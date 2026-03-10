“わがままな通い方”を叶えるフィットネスマーケット「FitFits」東京23区で提供開始

株式会社hacomono

ウェルネス／運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」を提供する株式会社hacomono（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：蓮田健一）は、やりたいことを毎回選べるフィットネスマーケット「FitFits（フィットフィッツ）」を、東京23区および近隣エリアを中心に提供開始しました。



FitFitsは、ひとつの施設に限らず、月ごと・気分ごとに通う場所を自由に選べる“わがままな通い方”を叶えるサービスです。ジム・ヨガ・ピラティス・サウナなど約300施設（2026年3月時点）を、その日の気分に合わせて選び、アプリひとつで探してそのまま予約できます。

忙しい月でも無理なく続けられ、「今月あまり行けなかった」という罪悪感を抱えにくい、新しいフィットネスのかたちです。



※掲載施設数は順次拡大予定です。

リリース記念キャンペーンを実施

提供開始を記念し、2026年4月30日12:00まで、先着5,000名限定でローンチキャンペーンを実施します。特別価格、月額990円で2ヶ月間FitFitsをお試しいただけます。

https://lp.fitfits.jp/launch/(https://lp.fitfits.jp/launch/)

※定員に達し次第終了

※月額3,980円プラン申込の場合の割引後価格

サービス開始の背景

健康意識の高まりとともに、ジム・ヨガ・ピラティス・サウナなど、フィットネスの選択肢は広がっています。



一方で、

- ひとつの施設に決めきれない- 月額制だと通えない月がもったいない- 生活リズムや気分が日によって違う

といった理由から、運動習慣が定着しづらいという課題もあります。



従来の月額制は“通えること”を前提とした設計が一般的でした。しかし実際の生活は、忙しさや体調によって日々揺らぎます。



だからこそ、忙しい月でも無理なく続けられ、「今月あまり行けなかった」という罪悪感を抱えにくい、新しいフィットネスのかたちを目指しました。

こうした課題は、ユーザーだけでなく、フィットネス事業者側にも存在します。hacomonoは会員・予約管理システムの提供を通じて、「空き枠を有効活用したい」「新しい利用者と出会いたい」という現場の声に向き合ってきました。

ユーザーと施設、双方の視点から生まれたのが、FitFitsです。

時間や場所の条件に限られない、「フィットネスは、もっと自由でいい」という発想を形にしました。

FitFitsとは

FitFitsは、ジム・ヨガ・ピラティス・サウナなど、都内を中心に約300施設を、アプリひとつで探してそのまま予約できるサービスです。その日の予定や気分に合わせて自由に選べる、新しい通い方を提案します。

FitFitsの特徴

FItFits詳細はこちら :https://fitfits.jp/

1. その日の気分で選べる

運動したい日も、整えたい日も。目的やコンディションに合わせて、毎回自由に選択できます。

2. アプリからそのまま予約

アプリひとつで探してそのまま予約できます。

3. 月額プラン制で無駄が出にくい

毎月のプランに応じてコインが付与され、利用ごとに必要なコインを使う仕組みです。使いきれなかった分は翌月末まで繰り越せます。

こんな使い方ができます

提供エリアについて

- 仕事終わりに、駅近のジムで30分だけ汗を流す- 今日はちょっと疲れたから、サウナでゆっくり整える- いくつか試しながら、自分に合う「行きつけ」を見つける

FitFitsは現在、東京23区および近隣エリアを中心にサービスを展開しています。



提供エリア例：

千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・品川区・目黒区・世田谷区・渋谷区・杉並区・豊島区・武蔵野市（吉祥寺周辺）・川崎市（溝の口・武蔵小杉周辺）ほか



※対象エリアは順次拡大予定です。

掲載施設

サービス概要

※掲載ロゴは一部抜粋。今後も順次拡大予定です。

サービス名：FitFits（フィットフィッツ）

提供開始日：2026年3月5日

対応エリア：東京23区および近隣エリア

料金体系：アプリのダウンロードは無料。月額プランに応じて毎月コインを付与し、予約時にコインを利用する仕組みです。

※月額プランは複数用意しています。

対応OS：iOS／Android



iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6698856347

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hacomono.one

Web：https://fitfits.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/fitfits_official/

会社概要

詳細を見る :https://fitfits.jp/

社名：株式会社hacomono

所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル5F

代表者：代表取締役CEO 蓮田 健一

創業：2013年7月

事業概要：ウェルネス/運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」の開発・提供

詳細を見る :https://www.hacomono.co.jp/