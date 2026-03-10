さいたまの街が巨大な遊び場に変わる！４/１２（日）に「さいたまロゲイニング2026」を初開催！
株式会社さいたまアリーナ（さいたま市中央区新都心８番地 代表取締役社長：三上 浩嗣）は、は、2026年4月12日（日）にさいたま市内を舞台にした「さいたまロゲイニング2026」を初開催いたします。「さいたまを冒険しよう！」をキーコンセプトに、普段見慣れた街並みを「遊び場」として楽しみながら、街の新たな魅力を再発見する特別な1日を提案します。
■ ロゲイニングとは
ロゲイニングは、地図を片手に、制限時間内にチェックポイント（CP）を巡り、獲得した合計得点を競うナビゲーションスポーツです。
「体力 × 頭脳」「観光 × スポーツ」を掛け合わせ、子どもから大人まで体力に合わせて楽しめます。
■「さいたまロゲイニング」の楽しみ方の３つのポイント
1.多彩なスポットを自由に攻略！
CPには、さいたま新都心周辺の観光名所や歴史スポットはもちろん、地元のグルメ店などバラエティ豊かな場所を設定しています。どこを訪れるかはチームの自由です。
2.「体験」や「買い物」がポイントに直結！
「指定の店舗でドリンクを購入して写真を撮る」「広場でのイベントを体験する」といったミッション型CPを用意しています。街を巡りながらランチやショッピングを楽しむことが、そのまま得点アップに繋がります。
3.チームワークで高得点を目指せ！
2～６名のグループ、または個人での参加が可能です。家族でわいわい歩くもよし、競技者として戦略的に高得点を狙うもよし。それぞれのスタイルでさいたまの魅力を再発見できます。
さいたまロゲイニング２０２６の概要
■開催期間・日時 2026年４月１２日（日）
受付開始 9:00
競技説明 10:00
競技時間 10:30～14:30（４時間）
表彰式 15:00
■集合場所 さいたま新都心けやきひろば
■クラス ▶一般【２～６名のグループ／全員が15歳以上（中学生を除く）】
▶ファミリー【２～６名のグループ／中学生以下を含む／成人以上の参加必須】
▶ソロ【１名／ 15歳以上（中学生を除く）】
■参加費 （1名あたり・保険料込み）
中学生以上：1,650円
小学生 ： 550円
未就学児 ： 無料
■申込期限 ： 3月31日(火)まで（定員に達し次第受付終了）
■Webサイト https://www.saitama-arena.co.jp/event/rogaining26/
■一般問合せ先 株式会社さいたまアリーナ 048-601-1122（10:00-18:00）
■主催 株式会社さいたまアリーナ
■共催 一般社団法人さいたまスポーツコミッション
■後援 さいたま市
■協力 一般社団法人日本ロゲイニング協会
■ 株式会社さいたまアリーナ【会社概要】
会社名：株式会社さいたまアリーナ
所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心8番地
資本金：4億9,500万円
設立年月日：平成9年3月27日
設立目的：「さいたまスーパーアリーナ」及び「けやきひろば」の事業管理及び管理受託
URL：https://www.saitama-arena.co.jp/