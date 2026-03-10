【新発売】ハイエース200系専用「アシストグリップ スマホホルダー」発売。スマホの置き場に悩まない、見やすい位置にセットできる専用設計。仕事にも遊びにも頼れる、ハイエース専用ドライブアクセサリー。

Fun Standard株式会社

ハイエース200系専用「アシストグリップ スマホホルダー」

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ハイエース200系専用「アシストグリップ スマホホルダー」を2026年2月より発売しました。本製品は、ハイエース200系のアシストグリップに取り付けて使えるスマホホルダーです。視線を大きく動かさずにスマートフォンを確認しやすく、仕事でもレジャーでも使いやすい設計に仕上げました。さらに、使用スタイルに合わせて選べる2タイプを用意し、幅広いニーズに対応しています。



【製品情報】

参考販売価格：2,480円～


※ECモールや時期により変動することがあります。



販売場所：


楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1613hiash/



Amazon公式ストア：


https://www.amazon.co.jp/stores/page/598EB77B-B005-47D4-BA52-B4E6E348DFEB?channel=PRT-A1613HIASH



Yahoo!ショッピング公式ストア：


https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1613hiash.html



仕事に、遊びに、頼れる味方

アシストグリップ固定式。見やすい位置にスマホをセット。


H200 スマホホルダー。



こんなお悩みの方にオススメ！

- ナビも動画も見えにくい...
- 見やすい位置にスマホが来ない...
- 普通車向けは使いにくい...


選ばれる5つの理由

- ドライブ快適
- 専用商品
- 取付簡单
- ワンハンド
- 選べる2タイプ



POINT.1 ドライブ快適

自然な高さにスマホをセット


グリップ固定で、いつでもどこでも見やすい位置に。


目線はまっすぐ、視界を確保。



POINT.2 専用商品

違和感のないフィット感


ハイエース200系へのフィッティングは日本国内で実施。


違和感のない着け心地で、あなたの愛車にぴったりフィット。




POINT.3 取付簡単

届いたその日に取付け完了


- グリップカバーを取り外す。
- 純正ネジを取り除く。
- 付属のストラットを取り付け。
- ナットをセット。
- アームを取り付け～組み立て、
- ホルダーヘッドをセットして完了。



専用アーム構造図


POINT.4 ワンハンド

ピタッと吸着、スマホをセット


リング不要のスマート装着。強力磁石を利用したMagSafe対応設計。



・iPhone12以降のMagSafe付きiPhoneに対応。


・ MagSafe対応スマホケースにも対応。


・その他スマホ向けに、金属リング1枚を付属。



POINT.5 選べる2タイプ

スタイル次第で、選べるヘッド


iPhoneユーザー以外のために、アームタイプのヘッドもご用意。


運転スタイルに合わせたご購入が可能です。



どんな道でも快適に

走りをサポート、スマートホルダー


H200専用商品。動画もナビも見えやすい。


アシストグリップ車載ホルダー。



製品詳細



商品名：アシストグリップ・スマホホルダー
対応車種：トヨタ・ハイエース 200系
素材：アルミ合金、各樹脂、その他


カラー：ブラック
セット内容：本体ヘッドx1、専用アームx1式、取付け金具x1式、取付け工具x1式、（MagSafeタイプには金属リングx1も付属）
ヘッドタイプ：MagSafeタイプ、通常アームタイプ



Before/After



使用イメージ１.

使用イメージ２.




MagSafeタイプ

通常アームタイプ


CRAFT WORKS（クラフトワークス）について


クラフトワークスロゴ

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。



【CRAFTWORKS公式ショップ】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/



【CRAFTWORKS公式メディア】


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/