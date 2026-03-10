【3/17開催】メルカリ、インゲージら6社登壇！2030年4兆円市場へ、勝ち残るための「リユースEC戦略」を一気通貫で解説するウェビナー開催

株式会社インゲージ

コミュニケーションプラットフォ-ム「Re:lation（リレーション）」を提供し、6,000社以上（※1）の導入実績を誇る株式会社インゲージ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：和田 哲也）は、2026年3月17日（火）、株式会社メルカリ、株式会社これから、株式会社RECORE、株式会社awoo、BeeCruise株式会社の5社と共同で、無料ウェビナー『リユースECの最前線2026 ～勝ち戦略を一気通貫で学べる1日～』を開催することをお知らせいたします。

（※1）トライアル利用を含みます。

◆開催の背景

リユース市場は15年連続で成長を続け、2030年には4兆円規模に達すると予測されています。市場拡大の一方で、現場では「モール依存からの脱却（自社EC強化）」「実店舗とECのデータ連携」「問い合わせ対応の増大による業務逼迫」といった課題が深刻化しています。

特にリユース商材は「1点モノ」という特性上、状態確認などの問い合わせが成約の鍵を握ります。しかし、多くの現場では対応の属人化や漏れが発生し、機会損失を招いているのが現状です。本ウェビナーでは、これらの課題を解決し、2026年のリユースECで勝ち続けるための戦略を、集客から顧客対応、海外展開まで一気通貫で提示します。

◆登壇内容

リユースECにおいて、顧客の不安を払拭するコミュニケーションは単なる事務作業ではなく、信頼を構築しリピートを生む「マーケティング活動」そのものです。インゲージからは、問い合わせ対応を効率化し、少ないリソースでLTV（顧客生涯価値）を最大化するコミュニケーションDXの手法を解説します。



＜このような方におすすめ＞

- モール依存から脱却し、自社ECを強化したいリユース事業者の方- 実店舗とECのデータ・販促連携に課題を感じている方- 問い合わせ対応に追われ、運営が回っていないと感じている方- AI活用や越境ECなど、次の一手となる戦略を模索している方

【第1部】株式会社メルカリ

リユース事業者のためのメルカリShops“再”攻略2026

～「フリマ」から「BtoC」へ。市場の変化と勝ち筋を解き明かす～

【第2部】株式会社これから

リユース自社ECってどうやったら成功するの？

立ち上げ～売上の伸ばし方まで徹底解説【2026年最新版】

【第3部】株式会社RECORE（旧 株式会社NOVASTO）

リユース企業のためのEC成長戦略 ─ 明日から始める3ステップ戦略

【第4部】株式会社インゲージ

「1点モノ」の不安をファンに変える、2026年のリユースEC戦略

～問い合わせをコストから利益に変える、コミュニケーションDX～

【第5部】株式会社awoo

購買体験3.0 × リユース4兆円時代

AIが“選び方”を変えるいま、リユースECに求められる“文脈”を途切れさせない設計とは

【第6部】BeeCruise株式会社

世界が求める「Used in Japan」

既存ECで「配送・言語・決済」の壁を越える越境ECの始め方から拡大戦略まで

