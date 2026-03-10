「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」の認定について

日本ゼオン株式会社

日本ゼオン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：豊嶋 哲也 以下、ゼオン）は、2026年3月9日、経済産業省と日本健康会議により「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）※1」に8年連続で認定されました。

当社の企業理念である「大地の永遠と人類の繁栄に貢献する」は、ゼオンで働く一人ひとりが能力を発揮し、いきいきと活躍し続けることによって体現されます。この理念のもと、「健康経営宣言」ならびに「Well-being のための行動指針」を制定し、社員の健康増進と働きがい向上にむけた取組みを積極的に推進しています。引き続き、社員の健康リスクの低減やエンゲージメントの高い組織づくりを進め、「社会の期待」に応える会社を目指してまいります。

【ゼオンにおける健康経営の取組み】

- 生活習慣病リスク低減に向けた指標を設定（日本ゼオン健康行動指標）本指標は「BMIが基準値内」「運動習慣がある」「たばこを吸わない」の３項目のうち、2項目以上を達成している社員の割合で表されます。2025年度の実績は65％となり、2026年度の目標値を前倒しで達成しました。- 運動習慣づくりと事業所のつながりを意識したイベント実施全社員対象のバーチャルウォーキングイベントを開催。参加者には各事業所のご当地品が抽選で当たるなど、積極的に参加できるイベントで、運動習慣づくりと事業所内外のコミュニケーション活性化につながっています。- メンタルヘルス支援の取り組みストレスチェックの実施に加え、ラインケア研修、EAP※2の提供、セルフケア研修での学びによって、ストレスに気づき対処できる仕組みづくりと、ストレスに負けない心の育成に取り組んでいます。- エンゲージメント強化の取り組み毎年実施している「従業員エンゲージメント調査」結果から判明した組織の課題に対し、部門ワークショップによる職場の改善や人材戦略の実行を通じて支援し、エンゲージメントの強化を進めています。

※1 「健康経営優良法人」認定制度：特に優良な健康経営を実践している法人を日本健康会議が認定する顕彰制度

※２ EAP：Employee Assistance Program（従業員支援プログラム）。社員および家族の問題の解決を支援するためのプログラム

参考：ゼオンの健康経営戦略・活動については、こちら(https://www.zeon.co.jp/sustainability/social/health/)