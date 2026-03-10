多様な空間装飾ニーズにワンストップで対応する美也古商会が創業120周年を迎え、期間限定サービスを提供開始！

株式会社美也古商会

2026年3月10日



株式会社 美也古商会（所在地：京都市左京区、代表取締役：平田 克則）は、創業120周年を記念し、2026年5月31日までの期間限定で「120周年記念キャンペーン」を実施いたします。本キャンペーンでは、初めてご依頼いただくお客様を対象に、施工費の特別割引を提供いたします。規模の大小問わず、お気軽にご相談下さい。

空間演出・ディスプレイ全般のことなら、美也古商会にお任せください！

■ 120周年記念キャンペーン概要

【対象】初めてご依頼いただくお客様

【内容】施工費が10,000円（税抜）以上のご注文で 特別割引12%オフを適用

【期間】2026年5月31日 ご契約分まで

▼無料相談はこちらからお申込みください。

・URL：https://miyakoshoukai.co.jp/sales_2026/

【備考】

- 割引対象は施工費のみ（商品代・資材費・交通費は対象外）- 他割引との併用不可- 契約後のお申し出は対象外。お問い合わせ時またはお見積り時に「HPのキャンペーンを見た」とお伝えください。期間限定キャンペーン中！



■ 空間装飾のプロフェッショナル集団、美也古商会とは

美也古商会は、都をどり・祇園甲部歌舞会（歌舞練場）の和造花装飾をはじめ、お正月・バレンタインデー・母の日・こどもの日・ハロウィン・クリスマスなどの季節イベントの装飾、ジャンル問わず百貨店・商業施設・ホテル・イベント会場などの空間演出などを全国で数万件手がけてきた企業です。

〈主な対応領域〉

ポップアップショップ

ウインドウディスプレイ

展示会のディスプレイ

イベント装飾等

空間の魅力を最大限に引き出す演出が強みです。

・制作一例：桜を一面に散りばめた茶室

■ 美也古商会の歩み

2025年に創業120周年を迎えた美也古商会は、明治38年に創業し、都をどりの舞台を彩る造花制作から歴史をスタートしました。

「和菓子のように花をつくる」という精神のもと、

花びらの色や形を細部まで観察して型抜きし、繊細なグラデーションを染め分け、

押し型でしわを加える――。

造花制作シーン紅葉を押し型でしわを加えるシーン



こうした丁寧な手仕事を重ね、灯りに照らされる舞台上で際立つ“本物以上の花”を創り続けてきました。

その圧倒的な存在感は、伝統と技術の積み重ねによるものです。

現在は造花制作にとどまらず、デパート、ショッピングセンター、博物館など屋内外を問わず、季節やテーマに合わせたディスプレイ装飾を展開。造花づくりで培った観察力と表現力を生かし、見る人の心に残る空間演出を実現しています。

■アーティフィシャルフラワーＥＣサイトを運営

造花の技術を活かしたECサイト「アートフラワーと空間を彩る shop miyako decoration」 (https://miyadeco.com/)を運営。

季節に合わせた洗練されたアーティフィシャルフラワーを販売し、店舗・オフィス・イベント・ご自宅など幅広いシーンで好評をいただいています。

・商品一例：2025年母の日ギフトとして人気の商品

・ＵＲＬ：miyako decoration(https://miyadeco.com/)

株式会社 美也古商会

株式会社美也古商会 は、京都を拠点に 造花製作と空間ディスプレイの企画・デザイン・制作 を手がける老舗企業です。1905年（明治38年）に造花制作から始まり、2025年に 創業120年 を迎えています。伝統的な造花製造技術を基盤に、商業施設やイベント空間の装飾・ディスプレイ制作、看板・広告物の製作・施工など幅広い分野で活動しています。

・URL：https://miyakoshoukai.co.jp/