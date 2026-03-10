製造設備技術・保全責任者向けウェビナー開催「保全DXがもたらす経営インパクトと工場の未来」

株式会社Rist

株式会社Rist（本社：京都市下京区、代表取締役社長：長野 慶、以下「Rist」）は、3月26日にセミナー「保全DXがもたらす経営インパクトと工場の未来 ～現場が止まる前に何をすべきか 保全業務へのAI活用と投資判断～」をオンライン開催いたします。



詳細・お申込み：https://www.rist.co.jp/202603058191/

■開催背景

工場・プラントの保全現場では、突発停止やベテランへの属人化、技術継承の断絶が経営リスクになりつつあります。一方で「AIを導入したい」と思っても、何から始めればいいか、本当に効果が出るのか、判断できないまま時間だけが過ぎている企業も少なくありません。



Ristはこれまで多くの製造現場において、課題抽出からデータ分析を用いたAIモデルの開発、継続的な運用サポートまで、ワンストップでDX推進を支援してまいりました。なかでも保全業務のDX化は、工場経営に大きなインパクトをもたらすことがわかっています。

本セミナーでは、製造現場に精通し、豊富な知見を持つ３名のスピーカーが、保全業務へのAI活用を実際のデモを交えてわかりやすくご紹介します。さらに導入効果の試算方法や社内稟議の通し方まで、意思決定に必要な情報を60分でお届けします。

■このような方におすすめ

■プログラム

■スピーカー

- 保全業務の効率化や標準化に取り組んでいる方- AI導入を検討しているが、効果や進め方が見えていない方- 社内でDXを推進する立場にある方- 保全部門、設備技術部門、DX推進部門のご担当者、責任者の方- オープニング- - セミナー概要- - 登壇者紹介／会社紹介- トークセッション- - 保全領域の経営課題- - 保全現場の実態- - 保全業務プロセスにおけるAI活用のポイント- - デモ画面を用いたAI活用イメージのご紹介- - 効果設計と投資判断・稟議の進め方- Q&A- クロージング- - 保全AIエージェントのご紹介- - 無料個別相談のご案内

勝 啓太朗 株式会社Rist サービス開発部 マネージャー

山下 裕世 株式会社Rist ソリューションビジネス部 コンサルティングチーム マネージャー

千賀 一輝 株式会社Rist ソリューションビジネス部 コンサルティングチーム シニアコンサルタント

■ウェビナー開催概要

日 時： 2026年3月26日（木）11:00～12:00

場 所： オンライン開催（Zoom Webinar）

※ZoomのURLは開催日前日までにメールにてお送りします。

参加費： 無料

詳細・お申込み： https://www.rist.co.jp/202603058191/

※同業他社の方のご参加はお断りする場合があります。

■Rist会社概要

Rist は、「画像 AI 事業」「データ分析事業」を軸に、AI 技術を用いたシステムの開発、データ分析、プロダクトにより、製造業・ライフサイエンス・社会インフラの分野を中心に顧客や社会の課題解決に貢献しています。AI の活用や撮像に関するコンサルティング、企業の研究開発・技術支援にも対応しており、課題や要望に応じて幅広いソリューションを提供しています。



会社名： 株式会社 Rist（京セラグループ）

本 社： 京都府京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町 830 京都エクセルヒューマンビル7階

設立日： 2016年8月1日

代表取締役社長： 長野 慶

URL： https://www.rist.co.jp



※上記内容は予告なく変更する場合があります。

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。

【保全DX、セミナーについてのお問い合わせ】

株式会社Rist 千賀（センガ）

TEL：075-708-7020（代表）

MAIL：info@rist.co.jp