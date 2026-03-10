ヘルステック企業の株式会社Wellmira、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ネクストブライト1000））に認定

株式会社Wellmira

AI健康アプリ「カロママ プラス」や歩数計アプリ「RenoBody（リノボディ）」を提供する株式会社Wellmira（代表取締役社長兼CEO：渡辺敏成、以下「当社」）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において『健康経営優良法人2026（中小規模法人部門（ネクストブライト1000））』に認定されました。

■当社の健康経営の取り組み

当社はヘルステック企業として、3つの「行動変容＝かわる」アプローチのもと、従業員が健康保持増進に努め、自身のもつ最大限のパフォーマンスで働ける環境を構築しています。従業員が最高のパフォーマンスで働くことで、当社が開発・運営するヘルスケアサービスの価値向上に繋がり、結果として自然に健康になれる社会を創ることができると考えています。

３つの「行動変容＝かわる」

「自分がかわる」 ：まず自らがヘルスリテラシーを高め、健康で活き活きと働ける自分に変わる

「みんなとかわる」：自分だけではなく、周りの人たちが健康にかわる働きかけをします

「専門家と一緒にかわる」：専門家の力を活かし、ひとがもつ「健康になる力」を高めることを目指します

- 肩こり・眼精疲労解消を目的とした施策

従業員へのヒアリングの結果、多くが肩こりや眼精疲労を健康課題と感じていることが分かりました。これを受け、肩こり・眼精疲労を解消する行動を習慣化する取り組みを実施しました。

（１） プロのトレーナーによる講習会を開催：

プロの講師から、肩こりや眼精疲労に効果的なストレッチ方法を学びました。

（２） AI健康アプリ「カロママ プラス」で継続・定着化を支援するイベントを実施：

講習会後3週間、当社が開発・運営するAI健康アプリ「カロママ プラス」を活用し、ストレッチや運動などの健康行動でポイントが貯まるイベントを実施し、ストレッチなど健康行動の継続・定着化を図りました。

ストレッチ講習会の様子/「カロママ プラス」を活用した従業員向け配信・イベント

その結果、「施策実施後、ストレッチなど身体を動かす機会が増えた」と回答した従業員は60％以上でした。

今後も取り組みを継続し、2026年中に、肩こり・眼精疲労解消のために身体を動かすことが習慣化した従業員を80％以上に引き上げることを目指します。

- ヘルスリテラシー向上

当社が提供している健康経営支援サービスのひとつである「オンデマンド・健康セミナー動画」を「カロママ プラス」から配信し、社員はいつでも産業医や管理栄養士が講師を務めるセミナーの動画を視聴できるようにしました。

- 栄養相談窓口の導入

栄養士など専門家にオンラインで相談できるサービス「食Desk」（当社開発）を活用し、社員が気軽に食の悩みを相談できる窓口を設置しました。

- 職場環境の整備

座り仕事による身体への負担軽減や運動不足解消のために、バランススツールを設置しています。

また、柔軟な働き方に対応できるようフルフレックスやリモートワークを導入しています。

当社の健康経営の取り組みの詳細は、以下サイトをご参照ください。

https://www.wellmira.jp/kenko_keiei/(https://www.wellmira.jp/kenko_keiei/)

■AI健康アプリ「カロママ プラス」とは？

AI健康アプリ「カロママ プラス」は、食事・運動・睡眠などのライフログや健康診断結果、ウェアラブルデバイスから連携したPHR（※１）を記録すると、パーソナルAIコーチ「カロママ」から実践的でパーソナルな健康アドバイスが届くアプリです。「ダイエット」や「健康維持」など健康づくりの目的に応じたコースから選択でき、食事の写真を撮るだけで、AI がカロリーや栄養バランスを自動で分析し、最適な食材や献立を提案します。個人・法人共に利用が可能で、企業・健康保険組合の健康経営での活用の他、自治体やスポーツクラブにも導入されています。

（※１）PHR とは：Personal Health Record（パーソナル・ヘルス・レコード）、個人の健康や身体の情報を記録した健康・医療・介護などのデータのこと

■会社概要：株式会社Wellmira

『世界中の誰もが、自然に健康になれる社会を創る』をミッションに、個人に関わるあらゆる健康データ、PHR（Personal Health Record）を活用してWellnessのミライを創造するヘルステック企業です。個人の行動変容、企業のヘルスケアに関する課題を、テクノロジーを活用し、プロフェッショナルが共創して解決します。

【商 号】 株式会社Wellmira

【本 社】 東京都千代田区神田須田町1丁目23-1 住友不動産神田ビル2号館11階

【設 立】 2002年7月25日

【資本金】 1億円

【代表者】代表取締役社長兼CEO 渡辺敏成

【URL】https://www.wellmira.jp/

【事業内容】

・企業/健保/自治体/スポーツクラブ向けAI健康アプリ「カロママ プラス」

・健康経営サポートサービスの歩数計アプリ 「RenoBody」

・指導員×AIのハイブリッド型オンライン特定保健指導サービス「カロママオンライン」

・管理栄養士・栄養士向けのポータルサイト「かわるPro」

・ヘルステックニュース「HealthTechWatch」

その他、ヘルスケアITサービスの開発、食や健康関連のメディア運営