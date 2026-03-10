【和歌山県初上陸】ポテト好き必見！究極の「カリ・ホク」体験を。ジャガイモ×自家製ディップのベルギー式ポテト、Bell Fritesがイオンモール和歌山に2026年3月20日（金）グランドオープン！

株式会社MARU

～本場ベルギーの製法と、日本が誇る北海道の大地の恵みが融合。10種類以上のこだわりディップで楽しむ新感覚のワンハンドフード。

[株式会社MARU]（本社：東京都渋谷区、代表：西野好砂）は、2026年3月20日（金）、イオンモール和歌山に厳選した北海道産じゃがいもを使用したベルギーフリッツ（フライドポテト）専門店『Bell Frites ベルフリッツ』東京浅草１号店から早くも4店舗目をイオンモール和歌山にオープン致します。

※写真はMサイズ トリュフマヨにパルメザンチーズをトッピング

■ 開発の背景：本場の「フリッツ文化」を吉祥寺から発信

ヨーロッパ、特にベルギーにおいて、フリッツ（フライドポテト）は単なるサイドメニューではなく、日常に欠かせない主役のグルメです。私たちはこの豊かな「フリッツ文化」を日本屈指の食の街・吉祥寺で再現したいと考えました。

日本人の好みに合う最高の食感を目指し、たどり着いたのは「北海道産の厳選じゃがいも」と「本場の二度揚げ技術」の融合です。

※シーズンに合わせてジャガイモの品種は変わります

■ 『Bell Frites ベルフリッツ』の3つのこだわり

1.じゃがいもの品種と鮮度へのこだわり

日本全国の産地を巡り、フリッツに最も適した北海道産のじゃがいもを厳選。時期に合わせて最も状態の良い品種を仕入れることで、じゃがいも本来の強い甘みと豊かな香りを楽しめます。

また一般的に流通している冷凍の物ではなく直送されたジャガイモをその場でカットしてご注文頂いてから調理いたしますので香りも閉じ込めとても水々しいポテトになります。

※シーズンに合わせて産地は変わります。

2. 外はカリカリ、中はホクホク。伝統の「二度揚げ」製法

本場ベルギーの伝統に則り、温度の異なる油で二度揚げる工程を採用。厚切りにカットされたポテトの表面は驚くほどクリスピーに、中は蒸したてのようにホクホクとした食感に仕上げます。

※写真は揚げる前の状態になります、その場でカットしてから揚げるため香りが閉じ込められます。

3. 個性を引き立てる10種類以上の「ディップソース」

最後まで飽きずに楽しんでいただくため、ソースは必須であり本場ベルギーでもマヨネーズをディップするのが定番であります。

【定番】 卵のコクを活かした「マヨネーズ」

【贅沢】 香り高い「濃厚黒トリュフマヨ」

【お決まり】 定番の「明太マヨ」

など、10種類以上の多彩なラインナップから、その日の気分に合わせてカスタマイズが可能です。

写真はLサイズ パルメザンチーズにトリュフマヨをトッピングした物になります。

■ 定番メニュー（税込価格）

ベルギーフリッツ (M・L)

\600 ～

本場スタイルのポテト。サイズを選べます。

自家製ディップソース

各\100 ～

10種以上から選択可能。

■ 新店舗概要

店舗名： Bell Frites イオンモール和歌山

オープン日： 2026年3月20日（金）

所在地： 〒640-8454 和歌山県和歌山市ふじと台２３

営業時間： 10:00～21:00

定休日： （不定休）

■ その他店舗概要

店舗名： Bell Frites イオンモール旭川駅前店

所在地： 〒070-0030 北海道旭川市宮下通７丁目２－５

アクセス： 旭川駅から徒歩1分

営業時間： 9:00～21:00

定休日： （不定休）

店舗名： Bell Frites 吉祥寺店

所在地： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１丁目８－５ レンガ館モール１F

アクセス： 吉祥寺駅から徒歩５分

営業時間： 11:00～19:00

定休日： （不定休）

店舗名： Bell Frites 浅草店

オープン日： 2026年２月7日（土）

所在地： 〒111-0032 東京都台東区浅草１丁目１－１１ 澤田ビル 【新仲見世通り】

アクセス： 浅草駅から徒歩1分

営業時間： 11:00～20:00

定休日： （不定休）

インスタグラムURL

https://www.instagram.com/bellfrites_official?igsh=MXY5MjF6a2NucGV0MQ%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/bellfrites_official?igsh=MXY5MjF6a2NucGV0MQ%3D%3D&utm_source=qr)



