【mizuiro ind】Accessories [Bag/Shoes] DEBUT

Mother's Industry株式会社

Motherʼs Industry 株式会社（本社:大阪府大阪市西区、代表:笹野 信明）が運営するブランド 「mizuiro ind（ミズイロインド）」より、ブランド初となるオリジナルバッグとシューズ「mizuiro ind Accessories（ミズイロインド アクセサリーズ）」がデビューいたしました。

ミニマリズムとクラフツマンシップを体現したAccessories[バッグ/シューズ]。

シンプルなデザインはコーディネートしやすく日常に馴染み、また装いに静かな奥行きを添え、使うほどに心地よさが深まるコレクションです。

one handle tote bag（S/M/L）basic boston bag（S/M/L）square shoulder bagchain combi shoulder bagwashable suede drawstring bagwashable suede tote bag

バッグは、革の調達、なめし、染色、裁断、仕上げに至るまで、一貫して日本国内で行う全てメイドインジャパン。確かな技術を持つ、熟練した職人の手によって一点一点、丁寧に仕上げています。

軽さや持ちやすさ、合わせやすさなど実用性も兼ね備えています。

opera pamps（上から）vamp loafer / basic slippers / basic strap pumps

シューズは、イタリア・トスカーナ州 Santa Croce sull’Arno（サンタクローチェ）の工房にて製作。

高品質レザーの産地として知られるこの地で、熟練の職人が一足ずつ丹念に仕立てています。

アッパーは革の厚みを極限まで薄く仕上げた上質な羊革を使用。

本来は手袋に使用されるほど繊細で柔らかな素材のため、足を包み込むような軽さと柔軟性を実現。

Accessoriesの始動により、ブランドの世界観をより立体的に表現し、装いの可能性を広げてまいります。

Accessories [Bag/Shoes]

https://mizuiroind.jp/pages/mizuiro-ind-accessories-launching-february-2026

INFOMATION

常設展開に先立ち、3月15日（日）まで、【ミズイロインド 青山店】にて期間限定の展示・販売を実施中です。特別な空間で、ゆっくりとお愉しみください。

※3月中旬以降、【ミズイロインド神戸店】にて開催予定。今後の展開予定はHPやInstagram（@mizuiroind_official/@mizuiroind_aoyama）にて発信予定です。

mizuiro ind 青山店

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目6-19 MA5

tel.03-6447-4205

OPEN 11:00 - 20:00

■BRAND CONCEPT

飾らない人(Simple)、自分らしく服を楽しむ人(Ageing)、 こだわりのある人(Personal)に シンプルでコーディネイトしやすい Japanese Trad を提案。

デザイナーが子供の頃より好きな色“ミズイロ”と理屈なしに好きでいられる服を作り続けたい という想いから、mizuiro ind と名付けました。

【SHOP LIST】https://mothers-ind.com/shop/#shop

【HP】mizuiroind.jp (https://mizuiroind.jp)

【Instagram】https://www.instagram.com/mizuiroind_official/

■Mother's Industry 株式会社について

【会社概要】

会社名：Mother’s Industry株式会社

代表：代表取締役 笹野 信明

設立：2003年9月

本社所在地：大阪府大阪市西区北堀江1‐12‐10 山田ビル5階

事業内容：婦人服・紳士服、および服飾雑貨などの企画・仕入れ及び販売

展開ブランド：mizuiro ind、MidiUmi、MIDIUMISOLID、MARMARMAR

会社HP：https://mothers-ind.com/