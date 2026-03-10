韓国で大注目を集めたK-Beautyセレクトストア「1% SELECT STORE TOKYO」を期間限定で開催

株式会社ii

株式会社ii（本社：東京都）は、韓国ビューティー企業 Leferi Co., Ltd. （以下、Leferi）が展開するK-Beautyセレクトストアプロジェクト 「SELECT STORE TOKYO」の日本運営パートナーとして、2026年4月2日(木)から4月13日(月)までの12日間、東京都渋谷区のヨドバシ J6にて期間限定ポップアップイベントを開催します。

2024年、2025年とPOPUPの聖地と言われグローバルマーケティングの中心となっている韓国ソウル・ソンスにて大きな注目を集めたLeferi主催のイベントが、ついに日本に上陸します。

本イベントは、専門家であるビューティークリエイター1,033名が、実際に使って厳選した商品を一度に試して、体験や購入ができる、韓国発のビューティーセレクトストアです。

韓国国内で注目を集めるスキンケア・メイクアップブランドを中心に、厳選されたK-Beautyブランドが集結。来場者が最新のK-Beautyトレンドをリアルに体験できる空間を展開します。

今後は、本イベントを皮切りに、日本においてもK-Beautyブランドを体験できるセレクトストアプロジェクトやポップアップイベントの継続開催を予定しています。

■ 開催概要

イベント名：1% SELECT STORE TOKYO

主催：Leferi Co., Ltd.

日本運営：株式会社ii

会場：開催場所：東京都渋谷区神宮前6-35-6（ヨドバシJ6ビル）

会場URL：https://yodobashi-mediaspace.jp/vision/vision-2543/

開催期間：2026年4月2日(木)～4月13日(月) ※4/3土曜のみ営業時間短縮予定

営業時間：10:00 -20:00 ※最終入場19:30

イベント情報：https://lcmd.com/selectstore

※完全無料・一部予約/招待コンテンツあり

■ 参加ブランド

AMUSE（アミューズ）、Cell Fusion C（セルフュージョンシー）、GIVERNY（ジヴェルニー）、HEVEBLUE（ヘブブルー）、NEAF NEAF（ニプニプ）、VIDIVICI（ヴィディビーチ）、THOME（トホーム）、Celladix（セラディックス）、AMPLE:N（アンプルエヌ）

■ Leferiとは

韓国・ソウルに本社を置くLeferiは、ビューティーおよびライフスタイル分野を中心としたインフルエンサービジネスグループです。クリエイターの育成、マネジメント、デジタルマーケティング、コマースなどを統合した「インフルエンサー・バリューチェーン」を構築し、韓国を代表するクリエイターエコノミー企業として事業を展開しています。145万人の登録者がいる「LeoJ Makeup」をはじめとするクリエイターが1,000人以上所属しています。

■ 厳選されたブランドのみが出店するセレクトストア

「1% SELECT STORE TOKYO」では、Leferi独自の選定基準に基づき、「ブランド力」「製品品質」「SNS影響力」「グローバル成長性」などを総合的に評価し、選ばれたブランドのみが出店します。来場者は、商品体験やブランド展示、ビューティーコンテンツなどを通して最新のK-Beautyトレンドを体験することが可能です。

■ スペシャルゲスト・出演者について

イベント開催期間中は、トークセッションやブランドイベント、スペシャルゲスト出演などの企画「KYEA」を予定しております。出演者・登壇者などの詳細については、後日公式SNSおよびプレスリリースにて発表予定です。

過去事例：https://kyea-jp.imweb.me/

■ 会社概要

会社名：Leferi Co., Ltd.

所在地：韓国・ソウル

事業内容：ビューティーブランドプロデュース / インフルエンサーマーケティング / ビューティーイベント企画

URL：https://www.leferi.co.kr/

--

会社名：株式会社ii

所在地：東京都港区六本木５丁目2－４ 朝日生命六本木ビル 6階

事業内容：ブランドプロデュース / PR / マーケティング支援 / POPUPイベント / 体験型イベント企画運営

URL：https://ii-inc.jp/