韓国発ガジェットブランド「Redbean」、iPhoneとAndroid両方の「探す」ネットワークに対応。究極の薄さを追求した次世代スマートタグ「Tag.O」が国内先行発表。

REDBEAN Corporation

韓国発のガジェットブランド「Redbean（レッドビーン）」は、クラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」にて、iOS/Androidの両OSに対応したスマートタグ『Tag.O（タグ・オー）』の先行ローンチを開始しました。Appleの「探す」とAndroidの「デバイスを探す（Find Hub）」の両ネットワークを1台でカバーし、これまでにない広域な探索を可能にします。

■ 忘れ物、探し物の時間に終止符を。

Redbean Tag.O

「あれ、どこに置いたっけ？」誰しもが必ず経験したことがある、あの瞬間。

油断していたわけじゃないのに・・ヒヤッとする瞬間。

そんな日常の小さな焦りや心配が、積もり積もって私たちの貴重な時間も奪っています。

「そっと見守り、ほっと安心したい。」

私たちが提案するのは、多機能という「足し算」ではなく、必要な安心だけを残した「引き算」の結晶です。

■ iPhoneも、Androidも。これ1つで。

現在、スマートタグ市場はOSごとに分断されています。しかし、私たちは「安心に壁があってはならない」と考えました。『Tag.O（タグ・オー）』は、Appleの「探す（Find My）」とGoogleの「デバイスを探す（Find My Device / Find Hub）」の両ネットワークに、これ1台で対応します。

世界中に張り巡らされた約60億台のデバイスネットワークが、あなたの大切な物を24時間見守り続けます。

お子様の通園バッグに「Tag.O」世界を旅するスーツケースに「Tag.O」■ 大切な家族や、かけがえのない思い出に寄り添う「静かな見守り」

Tag.Oが提供するのは、財布の中だけに留まる安心ではありません。お子様の通園バッグや、大切な家族であるペットのカラーやハーネス、そして世界を旅するスーツケースに。その極めてミニマルなフォルムは、あらゆるシーンに違和感なく溶け込みます。

重さや厚みを感じさせることなく、あなたにとっての「かけがえのないもの」を、世界中のネットワークが静かに見守り続けます。

ペットのカラーやハーネスに「Tag.O」

■ 音で探し出す、実用的な「アラーム機能」

「近くにあるはずなのに、見つからない」 そんな時は、スマートフォンからアプリを操作してください。Tag.O本体に搭載されたスピーカーからアラーム音が鳴り、カバンの奥やクローゼットに隠れた大切な物を、音を頼りに確実に見つけることができます。

車のキーに「Tag.O」アラーム機能活用

特に紛失時のダメージが大きい「車のキー」への装着は、私たちが提案する主要なユースケースの一つです。アラーム機能を活用すれば、出勤前の忙しい時間でも、音を頼りに数秒でキーを見つけ出すことができます。

■ 既存の資産を尊重する「ユニバーサル設計」のアクセサリー

Tag.Oの展開に合わせて、上質なエコレザーケースやカラビナ、キーリングなど、多様なアクセサリーをご用意しました。これらは単にTag.Oを守るためだけのものではなく、あなたの持ち物を彩るファッションの一部として設計されています。

また、本製品は広く普及している一般的なスマートタグのアクセサリー規格との互換性（※）を持たせています。すでに愛用しているお気に入りのケースやチャームをそのまま活用できる「ユーザーファースト」な設計も、Redbeanが大切にしている「合理的な体験価値」の一部です。

（※AirTag用アクセサリー等の一般的な規格に対応）

Redbean Tag.O & アクセサリー

■ 早期配送は4月10日までにお届け。新生活の「お守り」として。

本プロジェクトは、3月22日(日)まで「早期配送割」を実施しております。お届けは4月10日を予定。新社会人、新入学生への「お守り」代わりのギフトとしても、多くの方に選ばれています。

Redbean Tag.O【プロジェクト詳細はこちら】

iPhone・Android両対応スマートタグ「Tag.O」プロジェクトページ(https://db.rdb.one/sNZJ)

プロジェクトURL：https://db.rdb.one/sNZJ

（※上記URLより、先行予約および製品の詳細をご確認いただけます）

【プロジェクト全期間】2026年2月27日(金)～2026年4月19日(日)【配送スケジュール】

■最速お届け（早期配送割）：2026年4月10日までに順次発送

・新生活や春のギフトに間に合う、最優先の配送枠です。

・締切：2026年3月22日(日) 23:59まで

■通常お届け：2026年5月31日までに順次発送

・対象プラン：超超早割、超早割、セット割など（早期配送割以外の全プラン）

Redbean（レッドビーン）について

“No Extra, Just Re’d.” Rediscovered. Redefined. Redesigned.

Redbeanは、韓国・ソウルを拠点とするプロダクトデザイン集団です。私たちは、価格やスペック数値の競争ではなく、「設計思想」で選ばれるブランドを目指しています。

余計なものは足さない。本当に必要なものを再発見し、その価値を再定義し、最も美しい形へ再設計する。

日常に潜む“ちいさな違和感”と向き合いながら、ユーザー体験を最優先した独自の機能設計を組み合わせ、使うたびに納得できる上質なライフスタイルを提案し続けています。

会社概要

会社名：株式会社Redbean

所在地：韓国ソウル

代表者：代表取締役 パク・ソンミン

設立：2017年6月

事業内容：自社ブランドによるガジェットの企画・開発・販売

Redbean Japan公式ホームページ(https://jp.redbean.company/?redirect=no)

Redbean Japan公式YouTube(https://www.youtube.com/@REDBEAN_Japan)

Redbean Japan公式インスタグラム(https://www.instagram.com/redbean_japan/)

お問い合わせ先

株式会社Redbean 広報担当 福田

Email：sales@rdbcorp.com