【新発売】ハイエース200系専用「アシストグリップ スマホホルダー」発売。スマホの置き場に悩まない、見やすい位置にセットできる専用設計。仕事にも遊びにも頼れる、ハイエース専用ドライブアクセサリー。
ハイエース200系専用「アシストグリップ スマホホルダー」
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ハイエース200系専用「アシストグリップ スマホホルダー」を2026年2月より発売しました。本製品は、ハイエース200系のアシストグリップに取り付けて使えるスマホホルダーです。視線を大きく動かさずにスマートフォンを確認しやすく、仕事でもレジャーでも使いやすい設計に仕上げました。さらに、使用スタイルに合わせて選べる2タイプを用意し、幅広いニーズに対応しています。
【製品情報】
参考販売価格：2,480円～
※ECモールや時期により変動することがあります。
販売場所：
楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1613hiash/
Amazon公式ストア：
https://www.amazon.co.jp/stores/page/598EB77B-B005-47D4-BA52-B4E6E348DFEB?channel=PRT-A1613HIASH
Yahoo!ショッピング公式ストア：
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1613hiash.html
楽天市場公式ショップ :
https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1613hiash/
Amazon公式ストア :
https://www.amazon.co.jp/stores/page/598EB77B-B005-47D4-BA52-B4E6E348DFEB?channel=PRT-A1613HIASH
Yahoo!ショッピング公式ストア :
https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1613hiash.html
仕事に、遊びに、頼れる味方
アシストグリップ固定式。見やすい位置にスマホをセット。
H200 スマホホルダー。
仕事に、遊びに、頼れる味方
こんなお悩みの方にオススメ！- ナビも動画も見えにくい...
- 見やすい位置にスマホが来ない...
- 普通車向けは使いにくい...
こんなお悩みの方にオススメ！
選ばれる5つの理由- ドライブ快適
- 専用商品
- 取付簡单
- ワンハンド
- 選べる2タイプ
選ばれる5つの理由
POINT.1 ドライブ快適
自然な高さにスマホをセット
グリップ固定で、いつでもどこでも見やすい位置に。
目線はまっすぐ、視界を確保。
ドライブ快適
POINT.2 専用商品
違和感のないフィット感
ハイエース200系へのフィッティングは日本国内で実施。
違和感のない着け心地で、あなたの愛車にぴったりフィット。
専用商品
POINT.3 取付簡単
届いたその日に取付け完了
- グリップカバーを取り外す。
- 純正ネジを取り除く。
- 付属のストラットを取り付け。
- ナットをセット。
- アームを取り付け～組み立て、
- ホルダーヘッドをセットして完了。
取付簡単
専用アーム構造図
専用アーム構造図
POINT.4 ワンハンド
ピタッと吸着、スマホをセット
リング不要のスマート装着。強力磁石を利用したMagSafe対応設計。
・iPhone12以降のMagSafe付きiPhoneに対応。
・ MagSafe対応スマホケースにも対応。
・その他スマホ向けに、金属リング1枚を付属。
ワンハンド
POINT.5 選べる2タイプ
スタイル次第で、選べるヘッド
iPhoneユーザー以外のために、アームタイプのヘッドもご用意。
運転スタイルに合わせたご購入が可能です。
選べる2タイプ
どんな道でも快適に
走りをサポート、スマートホルダー
H200専用商品。動画もナビも見えやすい。
アシストグリップ車載ホルダー。
どんな道でも快適に
製品詳細
製品詳細
商品名：アシストグリップ・スマホホルダー
対応車種：トヨタ・ハイエース 200系
素材：アルミ合金、各樹脂、その他
カラー：ブラック
セット内容：本体ヘッドx1、専用アームx1式、取付け金具x1式、取付け工具x1式、（MagSafeタイプには金属リングx1も付属）
ヘッドタイプ：MagSafeタイプ、通常アームタイプ
Before/After
Before/After
使用イメージ１.
使用イメージ２.
MagSafeタイプ
通常アームタイプ
関連商品
ジムニーシエラ/ノマド専用「サイドテント」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000888.000079792.html
3段設計ツールワゴン「クラフトワゴン」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000877.000079792.html
ジムニーノマド専用「ラゲッジ収納ボックス」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000872.000079792.html
CRAFT WORKS（クラフトワークス）について
クラフトワークスロゴ
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングスグループ）が展開するカーグッズブランドです。3Dマット、コンソールボックスなどの便利なカーグッズからルーフキャリアなどのドレスアップパーツまで、カーライフを彩る幅広いアイテムを展開しています。
【CRAFTWORKS公式ショップ】
楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5
Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/
【CRAFTWORKS公式メディア】
Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official
tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works
YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/