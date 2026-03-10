北海道・雄武町の生産者が挑戦、地域食材でつくる無添加レトルトブランド「OUMU TABLE」
雄武町の牧場
北海道雄武町について
雄武町は、北海道オホーツク海沿いに位置する人口約4,000人の町です。海と牧草地に囲まれ、酪農・畜産・漁業などの一次産業が地域の暮らしを支えています。
雄武町 日の出岬
自然に恵まれ、食材の豊かさには定評がありますが、町で生産された生乳や肉の多くは町外へ出荷され、加工されています。そのため、子どもたちが自分たちの町の産業を身近に感じる機会が少ないという課題がありました。
町の産業を食卓で体験できる形に
このプロジェクトは、雄武町で酪農を営む栗山義隆を中心に、同じ町で一次産業に携わる生産者とともに立ち上げました。
【生産者】左：開米 浩、真ん中：菊地雄介、右：栗山義隆
「町の子どもたちが、自分たちの町を誇りに思えるきっかけをつくりたい」その想いから、町の食材を使ったレトルト食品ブランド「OUMU TABLE」が生まれました。
レトルト食品は
・常温保存が可能
・全国へ届けることができる
・家庭の食卓に自然に並ぶ
という特徴があります。レトルトという形にすることで、雄武町の食材を全国へ届けるとともに、「自分たちの町で作られた食べものが全国で食べられている」という体験を子どもたちに届けたいと考えています。
保存料・着色料を使わないやさしい味
OUMU TABLEのレトルト食品は、保存料・着色料・化学調味料を使用せず、素材の持ち味を活かしたシンプルなレシピで作られています。
濃い味や強いインパクトではなく、毎日の食卓に寄り添うやさしい味わいを目指しました。「派手さより、続けられるやさしさ」それがOUMU TABLEの味のコンセプトです。
OUMU TABLEの2つの商品
オーガニックビーフの塩麹八宝菜
オーガニックビーフの塩麹八宝菜
・雄武町産の有機畜産牛を使用
・塩麹で素材の旨みを引き出したやさしい味
・保存料・着色料不使用
有機JAS認証取得予定のレトルト商品です。
昆布だしの道産牛うまみ牛丼
昆布だしの道産牛うまみ牛丼
・雄武町産牛肉
・雄武町産にんにく
・保存料・着色料不使用
昆布だしの旨みを活かした、後味の軽い牛丼です。
管理栄養士によるレシピ開発
レシピ開発には、オホーツク管内の小学校で長年食育活動に携わってきた管理栄養士・加賀ちづる氏が参加しています。外食の味ではなく、家庭の食卓に寄り添う味を目指し、素材本来の美味しさを引き出すレシピ設計が行われました。
子どもたちと社会をつなぐ取り組み
本プロジェクトでは、製品販売による売上の一部を公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパンへ寄付する予定です。
難病と闘う子どもたちの夢をかなえる活動を支援することで、雄武町の子どもたちと全国の子どもたちをつなぐ取り組みを目指しています。
クラウドファンディングについて
現在、本プロジェクトはクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて支援を募集しています。
募集期間：2026年3月31日まで
プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/911738/view
支援金は以下の用途に使用される予定です。
・レトルト製品の製造費
・全国への広報活動費
・雄武町の子どもたちを対象とした試食会の開催費
・子どもたちの声を今後の製品・プロジェクト運営に反映させるための 企画・運営費
クラウドファンディングを通じて、雄武町の食材や産業の魅力を全国へ伝えていきます。
担当者コメント
OUMU TABLEプロジェクト
栗山義隆
雄武町には、酪農や畜産、漁業など誇れる一次産業があります。しかし、その価値が町の中では当たり前になりすぎていると感じていました。このプロジェクトを通して、町の子どもたちが自分たちの町の産業を誇りに思えるきっかけをつくりたいと考えています。
【本件に関するお問い合わせ】
OUMU TABLEプロジェクト事務局
担当：松本あや
Email：colorbeef@gmail.com