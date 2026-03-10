【mizuiro ind】Accessories [Bag/Shoes] DEBUT
Motherʼs Industry 株式会社（本社:大阪府大阪市西区、代表:笹野 信明）が運営するブランド 「mizuiro ind（ミズイロインド）」より、ブランド初となるオリジナルバッグとシューズ「mizuiro ind Accessories（ミズイロインド アクセサリーズ）」がデビューいたしました。
ミニマリズムとクラフツマンシップを体現したAccessories[バッグ/シューズ]。
シンプルなデザインはコーディネートしやすく日常に馴染み、また装いに静かな奥行きを添え、使うほどに心地よさが深まるコレクションです。
one handle tote bag（S/M/L）
basic boston bag（S/M/L）
square shoulder bag
chain combi shoulder bag
washable suede drawstring bag
washable suede tote bag
バッグは、革の調達、なめし、染色、裁断、仕上げに至るまで、一貫して日本国内で行う全てメイドインジャパン。確かな技術を持つ、熟練した職人の手によって一点一点、丁寧に仕上げています。
軽さや持ちやすさ、合わせやすさなど実用性も兼ね備えています。
opera pamps
（上から）vamp loafer / basic slippers / basic strap pumps
シューズは、イタリア・トスカーナ州 Santa Croce sull’Arno（サンタクローチェ）の工房にて製作。
高品質レザーの産地として知られるこの地で、熟練の職人が一足ずつ丹念に仕立てています。
アッパーは革の厚みを極限まで薄く仕上げた上質な羊革を使用。
本来は手袋に使用されるほど繊細で柔らかな素材のため、足を包み込むような軽さと柔軟性を実現。
Accessoriesの始動により、ブランドの世界観をより立体的に表現し、装いの可能性を広げてまいります。
Accessories [Bag/Shoes]
https://mizuiroind.jp/pages/mizuiro-ind-accessories-launching-february-2026
INFOMATION
常設展開に先立ち、3月15日（日）まで、【ミズイロインド 青山店】にて期間限定の展示・販売を実施中です。特別な空間で、ゆっくりとお愉しみください。
※3月中旬以降、【ミズイロインド神戸店】にて開催予定。今後の展開予定はHPやInstagram（@mizuiroind_official/@mizuiroind_aoyama）にて発信予定です。
mizuiro ind 青山店
〒107-0062 東京都港区南青山5丁目6-19 MA5
tel.03-6447-4205
OPEN 11:00 - 20:00
■BRAND CONCEPT
飾らない人(Simple)、自分らしく服を楽しむ人(Ageing)、 こだわりのある人(Personal)に シンプルでコーディネイトしやすい Japanese Trad を提案。
デザイナーが子供の頃より好きな色“ミズイロ”と理屈なしに好きでいられる服を作り続けたい という想いから、mizuiro ind と名付けました。
【SHOP LIST】https://mothers-ind.com/shop/#shop
【HP】mizuiroind.jp (https://mizuiroind.jp)
【Instagram】https://www.instagram.com/mizuiroind_official/
■Mother's Industry 株式会社について
【会社概要】
会社名：Mother’s Industry株式会社
代表：代表取締役 笹野 信明
設立：2003年9月
本社所在地：大阪府大阪市西区北堀江1‐12‐10 山田ビル5階
事業内容：婦人服・紳士服、および服飾雑貨などの企画・仕入れ及び販売
展開ブランド：mizuiro ind、MidiUmi、MIDIUMISOLID、MARMARMAR
会社HP：https://mothers-ind.com/