ディズニー映画『ズートピア２』の劇中に登場した“ニックの名札”風シールを完全再現！　ニックの公式ファンブック＜初版限定特典＞に決定！

スクリーンで観たあのアイテムが手元に！
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』のパートナー・セラピーシーンに登場した“ニックの名札”風シール


(C)Disney　ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』で、ニック・ワイルドとジュディ・ホップスがパートナー・セラピーに参加したシーン。　

　今年10周年を迎えるディズニー・アニメーション映画『ズートピア』に登場する、キツネの詐欺師ニック・ワイルド。続編のディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』は世界的ヒットを記録し、ニックの魅力にハマる人も後を絶ちません。



ニックのひょうひょうとした態度の裏に隠れたやさしさや、繊細な心。深く惹かれてしまう甘い“沼”を心ゆくまで味わえる、『今日もまた、ニック沼。　ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』を講談社より2026年４月20日（月）に発売します。このたび、本書の初版限定特典として「“ニックの名札”風シール」を付けることが決定しました。



特典のシールは、『ズートピア２』のパートナー・セラピーシーンでニックが貼っていた名札を再現したもの。手書きのサインをそのままデザインにしました。映画に登場したアイテムを自分の手で触れられる、ファン垂涎の仕上がりです。



※初版限定特典は、電子書籍には付きません。


SNSで大反響！　Amazonランキング７冠、楽天ブックス１位を獲得※



　SNS上では、発売前から「私のための本？」「これ以上沼らせないで！」「なにこれ？　買う一択です！！」と熱を帯びた声も。すでにAmazonランキング7冠、楽天ブックス1位(*)を達成し、予約数が上昇中。


(*)楽天ブックス「本　映画」カテゴリーにおいて（2025/12/23調べ）


〈主な収録内容〉

■『ズートピア』の世界にようこそ！


■７Keywords of ニック・ワイルド


■ニック語録


■スペシャルコンテンツ


・『ズートピア』前日譚ストーリー「ニック＆フィニックの　きょうもひと仕事！」


・ニックとジュディをさがせ！


・ニック・ワイルド役声優　森川智之さんインタビュー


・ニックへの愛を綴ろう(ハート)




＞書誌情報


書名：今日もまた、ニック沼。　ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？


https://amzn.to/4akJ0PV(https://amzn.to/4akJ0PV)


定価：1980円（税込）


サイズ：たて188mm×よこ128mm


フルカラー96ページ


カバー付き／上製本


発売日：2026年4月20日（月）　※発売日は書店によって異なる場合があります。


講談社刊




