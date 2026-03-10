累計販売本数90万本※突破。シリーズを再編し、ブランド全体の体験価値を強化

累計販売90万本※突破。シリーズを再編し、ブランド全体の体験価値を強化

ガードナー株式会社

ガードナー株式会社（本社：福岡県福岡市）は、骨盤サポートベルト「ガードナーベルト」シリーズのライン構成を再設計し、新体制へ移行することをお知らせいたします。

同シリーズは累計販売本数９０万本※を突破し、多くのユーザーに支持されてきました。

２０２６年２月発売の、軽量モデル「ガードナーベルト ミニ」が好評を博す中で、ユーザーの選択基準はより明確になっています。価格差で比較するのではなく、「用途」や「ライフスタイル」に合わせて選びたいというニーズが高まっています。

こうした変化を受け、当社はシリーズの役割を再整理。価格による迷いを排し、用途で選べる構造へと再設計いたしました。

再編内容｜ベルトループに通せるサポーター登場

今回のライン再設計では、用途特化モデルの位置づけを見直し、2026年3月26日(木)より価格を統一いたします。

Re:ネームして新登場！

また、従来の「ガードナーゴルフベルト」は、名称を「ガードナーベルトフォーループ」へ変更いたします。

本モデルはズボンのベルトループに通して使用できる設計となっており、日常のベルトとしても使用できるサポーターです。こうした構造を持つ製品は業界でも珍しく、その特徴を表す名称として「FORLOOP(フォーループ)」を採用しました。

普段のベルトのようにベルトループに通して使えます。ズレることなく身体の動きをジャマしません。

ガードナーフィットネスベルト：9,900円（税込）

ガードナーゴルフベルト → 「ガードナーベルトフォーループ」へ名称変更：9,900円（税込）

これによりシリーズは、以下の4タイプ体制となります。

- ガードナーベルト- ガードナーベルト ミニ- ガードナーベルト フォーループ- ガードナーフィットネスベルト

すべて同一価格（9,900円）とすることで、価格差ではなく「用途」で選べる環境を整えました。

ブランド全体への広がり

今回の再設計は、ベルト単体の見直しにとどまりません。

ガードナー株式会社は、姿勢・身体サポート分野を軸に、日常生活やスポーツシーンを支える商品群を展開しています。

シリーズを分かりやすく整理することで、より多くの方にブランド全体を知っていただき、ベルト以外の商品にも手に取っていただける機会を広げてまいります。

“選びやすさ”は、体験の入口。

そこからブランドの世界観へと広がる構造を目指します。

今後の展望

ガードナーベルトは今後も、用途別体験価値を磨きながら、シリーズ展開を強化。

さらに関連商品の開発・拡充を進め、身体サポートブランドとしての総合力を高めてまいります。

目的に合わせて選べる４タイプのベルトで、よりライフスタイルに合ったご提案が可能に。

商品概要

商品名：ガードナーベルトシリーズ

価格：各モデル 9,900円（税込）

販売場所：公式オンラインショップ 他

https://shop.guardner.jp/

会社概要

社名 ： ガードナー株式会社

代表取締役 ： 福山克義

所在地 ： 〒813-0042 福岡県福岡市東区舞松原2-10-7

設立年月日 ： 2016年12月1日

資本金 ： 6000万円

売上高 ： 25億6000万円

事業内容 ： 介護用品・健康器具・健康食品・アウトドア用品

防犯グッズ・雑貨・釣具等の開発製造

映像制作、輸出入業務

本件に関するお問合せ先

ガードナー株式会社

TEL ： 0120-218-811 ／ MAIL ： info@guardner.jp

※累計販売本数：2026年２月２８日時点、自社調べ