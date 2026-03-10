【新発売】ハイエース200系専用「アシストグリップ スマホホルダー」発売。スマホの置き場に悩まない、見やすい位置にセットできる専用設計。仕事にも遊びにも頼れる、ハイエース専用ドライブアクセサリー。

Fun Standard株式会社ハイエース200系専用「アシストグリップ スマホホルダー」

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ハイエース200系専用「アシストグリップ スマホホルダー」を2026年2月より発売しました。本製品は、ハイエース200系のアシストグリップに取り付けて使えるスマホホルダーです。視線を大きく動かさずにスマートフォンを確認しやすく、仕事でもレジャーでも使いやすい設計に仕上げました。さらに、使用スタイルに合わせて選べる2タイプを用意し、幅広いニーズに対応しています。

【製品情報】

参考販売価格：2,480円～

※ECモールや時期により変動することがあります。

販売場所：

楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1613hiash/

Amazon公式ストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/598EB77B-B005-47D4-BA52-B4E6E348DFEB?channel=PRT-A1613HIASH

Yahoo!ショッピング公式ストア：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1613hiash.html

仕事に、遊びに、頼れる味方

アシストグリップ固定式。見やすい位置にスマホをセット。

H200 スマホホルダー。

こんなお悩みの方にオススメ！

選ばれる5つの理由

POINT.1 ドライブ快適

自然な高さにスマホをセット

グリップ固定で、いつでもどこでも見やすい位置に。

目線はまっすぐ、視界を確保。

POINT.2 専用商品

違和感のないフィット感

ハイエース200系へのフィッティングは日本国内で実施。

違和感のない着け心地で、あなたの愛車にぴったりフィット。

POINT.3 取付簡単

届いたその日に取付け完了

- グリップカバーを取り外す。- 純正ネジを取り除く。- 付属のストラットを取り付け。- ナットをセット。- アームを取り付け～組み立て、- ホルダーヘッドをセットして完了。

専用アーム構造図

POINT.4 ワンハンド

ピタッと吸着、スマホをセット

リング不要のスマート装着。強力磁石を利用したMagSafe対応設計。

・iPhone12以降のMagSafe付きiPhoneに対応。

・ MagSafe対応スマホケースにも対応。

・その他スマホ向けに、金属リング1枚を付属。

POINT.5 選べる2タイプ

スタイル次第で、選べるヘッド

iPhoneユーザー以外のために、アームタイプのヘッドもご用意。

運転スタイルに合わせたご購入が可能です。

どんな道でも快適に

走りをサポート、スマートホルダー

H200専用商品。動画もナビも見えやすい。

アシストグリップ車載ホルダー。

製品詳細

商品名：アシストグリップ・スマホホルダー

対応車種：トヨタ・ハイエース 200系

素材：アルミ合金、各樹脂、その他

カラー：ブラック

セット内容：本体ヘッドx1、専用アームx1式、取付け金具x1式、取付け工具x1式、（MagSafeタイプには金属リングx1も付属）

ヘッドタイプ：MagSafeタイプ、通常アームタイプ

Before/After

使用イメージ１.使用イメージ２.

CRAFT WORKS（クラフトワークス）について

クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。

【CRAFTWORKS公式ショップ】

楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

【CRAFTWORKS公式メディア】

Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works

YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/