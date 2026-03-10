さいたまの街が巨大な遊び場に変わる！４/１２（日）に「さいたまロゲイニング2026」を初開催！

株式会社さいたまアリーナ

　株式会社さいたまアリーナ（さいたま市中央区新都心８番地　代表取締役社長：三上 浩嗣）は、は、2026年4月12日（日）にさいたま市内を舞台にした「さいたまロゲイニング2026」を初開催いたします。「さいたまを冒険しよう！」をキーコンセプトに、普段見慣れた街並みを「遊び場」として楽しみながら、街の新たな魅力を再発見する特別な1日を提案します。




■ ロゲイニングとは


ロゲイニングは、地図を片手に、制限時間内にチェックポイント（CP）を巡り、獲得した合計得点を競うナビゲーションスポーツです。


「体力 × 頭脳」「観光 × スポーツ」を掛け合わせ、子どもから大人まで体力に合わせて楽しめます。




■「さいたまロゲイニング」の楽しみ方の３つのポイント


1.多彩なスポットを自由に攻略！


CPには、さいたま新都心周辺の観光名所や歴史スポットはもちろん、地元のグルメ店などバラエティ豊かな場所を設定しています。どこを訪れるかはチームの自由です。



2.「体験」や「買い物」がポイントに直結！


「指定の店舗でドリンクを購入して写真を撮る」「広場でのイベントを体験する」といったミッション型CPを用意しています。街を巡りながらランチやショッピングを楽しむことが、そのまま得点アップに繋がります。



3.チームワークで高得点を目指せ！


2～６名のグループ、または個人での参加が可能です。家族でわいわい歩くもよし、競技者として戦略的に高得点を狙うもよし。それぞれのスタイルでさいたまの魅力を再発見できます。




さいたまロゲイニング２０２６の概要


■開催期間・日時　　2026年４月１２日（日）


　　　　　　　　　　受付開始　　9:00


　　　　　　　　　　競技説明　　10:00


　　　　　　　　　　競技時間　　10:30～14:30（４時間）


　　　　　　　　　　表彰式　　　15:00　


■集合場所　　　　　さいたま新都心けやきひろば


■クラス　　　　　　▶一般【２～６名のグループ／全員が15歳以上（中学生を除く）】


　　　　　　　　　　▶ファミリー【２～６名のグループ／中学生以下を含む／成人以上の参加必須】


　　　　　　　　　　▶ソロ【１名／ 15歳以上（中学生を除く）】


■参加費　　　　　（1名あたり・保険料込み）


　　　　　　　　　　中学生以上：1,650円


　　　　　　　　　　小学生　　：　550円


　　　　　　　　　　未就学児　：　　無料　


■申込期限　：　　　3月31日(火)まで（定員に達し次第受付終了）


■Webサイト　　　　https://www.saitama-arena.co.jp/event/rogaining26/


■一般問合せ先　　　株式会社さいたまアリーナ 048-601-1122（10:00-18:00）


■主催　　　　　　　株式会社さいたまアリーナ


■共催　　　　　　　一般社団法人さいたまスポーツコミッション


■後援　　　　　　　さいたま市


■協力　　　　　　　一般社団法人日本ロゲイニング協会



■ 株式会社さいたまアリーナ【会社概要】


会社名：株式会社さいたまアリーナ


所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心8番地


資本金：4億9,500万円


設立年月日：平成9年3月27日


設立目的：「さいたまスーパーアリーナ」及び「けやきひろば」の事業管理及び管理受託


URL：https://www.saitama-arena.co.jp/