開始します。

■ 背景・課題

介護職員の有効求人倍率は4.07倍、保育士は3.78倍、医療職は2～3倍と、いずれも全職業平均（1.10倍）を大きく上回り、人材確保は構造的な課題です。厚生労働省の推計では、2026年度には介護職員だけで約25万人の追加確保が必要とされています。こうした人手不足の中、現場スタッフは本来の「ケア」や「教育」に加え、保育日誌・介護記録・行政報告書・シフト管理といった定型的な書類業務に月30～40時間を費やしています。さらに、ベテランスタッフの退職に伴い、長年培われた対応ノウハウが組織として共有されないまま失われるリスクも顕在化しています。こうした状況下で、生成AIは「単なるチャットボット」ではなく、日々の記録作成・報告書要約・保護者対応メールの下書き・スタッフマッチングなどを担う"デジタルアシスタント"としての活用が進んでいます。資料では、「人と向き合う仕事」の現場で深刻化する課題と、生成AIによる具体的な業務効率化の考え方を示し、検討初期の法人・事業者が押さえるべき論点を整理しています。

■ 提供内容

1）「人と向き合う仕事」向け資料の無料配布

株式会社コミクスは、医療・介護・保育・教育の現場課題に即して、生成AI活用の全体像と導入ポイントを整理した資料を無料でご提供します。

・無料配布資料：生成AIで、「人と向き合う仕事」の現場を変える

資料の主な内容（抜粋）

・「人と向き合う仕事」で深刻化する課題（人手不足、書類業務の負担増大、ノウハウの属人化）

・生成AIの活用が進む業務領域（保護者対応メール、介護記録、報告書作成、スタッフマッチング 等）

・業務時間短縮・生産性向上によるコスト削減の考え方

（例：繰り返し業務の70～90%削減、年間1,000万円規模の価値創出といった試算）

・ベテランのノウハウや研修マニュアルを"組織の資産"として引き出すナレッジベース構築の概要

・セキュリティ／個人情報保護／回答精度（ハルシネーション）への対策方針

2）「生成AI活用支援パック」の相談受付

資料配布に加え、医療・介護・保育・教育向けの生成AI導入・定着を支援する「生成AI活用支援パック」の相談受付を開始します。支援は、以下の3つを柱に、IT専任担当者がいない法人・事業所でも導入・運用できる形を前提に設計しています。

・環境構築：セキュリティ対策・個人情報保護を踏まえた安全な利用環境の整備

・ガイドライン策定：「何を入力して良いか」等、現場スタッフ向けの利用ルール整備の支援

・定着化研修：現場が自走できる状態を目指す伴走型トレーニング

無料相談を申込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただき、オンライン無料相談の登録をいただくと、個別相談時に資料をご提供します。

■ 特長・強み

・現場主導で進める設計：机上の理論ではなく、医療・介護・保育・教育それぞれの業務動線に沿って適用領域を特定

・「現場のノウハウ」を組織資産に変える：ベテランの対応事例・研修マニュアル等を参照し、一般知識では出せない現場固有の回答を実現（ナレッジベースの活用）

・導入の壁への具体策：個人情報・要配慮個人情報の取り扱い対策（学習に使われないオプトアウトや閉域環境等の考え方）と、回答根拠提示・最終確認プロセス（Human-in-the-loop）の整備方針を提示

・スモールスタート前提：無料診断・課題抽出→特定部門でのパイロット→全事業所展開の段階設計で、リスクと手戻りを抑制

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・医療・介護・保育・教育法人の経営層／施設長：人手不足・書類負担・サービス品質の同時改善に向け、投資対効果の筋道を早期に作りたい方

・現場管理者（看護師長・介護主任・主任保育士 等）：記録業務、スタッフ配置、保護者対応、研修の効率を上げたい方

・管理部門／法人本部：個人情報保護・セキュリティ・利用ルールを整え、現場に安全に展開したい方

活用シーン例

・間接業務：保護者対応メールの下書き作成、月次報告書の自動生成、議事録・面談記録の自動作成

・人材関連：スタッフマッチング・シフト最適化の支援、採用書類・評価シートの自動作成

・組織力強化：ベテランのノウハウを体系化したナレッジベース構築、新人教育の効率化

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、「人と向き合う仕事」における生成AI活用を「導入」で終わらせず、現場が継続的に改善できる運用設計と人材育成までを支援範囲とし、パイロットから全事業所展開までの再現性を高めていきます。

まずは無料配布資料の提供と、無料相談・課題診断を通じて、各法人・事業所の優先テーマ（書類業務効率化／ノウハウの組織資産化／人材マッチング最適化 等）を可視化します。

無料相談を申込む :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただき、オンライン無料相談の登録をいただくと、個別相談時に資料をご提供します。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生