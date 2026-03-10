現状のまま相談可能、熊本・福岡で事故物件の専門買取サービス「お清め不動産」を開始

株式会社グッドバイバイ

株式会社グッドバイバイ(https://goodbyebuy.jp/)（本社：熊本県熊本市中央区、代表取締役：高柳 比呂志／山浦 章太）は、熊本県・福岡県を対象に、事故物件・訳あり物件の買取サービス「お清め不動産」(https://goodbyebuy.jp/jiko-bukken/)の提供を2026年2月1日より開始しました。

片付け前・清掃前など現状のままでもご相談いただけます。無料査定はWebフォーム（24時間受付）および電話にて受け付けています。

背景：事故物件の売却は、判断や手続きの負担が大きくなりやすい

孤独死・自殺・事件・火災などの事情がある物件や、ゴミ屋敷等の状態を伴う物件は、売却の進め方、告知や手続き、片付け・清掃の要否など、検討事項が多くなりがちです。

「お清め不動産」では、こうしたケースでも状況整理からご相談いただける窓口を目指し、買取を中心に、売却の選択肢を一緒に検討できる体制を整えました。

サービス概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179171/table/1_1_4d718c265697623c923619112c0c807e.jpg?v=202603101051 ]

※1：但し、法令上の制限や土地の利用状況、権利関係等により、売買や活用が著しく困難と判断されるものに関しては、お取り扱いができない場合があります。

ご相談対象（例）

以下は一例です。対象可否は物件状況・権利関係等により異なります。

特長（方針・体制としてのご案内）

- 孤独死- 自殺- 事件- 火災- ゴミ屋敷 等1）片付け前でも「現状のまま」相談可能

片付けや清掃の前でも、まずは現状共有からご相談いただけます（状況により対応は異なります）。

2）特殊清掃・遺品整理・供養等の周辺対応も含め、進め方を一緒に検討

売却に伴い検討が必要になりやすい、特殊清掃・遺品整理・供養等についてもご相談を承り、状況に応じて関係各所と連携しながら進め方を検討します（内容は物件状況等により異なります）。

3）直接買取の場合、仲介手数料は発生しません

当社が直接買取する場合、売主さまの仲介手数料は発生しません。なお、状況により仲介での売却をご提案する場合があります（詳細は査定時にご案内します）。

4）プライバシー・近隣への配慮

ご相談内容はプライバシーに配慮して取り扱い、近隣にも配慮しながら日程調整等を行います。

査定・相談の流れ

実績

- Webフォーム（24時間受付）または電話で相談- 受付後、内容確認の一次回答目安：2～3営業日（状況により前後します）- 原則、現地確認のうえ査定（訪問時は立会い必須／日程は個別調整）- 条件提示後、買取（中心）または状況により仲介提案

当社は創業以来、事故物件・訳あり物件を含む不動産買取において「累計200件近い買取実績」※を有しています。

特に難易度の高い事故物件についても、50件以上の専門的な買取・再生実績に基づいた確かなノウハウを提供いたします。

※実績の範囲・定義は当社公開情報に基づきます。

代表コメント（連名）

高柳 比呂志山浦 章太

「大切な場所が、いつの間にか『困りごと』に変わってしまう。そんなご不安に寄り添いたいという想いから、このサービスは生まれました。

孤独死や事件、火災といった予期せぬ出来事に見舞われた物件は、ご遺族や所有者様にとって、精神的にも手続き的にも非常に大きな負担となります。『どう片付ければいいのか』『そもそも売れるのか』と一人で悩まれる方も少なくありません。

私たちはこれまで数多くの不動産買取に向き合ってまいりましたが、特に事故物件や訳あり物件においては、単なる『不動産の取引』以上の、丁寧な心の整理とスピード感のある解決が求められると痛感しています。

『お清め不動産』では、現状のままでも、どんな小さなお悩みからでもご相談いただけます。清掃や供養の手配まで含め、皆様が前を向くための一歩を、誠心誠意サポートさせていただきます。」

株式会社グッドバイバイ 代表取締役 高柳 比呂志 ／ 山浦 章太

お問い合わせ（報道関係者・一般 共通）

Webフォーム（24時間受付）

https://goodbyebuy.jp/jiko-bukken/contact/

【フォーム入力項目】

氏名／メールアドレス／電話番号／物件住所／物件にお住まいですか？／物件との関係／権利・建築関連書類をお持ちですか？／メッセージ本文（任意）

電話

0120-320-150（10:00～18:00、水曜定休）

会社概要

株式会社グッドバイバイ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179171/table/1_2_af3ff8ce405eff8994d1004e6cc48f80.jpg?v=202603101051 ]