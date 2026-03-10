ディズニー映画『ズートピア２』の劇中に登場した“ニックの名札”風シールを完全再現！　ニックの公式ファンブック＜初版限定特典＞に決定！

スクリーンで観たあのアイテムが手元に！

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』のパートナー・セラピーシーンに登場した“ニックの名札”風シール

株式会社講談社(C)Disney ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』で、ニック・ワイルドとジュディ・ホップスがパートナー・セラピーに参加したシーン。

今年10周年を迎えるディズニー・アニメーション映画『ズートピア』に登場する、キツネの詐欺師ニック・ワイルド。続編のディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』は世界的ヒットを記録し、ニックの魅力にハマる人も後を絶ちません。



ニックのひょうひょうとした態度の裏に隠れたやさしさや、繊細な心。深く惹かれてしまう甘い“沼”を心ゆくまで味わえる、『今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』を講談社より2026年４月20日（月）に発売します。このたび、本書の初版限定特典として「“ニックの名札”風シール」を付けることが決定しました。

特典のシールは、『ズートピア２』のパートナー・セラピーシーンでニックが貼っていた名札を再現したもの。手書きのサインをそのままデザインにしました。映画に登場したアイテムを自分の手で触れられる、ファン垂涎の仕上がりです。

※初版限定特典は、電子書籍には付きません。

SNSで大反響！ Amazonランキング７冠、楽天ブックス１位を獲得※

SNS上では、発売前から「私のための本？」「これ以上沼らせないで！」「なにこれ？ 買う一択です！！」と熱を帯びた声も。すでにAmazonランキング7冠、楽天ブックス1位(*)を達成し、予約数が上昇中。

(*)楽天ブックス「本 映画」カテゴリーにおいて（2025/12/23調べ）

〈主な収録内容〉

■『ズートピア』の世界にようこそ！

■７Keywords of ニック・ワイルド

■ニック語録

■スペシャルコンテンツ

・『ズートピア』前日譚ストーリー「ニック＆フィニックの きょうもひと仕事！」

・ニックとジュディをさがせ！

・ニック・ワイルド役声優 森川智之さんインタビュー

・ニックへの愛を綴ろう(ハート)





＞書誌情報

書名：今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？

https://amzn.to/4akJ0PV(https://amzn.to/4akJ0PV)

定価：1980円（税込）

サイズ：たて188mm×よこ128mm

フルカラー96ページ

カバー付き／上製本

発売日：2026年4月20日（月） ※発売日は書店によって異なる場合があります。

講談社刊

その他のズートピア関連本はこちら :https://cocreco.kodansha.co.jp/search?q=%E3%82%BA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%94%E3%82%A2&kind=book

そのほかの書籍に関する情報は、編集部公式SNSアカウントにて随時更新していきます。どうぞお見逃しなく！

■講談社 海外キャラクター編集公式SNS

X：@KODANSHA_dish(https://x.com/KODANSHA_dish)

Instagram：@kaigai.character_kodansha(https://www.instagram.com/kaigai.chara)



